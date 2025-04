Trabajos atrasados, falta de especialistas y otras deficiencias en obra de más de S/ 375 millones en Piura

La Contraloría viene efectuando servicios de control a este importante proyecto, el cual busca beneficiar a miles de ciudadanos. Hasta la fecha, la entidad no ha adoptado la totalidad de acciones para superar las situaciones adversas reveladas en los informes emitidos en el marco del control concurrente.

Además, se constató la ausencia de especialistas del ejecutor de obra, así como de personal y equipos que están incluidos en los gastos generales. Este hecho genera el riesgo de que la entidad pague por servicios no recibidos, afectando la calidad y correcta ejecución física, económica y financiera de la obra.

Según el Informe de Hito de Control n° 3059-2025-CG/GRPI-SCC, las partidas relacionadas a obras preliminares se encuentran atrasadas de acuerdo al cronograma actualizado a la fecha de inicio de obra presentado por el ejecutor, lo cual pone en riesgo la ejecución oportuna y el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Por ejemplo, la partida de caminos de accesos a canteras debió culminarse el pasado 28 de enero, sin embargo, la comisión de control verificó que no se había ejecutado.

