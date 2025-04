Contraloría intensifica supervisión del servicio alimentario en instituciones educativas de Piura

Up Next

Además, se constató que las supervisiones por parte del propio programa no se realizan acorde a la frecuencia establecida, lo que genera riesgo de no garantizar la verificación física de las etapas de recepción, almacenamiento, preparación, servido, distribución, consumo de los alimentos y manejo de residuos sólidos, ni la asistencia técnica a los Comités de Alimentación Escolar. Los riesgos identificados fueron comunicados de manera oportuna para las acciones correctivas y preventivas.

Cabe recordar que, a fines del 2024, la Contraloría identificó una serie de deficiencias en la prestación del servicio alimentario del entonces programa Qali Warma (hoy Wasi Mikuna) en Piura. Entre las principales situaciones adversas detalladas en el informe de Visita de Control N° 054-2024-OCI/5987-SVC se encontró ambientes para el almacenamiento de alimentos en condiciones inadecuadas, por lo que no garantizaría su conservación y protección, generaría riesgo de contaminación cruzada y, por ende, afectaría la salud de los usuarios.

