El denunciante que podría llevar a Donald Trump a un proceso de destitución es señalado por fuentes que están familiarizadas con la investigación como un agente de la agencia Central de inteligencia de los Estados Unidos (CIA) que ha trabajado en la Casa Blanca.

El presunto agente acusa al Presidente de los Estados Unidos de “usar su poder para pedir a un país extranjero que interfiriera en las elecciones presidenciales de 2020”, pero Trump ya ha negado haber ejercido presión alguna sobre el homólogo ucraniano. The New York Times fue el PRIMERO en identificar al denunciante contra Trump como un agente de la CIA y ex trabajador de la Casa Blanca, información que ha sido confirmada por la agencia Reuters sobre la base de fuentes cercanas a la investigación.

Aún no se conoce el nombre del acusador y uno de sus abogados ya ha advertido que la posible revelación de su identidad podría ponerlo en peligro.

La advertencia llega después de que Donald Trump pidiera saber quién le dio la información al denunciante y defendiera que esa persona se parece a un espía.

“Quiero saber quién es la persona que le dio información al acusador. Porque quien lo hizo se parece a un espía”, declaró. “Sabes lo que solías hacer en los viejos tiempos, ¿verdad? Tratábamos con espías y con traición de una manera un poco diferente a la actual”, dijo El Presidente, en una aparente referencia a la ejecución de espías en los Estados Unidos en décadas pasadas.

Palabras pronunciadas la mañana del jueves, durante un evento privado con diplomáticos en Nueva York, y registradas en una grabación del periódico Los Ángeles Times.

El demócrata Raja Kirshnamoorthi ha confesado estar “preocupado por las declaraciones del Presidente” y temer que “pretenda tomar represalias contra el acusador”.

¿En qué consiste la acusación?

The President of Ukraine said that he was NOT pressured by me to do anything wrong. Can’t have better testimony than that! As V.P., Biden had his son, on the other hand, take out millions of dollars by strong arming the Ukrainian President. Also looted millions from China. Bad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2019