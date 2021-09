ACCIONES TESLA Cómo invertir y obtener utilidades APRENDE!

ACCIONES TESLA.- Tesla recibe regularmente reconocimiento por su alta lealtad a la marca gracias a sus clientes de culto. La base de fans de la compañía va más allá de las personas que poseen su flota de vehículos eléctricos: hay otro grupo de devotos a las acciones de Tesla y su CEO de alto perfil, Elon Musk.

ACCIONES TESLA Cómo invertir y obtener utilidades

Tesla, con sede en Palo Alto, California, lanzó su oferta pública inicial (IPO) en 2010, cuando las acciones de la compañía comenzaron a cotizar a $17. Desde entonces, el precio de las acciones solo se ha multiplicado. En 2020, las acciones de Tesla superaron los 2 2,200 y ese agosto, la compañía anunció su primera división de acciones (una división de 5 por 1), que redujo el precio a aproximadamente 4 400. Pero tomó menos de 6 meses para que el precio de las acciones se duplicara una vez más.

Las acciones de Tesla pueden ser un viaje salvaje, así que aquí está cómo evaluar si se merece un lugar en su cartera.

Fundamentos de Tesla stock (TSLA)

Para muchos consumidores, Tesla Inc. es sinónimo de coches eléctricos y el movimiento más amplio de energía limpia. En Wall Street, las acciones de Tesla a menudo se encuentran entre las acciones más negociadas, con millones de acciones que cambian de manos cada día. La acción cotiza en la bolsa de valores Nasdaq bajo el ticker: TSLA.

En diciembre de 2020, Tesla se unió al S&P 500, debutando como el quinto miembro más grande y la entrada más grande de la historia para este índice bursátil clave. Tesla también está en el índice Nasdaq 100 de alta tecnología. El fabricante de automóviles se clasifica en el sector discrecional del consumidor y se agrupa junto con otras empresas centradas en el consumidor, como restaurantes o minoristas.

Para entender si las acciones de Tesla son una buena inversión, tendrá que sumergirse en las finanzas de la compañía. En sus informes de ganancias trimestrales y anuales, que comparte en su sitio web y archiva con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), encontrará el balance de Tesla, la cuenta de resultados y detalles sobre varias líneas de negocio.

También querrá investigar las acciones en sí. En los sitios web financieros, puede encontrar el rendimiento histórico de Tesla y métricas clave como su relación precio-ganancias o ganancias por acción. Finalmente, puede leer informes escritos por analistas de Wall Street sobre la compañía, su valoración, competidores, la industria en general y tendencias que podrían afectar el precio de sus acciones.

Los últimos resultados financieros de Tesla

Wall Street tiene grandes expectativas para Tesla. En el segundo trimestre Tesla les ganó de todos modos, reportando casi 1 12 mil millones en ingresos, casi el doble de lo que registró hace un año. Las ganancias de la compañía también aumentaron a 1 1.14 mil millones, de poco más de $100 millones en el segundo trimestre de 2020.

La compañía produjo más de 206,000 vehículos para el último trimestre, en parte evitando una escasez de chips de computadora que ha plagado a otros fabricantes de automóviles mediante el uso de chips sustitutos y la escritura de nuevo software para acomodarlos.

Durante el trimestre Tesla vendió alrededor de credits 354 millones en créditos ambientales a otros fabricantes de automóviles, una cifra que fue menor que en otros trimestres recientes. Esa fue una señal considerada relativamente positiva por muchos en Wall Street. Si bien los créditos son lucrativos, algunos analistas han preocupado recientemente que comprenden una parte demasiado grande de las ganancias de Tesla, lo que hace que el negocio de automóviles eléctricos parezca más lucrativo de lo que lo haría como un negocio independiente.

No todo fueron buenas noticias para Tesla en el segundo trimestre: La compañía reveló retrasos en dos nuevas líneas de productos muy anticipadas: Tesla dijo que su Semi camión comercial planeado no aparecerá hasta 2022, y también retrasó la fecha de lanzamiento de su Cybertruck, un nuevo vehículo diseñado para competir con camionetas pick-up de consumo.

Cómo encajan las acciones de Tesla en su cartera

Puede poseer acciones de Tesla sin darse cuenta, especialmente si su cartera de acciones incluye fondos de índice que rastrean el S&P 500 o el Nasdaq 100. Además, las acciones de Tesla están incluidas en las tenencias de más de 200 fondos cotizados (ETF) diferentes.

Y de hecho, invertir en Tesla puede lograrse mejor comprando un fondo de inversión o ETF que invierta en estas acciones. De esta manera, puede beneficiarse de las ganancias de Tesla (junto con una amplia gama de empresas), asegurarse de que su cartera esté diversificada (gracias a una combinación de varias acciones) y evitar los riesgos asociados con la inversión en acciones individuales.

Invertir en Tesla no es para los débiles de corazón; sus acciones son casi el doble de volátiles que el S&P 500, y los compradores que esperan una repetición del rendimiento pasado de Tesla podrían decepcionarse. Como una compañía más madura, puede que no experimente las mismas ganancias por delante y la acción ha soportado algunos golpes bastante significativos en el camino. Los descensos de dos dígitos no son exactamente raros, y estas acciones se han desplomado hasta un 21% en un solo día.

Finalmente, el CEO Elon Musk ha demostrado que es capaz de mover el precio de las acciones con un solo tweet. En febrero, Musk dijo que la compañía había invertido $1.5 mil millones en criptomoneda Bitcoin y podría tomar la criptomoneda como pago por vehículos, solo para cambiar de opinión unos meses más tarde, citando el gran uso de energía de las operaciones mineras de Bitcoin.

Cómo comprar Tesla en una cuenta de corretaje

No hay una cantidad” correcta ” de dinero para invertir en el mercado de valores. Dicho esto, desea evitar una decisión que demuestre ser “incorrecta” para sus objetivos de inversión.

Comprar Tesla es fácil: solo necesita tener una cuenta configurada con una correduría en línea. El obstáculo más grande puede ser su precio, aunque algunos corredores ofrecen acciones fraccionadas. Decidir si comprar acciones de Tesla tiene sentido para usted probablemente dependerá de si ya tiene una cartera bien diversificada o si recién está comenzando con la inversión. Antes de invertir en el mercado de valores, los expertos aconsejan que reserve al menos tres meses de gastos en un fondo de emergencia y pague una deuda de alto interés (como las tarjetas de crédito).

Si es nuevo en la inversión, comience por comprar fondos indexados y construir una cartera diversificada que incluya acciones, bonos, fondos mutuos, ETFs y activos alternativos. Debido a que las acciones individuales a menudo son más volátiles que el mercado general, debe limitar su exposición a cualquier acción.

Finalmente, recuerde que incluso las acciones más calientes pueden enfriarse. En lugar de centrarse en encontrar a los ganadores del mercado, una estrategia probada es invertir en el mercado en sí y superar los altibajos durante un largo período de tiempo.