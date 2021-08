Acción Popular de furgón de cola a la incondicional de gobierno comunista

Para colmo de nuestra desgracia, el terruco Paco Yunque, se quieta la careta y amenaza al Congreso, rechaza cambiar a ministros cuestionados y admite plan golpista para cerrar el Parlamento: Si no nos dejan trabajar le haremos cuestión de confianza. ¡¡¡ LOS CONGRESISTAS SE ORINAN!!!

¿Qué en vez de continuar por el camino correcto, los gobiernos que sucedieron a Paniagua recayeron en la corrupción y prostituyeron la democracia? ¿Acaso así no lo reveló Marcelo Odebrecht a la justicia de los Estados Unidos, el gigante de la construcción brasileña que lleva su apellido campó a sus anchas en los sucesivos períodos de Alejandro Toledo, Ollanta Humala, PPK, Vizcarra? Posteriores delaciones revelaron que las coimas involucraban a toda la clase política, incluyendo Keiko Fujimori, Susana Villarán, Luis Castañeda, Julio Guzman, etc.

¿Es que acaso los peruanos no aprendimos nada de aquel desborde mugriento del fujimorismo que abrió las puertas a una primavera democrática que, pilotada por “Chapatín” Paniagua —quien llegó a la presidencia de rebote, después de entrar en último lugar al Parlamento—, despertó grandes esperanzas? ¿Qué saliendo de aquel pozo oscuro, el Gobierno de transición organizó las primeras elecciones verdaderamente libres en mucho tiempo, mientras desmontaba el régimen de Fujimori y perseguía a los corruptos?

4-Acción Popular, no tienen cuadros políticos, sólo oportunistas, franeleros, chupamedias, ganapanes que llegaron al congreso, gobierno regionales y municipalidades- por arrastre voto preferencial- sin que el pueblo los conozca. LOS LAMBIZCONES PACTAN HASTA CON EL DIABLO PARA TENER UNA CUOTA DE PODER.

2.El Arq. Fernando Belaúnde tocaba las puerta de la dictadura para que el líder del Apra, Haya de la Torre no llegue al poder, convivió con la corrupción, latrocinio y “genocidio” en sus dos gobierno. Y algunos tarados los consideran “patricio”. !!! ESTO ES LO QUE OCULTAN A LOS JÓVENES. SIEMPRE FUERON FURGÓN DE COLA DE LA CORRUPCION

Me puedes decir lo contrario? No. Igual que el comportamiento sinuoso de “La Culebrítica”, za za za moviendo el cuerpito zazaza moviendo el culito zazaza y tumba tumba tumba tu cuerpo pa’ rriba pa’ bajo pa’ un lado pal otro pa’ tras pa’ delante mueve tu cuerpo mueve tu cuerpo mueve tu cuerpo girando girando con ese cuerpito que esta delirando mueve tu cuerpo mueve tu cuerpo mueve tu cuerpo girando girando con ese …

Le decía a mi amigo y colega Pedro Gálvez, que nadie puede dudar del vergonzoso papel traicionero de los congresistas de Acción Popular, una especie de furgón de cola de la política chicha que han saneado con sus votos el absurdo o mamotreto plan de gobierno de Perú Libre, que consiste en serruchar progresivamente las bases institucionales del modelo económico, político, social del país, hasta consolidar lo que quieren”. El tiempo es el mejor juez, no sentencia de inmediato, pero al final da la razón, a quien la tiene: La lampa, siempre fue una veleta política.

