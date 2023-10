ACCIÓN POPULAR EXPULSÓ A LOS NIÑOS DE PEDRO CASTILLO

13 Vistas

LA LAMPA CAVÓ TUMBA Y ENTERRÓ BAJO PIEDRA PARA QUE NUNCA MAS SALGAN.

El Secretario General de Acción Popular, Edmundo del Águila Herrera, señaló que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina del partido Acción Popular resolvió expulsar de sus filas a los seis congresistas implicados en el caso conocido como ‘Los niños’.

Durante esta sesión plenaria, celebrada el sábado pasado en el local partidario, se anunció dicha sanción, en primera instancia, contra el actual vocero de la agrupación política, Darwin Espinoza, Raúl Felipe Doroteo, Elvis Vergara y Juan Flores Ancachi. Esta medida disciplinaria también alcanzó a Juan Carlos Mori e Ilich López, que se encuentran como no agrupados tras renunciar a la bancada acciopopulista hace unas semanas atrás.

Dura tarea le espera a AP para hacer cumplir con lo dictaminado por las instancias partidarias porque «los niñatos» acudirán ante el JNE y allí está el comunistas y exdefensor de terrucos, que la CIDH protege, Salas Arenas.

Con todas las pruebas y denuncias en contra de estos conchudos y caraduras, que convirtieron el Congreso en un mercado persa y apoyaron al gobierno del golpista Pedro Castillo para sacar provecho y ahora, cuál niños malcriados tienen sus rabietas y no aceptan el castigo. Y Lescano, pasa piola???

Es evidente que «Los niños», no tienen sangre en la cara, si ya lo expulsaron con razón ó sin razón es suficiente para que no insistan en seguir donde no lo quieren. La dignidad desapareció en las tiendas políticas, que se han llenado de aventureros y garrapatas.



Pero, el congresistas Espinoza, no cree en nadie y sobre su expulsión de Acción Popular, dice «No va a proceder porque el JNE y el ROP no lo van a permitir. Que Edmundo del Águila está implementando un circo con este caso: «Que en el partido nunca le permitieron dar sus descargos y cuestionó el trabajo de Edmundo del Águila. En ese sentido, señaló que solo ha implementado una figura que no existe».

El hasta ahora vocero de Acción Popular, manifestó que acudirá a instancias judiciales para apelar la decisión del Tribunal de Disciplina del partido por expulsarlo de la agrupación política, como a otros cinco parlamentarios de sus filas, presuntamente implicados en el caso conocido como ‘Los niños’.

«Ha emitido una resolución para seis congresistas. ¿Una resolución sanciona a seis? es inaudito y solo ocurre en la cabeza algo distanciada de la realidad del señor Edmundo del Águila porque el señor pretende inclusive comunicar al Congreso para que nosotros salgamos de la bancada. Eso no tiene implicancia dentro del Parlamento. Mi militancia no condiciona dentro de la bancada», añadió.

Pienso que AP, no sólo debería expulsarlos, sino denunciarlos ante el poder judicial por venderse al gobierno corrupto de Pedro Castillo y traicionar a sus electores que confiaron en ellos.