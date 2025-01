Alcalde solicita a Dina Boluarte cumplir su compromiso de llegar a Sullana

“Que llegue a oídos de la presidenta Dina Boluarte, quien nos dio el compromiso que en octubre del 2024 iba a visitar Sullana para coordinar con el Ejército la desocupación del terreno. No permitiremos más engaños; exigimos que ese predio sea entregado físicamente para el proyecto del megamercado municipal”, declaró la autoridad edil.

By