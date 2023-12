Congresista Heidy Juárez: “Bono lo he repartido en toda la región mediante trabajo social”.

2 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 0 Promedio: 0 )

Sullana, 9 de diciembre de 2023.- La congresista de la República Heidy Juárez Calle, participó de la ceremonia central por el 69° aniversario del distrito de Bellavista en la provincia de Sullana- Piura. El alcalde de este distrito Ing. Julio Oliva Reto, durante su alocución, reconoció el apoyo que viene recibiendo de la legisladora en las gestiones que él realiza en el gobierno central.

En entrevista con nuestro medio, al ser consultada si está de acuerdo con el bono otorgado a los congresistas, ella manifestó “Siempre he sido opositora a todo lo que es gasto económico, hay una recesión en el país y lo he dicho mediante mis redes, pero soy realista que es parte del reconocimiento por las horas extra que hemos realizado; en la labor parlamentaria, no hemos tenido ni un solo descanso desde que ingresamos al congreso en el 2021, no hemos tenido vacaciones, no hemos tenido tiempo para estar con la familia y hemos cumplido nuestra función las 24 horas los 7 días a la semana. Este bono lo han satanizado tanto, ha enardecido tanto, porque los medios no han informado debidamente, que es una partida presupuestal que ya estaba aprobada, que a todos los ciudadanos les ha beneficiado. Deben saber que, por mas que lo devolvamos no va a retornar al erario nacional, porque va a ser utilizado, no precisamente para la población en su conjunto” argumentó Juárez calle.

De otro lado, respecto a su labor parlamentaria en relación a las iniciativas legislativas, hizo referencia al proyecto de ley que prohíbe la quema de caña en el norte, que afectaba a las provincias de Paita y Sullana. También se refirió a los pescadores “Hemos trabajado en el fortalecimiento de las actividades económicas del pescador artesanal, gracias a ello, se ha creado un programa “Bono pescador artesanal”, de 700 soles para que ellos puedan impulsar sus actividades.

“Estamos impulsando los defensores ambientales, solo falta que el congreso apruebe este proyecto de ley. Otra propuesta que no es de mi autoría pero que estamos impulsando como bancada de Podemos Perú es la devolución de las 4 UIT a los aportantes de las diferentes AFP en el Perú”.