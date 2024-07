Produce impulsa reactivación económica en el país

Up Next

Los proveedores interesados podrán presentar su solicitud desde hoy hasta el 02 de julio del presente año, en las oficinas del NEC Textil Confecciones en la Av. República de Panamá 3418 San Isidro, Piso 28, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., asimismo podrán encontrar las bases publicadas en la página institucional del NEC Textil Confecciones: www. nectextil.pe

