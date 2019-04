Acciones de Apple Más Detalles sobre el Control Parental de la Aplicación de la Ofensiva

a raíz de un correo electrónico de Phil Schiller a un MacRumors lector de ayer abordar un informe de The New York Times en la Manzana de la eliminación de un número de aplicaciones de la App Store se centró en la pantalla de monitorización en tiempo y controles de los padres, Apple ha emitido una declaración pública en la que compartir una perspectiva adicional sobre la situación.





La declaración, titulada “Los hechos sobre el control parental apps” es muy similar en sus detalles al correo electrónico de Schiller, destacando cómo Apple se “dio cuenta” en el último año que estas aplicaciones fueron el uso de Mobile Device Management (MDM) tecnología para monitorear toda la actividad que ocurre en el dispositivo del usuario o de los dispositivos utilizados por los miembros de su familia.

MDM tecnología está destinada a los usuarios de la empresa para gestionar su empresa de propiedad de los dispositivos, y Apple dice que el uso de MDM por centrados en el consumidor apps lleva a problemas de privacidad y seguridad que resultó en Apple abordar la situación en su App Store pautas para la revisión a mediados de 2017.

Apple dice que notifica a los desarrolladores de aplicaciones afectadas por la represión contra este desestimado el uso de MDM, dándoles 30 días para modificar sus aplicaciones antes de tirar de ellos desde el App Store .

los Padres no deben tener para el comercio de sus miedos de sus hijos el uso de dispositivos de los riesgos para la privacidad y la seguridad, y la App Store no debe ser una plataforma para la fuerza de esta elección. Nadie, excepto usted, debe tener acceso sin restricciones a administrar a su hijo del dispositivo. Cuando nos enteramos de estas infracciones de las directrices, nos comunicamos estas violaciones a los desarrolladores de la aplicación, dándoles de 30 días para presentar una actualización de la aplicación para evitar la interrupción en la disponibilidad de la App Store . Varios desarrolladores publicado actualizaciones para llevar sus aplicaciones en línea con estas políticas. Aquellos que no fueron retirados de la App Store .

Apple también se abordan directamente las observaciones en este fin de semana el informe de que el movimiento se da la aparición de prácticas anticompetitivas:

Apple siempre ha apoyado a aplicaciones de terceros en la App Store ayudar a los padres a administrar sus hijos dispositivos. Contrariamente a lo que El New York Times informó que durante el fin de semana, este no es un asunto de la competencia. Es una cuestión de seguridad.

a pesar de que Apple es la empresa en la que indica que la competencia no juegan un papel en su ofensiva en contra de estas aplicaciones, el tiempo es ciertamente curioso. Apple comenzó la ofensiva, poco después de rodar fuera de su Tiempo frente a la Pantalla de la característica en iOS 12 de septiembre pasado, a pesar de que varias de estas aplicaciones de haber utilizado MDM para un número de años.



los Desarrolladores citado en The New York Times y que han hablado de MacRumors también han expresado su frustración con Apple original de comunicación sobre el tema. Los desarrolladores detallada de los múltiples intentos para obtener más información sobre exactamente qué cambios se necesitan hacer para sus aplicaciones, pero Apple del personal de apoyo, según los informes, no responder o siempre ineficiente y no específicos de las respuestas antes de tirar de los afectados aplicaciones.