Abusos de Marilyn Manson: HBO acaba de dar a conocer el primer trailer completo de «Phoenix Rising» (El ascenso del Fénix), documental dividido en dos partes que relata los abusos experimentados por la actriz Evan Rachel, de 34 años, del músico Marilyn Manson, de 53 años, con quien se relacionó entre 2007 y 2010.

«Estoy aquí hoy para hablar de Brian, más conocido por todos como Marilyn Manson», declara la actriz de cine como » todo puede salir bien «(2009) y «tu manera de Amar» (2014) justo al comienzo del video, con menos de dos minutos de duración.

Abusos de Marilyn Manson: El documental también cuenta con testimonios de familiares sobre el caso. «Tiene formas calculadas de manipular a las personas. Le lavó el cerebro. Es un depredador», declara la actriz Sara Lynn Moore, en otro fragmento del tráiler.

«Esta es la primera vez que no me ponen en duda, me cuestionan o me avergüenzan. Es la primera vez que me escuchan. [La sensación es] de ser creída», afirma Evan, en los segundos finales del video.

«Phoenix Rising» tiene lanzamiento confirmado para el 15 de marzo, tanto en el canal HBO como en la plataforma HBO Max. El documental está dirigido por Amy Berg, con su trabajo en la película de terror «líbranos del mal» (2014).

Documental sobre abusos de Marilyn Manson será exhibido en el Festival de Sundance

Abusos de Marilyn Manson: Un documental escrito por Evan Rachel, ex novia de Marilyn Manson, sobre los abusos cometidos por el músico llegará pronto a los cines y al ‘streaming‘

«Phoenix Rising», un documental escrito por Evan Rachel sobre los abusos contra las mujeres presuntamente perpetrados por Marilyn Manson, fue lañadido lista lista de películas en exhibición en el Festival de Sundance.

Madeira, que fue la novia de Manson entre 2006 y 2010, fue una de las primeras voces en acusar al músico de violencia doméstica, abuso físico y psicológico. El autor de» Antichrist Superstar » niega todas las acusaciones.

«Phoenix Rising» se centrará en la madera y su historia de vida, contando todavía con varias entrevistas con sobrevivientes de abuso. Después de Sundance, el documental se puede ver a través de ‘streaming’ en la plataforma HBO.

Marilyn Manson desmiente haber violado A Evan Rachel

«De todas las acusaciones, esta es la más fácil de refutar» A través de su abogado, Marilyn Manson ya ha respondido a la acusación de haber violado la actriz Evan Rachel madera durante el rodaje de un video.

Marilyn Manson negó las acusaciones de Evan Rachel, quien en el documental «Phoenix Rising» alega que el músico la violó durante las grabaciones de un videoclip.

«Hablamos de simular una escena de sexo, pero cuando las cámaras empezaron a filmar me penetró de verdad. No consentí eso. Soy una actriz profesional, he hecho esto toda mi vida, y nunca había estado en un estudio tan poco profesional como ese día», afirma en la película.

A través de su abogado, Manson respondió que estas acusaciones son falsas. «Él no tuvo relaciones sexuales con Evan en este escenario, y ella sabe que eso es cierto», dijo King A «E! Noticias».

«De todas las acusaciones falsas que Evan Rachel le hizo a Brian, esta es la más fácil de refutar, dado que hubo múltiples testigos. Ella siempre estuvo muy involucrada en la grabación del video. La escena de sexo tomó varias horas para grabar, con varias tomas con diferentes ángulos, y muchas pausas largas», agregó.