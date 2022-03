ACCIÓN POPULAR SIEMPRE FUE MONEDA FALSA

El caso Villa Coca.- Estalló ya en las postrimerías del gobierno e involucró a prominentes coroneles y generales, así como a funcionarios públicos (entre ellos un hombre de confianza del ex premier y canciller del belaundismo, Luis Pércovich Roca) con el cártel narcotraficante de Reynaldo Rodríguez López, alias “El padrino”.

El caso Mantaro-Pachitea.- Involucró a dos ministros del gobierno belaundista que aceptaron una deuda de 42 millones de dólares elevada a 73 millones, generada por las pérdidas en el arriendo y posterior “compra” del Mantaro y Pachitea, dos naves de carga inservibles. Este caso, al igual que el anterior, no avanzó debido a la política de “borrón y cuenta nueva” que aplicó el siguiente gobierno aprista de Alan García.

El Caso Vollmer, año 1982, delito de concusión, al ministro de economía Manuel Ulloa Elías, escándalo en relación a tierras del Estado entregó en concesión a Irrigadora Chimbote, que iba a transar el pago de US$8’000,000.00, como indemnización no debida por el Estado a tal empresa. Transacción delictiva frustrada, por el escándalo de los periódicos de entonces.

Las perlas de los gobiernos de Belaúnde : La masacre a los periodistas en Uchuraccay, la desaparición del dirigente del PSR Jesús Oropesa? Del colega Jaime Ayala Sulca, corresponsal del diario La República, en Huanta? La masacre en Putis? Embarrado por narcotráfico? Las ejecuciones arbitrarias en Ayacucho; del periodista Luis Morales Ortega, de la familia Solier, de la ex alcaldesa de Huamanga Leonor Zamora y de otras personas? Moco por baba?

El pasado vergonzante no se puede ocultar, se debe señalar aunque parezca exagerado y hiera a los cojudignos que se dejan llevar por la prensa prostituta, o que los «niñatos» de la lampa piensen que los peruanos somos desmemoriados. Siempre la lampa tuvo oportunistas con las uñas largas, sinuosos, arreglistas y traicioneros ¡¡No vengan con cuentos… trabaja, y deja trabajar!!

Aún así, después de muerto FBT y Paniagua el pueblo que no tiene memoria, volvió a elegir a estos gusanos como alcaldes distritales y provinciales, gobernadores y congresistas a pesar de su pasado vergonzoso y traicionero. Para ello, se camuflaban en alianzas, no postulaban sólo, se colocaba como furgón de cola de otros partidos de la misma calaña o peor.

El 27 enero del 2020, en mi columna de «Actualidad» en Pysnnoticias, señalaba «Para todos aquellos «fanáticos» que alardean a Fernando Belaúnde Terry, como » patricio», el mejor presidente del Perú, de toda la historia, que fue el más honesto y murió pobre? Falso, de toda falsedad; hay plumíferos y «ganapanes» que ocultan y cierran la boca, «todos los que estaban a su alrededor eran choros» y el arq. Belaúnde, no se daba cuenta porque estaba en las «nubes»…

