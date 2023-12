Programa “Mujeres de Progreso” busca empoderar a las mujeres y frenar la violencia» de género en la provincia de Talara

Congresista Heidy Juárez: “Bono lo he repartido en toda la región mediante trabajo social”.

Elena, contó a sus compañeras que hasta hace unos años sufría maltratos físicos y psicológicos por parte de su expareja. Un día, cuando fue a recoger a sus hijos a la escuela Santa Elena de Piedritas, en Talara, escuchó de un programa para empoderar a las mujeres y luchar contra la violencia de género. No dudó en inscribirse de inmediato, pues quería cambiar su vida.

Talara, diciembre de 2023.-Mujeres de la provincia de Talara, reciben capacitación en temas como: empoderamiento femenino, violencia de género, entre otros. La iniciativa es promovida por Enel Generación Piura y el CEM Talara. La edición de este año reúne a 30 mujeres que están siendo capacitadas en temas relacionados al empoderamiento femenino, acción frente a la violencia de género y emprendimiento. «El programa lleva más de 5 años y nos ha permitido capacitar a más de 100 mujeres de Talara en todas las ediciones, ya que no sólo reciben charlas de sensibilización por parte del CEM, sino también talleres en alianza con el Instituto Senati», comentó Pamela Cabezas, representante de Sostenibilidad de Enel.

