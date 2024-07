MVCS: proyecto de 96 AAHH en Piura se realizará bajo la modalidad diseño y construcción

“El Ministerio de Vivienda está comprometido con Piura. Nuestro esfuerzo y compromiso es que el proyecto no tenga más postergaciones”, dijo la directora del PNSU.

Asimismo, este modelo permitirá incluir a los 15 asentamientos humanos que se encuentran aptos y no habían sido comprendidos en el proyecto original. Esto ampliará el número de beneficiarios del proyecto.

