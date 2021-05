La pandemia implicaba un interregno de afectos, abrazos, besos, mimos. La ausencia de tacto aprieta los corazones, y las manecillas del reloj no se detienen.

Maria João Quintela, médico, presidente de la Asociación Portuguesa de Psicogerontología, tiene cuatro nietos, Afonso de 13 años, Vasco de 12, Martim de 10, Clara de 8, y el quinto, una niña, está a punto de nacer. Sus nietos siempre han sido conscientes del cuidado que se debe tener debido a la pandemia, especialmente para no contaminar a los ancianos, y una mujer embarazada en la familia requiere una atención redoblada. Las reuniones, las cenas, los chistes en casa de la abuela, dejaron de suceder. Y cuando hubo un poco de alivio, los besos y abrazos se intercambiaron por un cumplido de frotar espalda con espalda. Además, la comunicación comenzó a hacerse a través de dispositivos tecnológicos.

“No sé quién está más ansioso por volver a tener una relación afectiva, normalizada, espontánea y no contenida entre sí. Si son los nietos, si son los abuelos”, revela Maria João Quintela. La conexión es tan intensa que no hay virus que la destruya. “El amor entre nosotros es muy fuerte y se necesita mucha fuerza para contrarrestar este deseo de abrazar. “El tiempo de la pandemia ha sido penoso. Los más jóvenes pasaron meses en casa, conectados a la educación a distancia, y los mayores más solos, muchos sin las rutinas habituales de recoger a sus nietos de la escuela. “Siento que mis nietos tienen tanta voluntad y necesidad de abrazar como nosotros, los mayores. “Con la vacunación, el contexto cambia, los contactos se vuelven más seguros que hace un año, los abuelos y los nietos acortan las distancias.

Tomás Alves tiene diez años, Gonçalo Alves tiene siete, son hermanos y extrañaron a sus abuelos. “De los paseos, de muchas cosas, nos vimos a lo lejos, a través de la ventana que tenemos en el balcón”, dice Gonçalo. Tomás también se perdió ir a la playa y jugar en los jardines públicos bajo la atenta mirada de su abuelo Horacio Sá. Cuando todo vuelva a ser lo que era, visitarán monumentos, museos, caminarán al aire libre, en contacto constante con la naturaleza, porque eso es lo que les gusta hacer juntos.

Horácio Sá mide la temperatura corporal todos los días desde marzo del año pasado, incluso hoy lo hace, tan pronto como se levanta. La pandemia lo obligó a cambiar su rutina con sus nietos, dejó de recogerlos de la escuela, llevando a Tomás a clases de guitarra y entrenamiento de hockey, Gonçalo al violín, llevándolos y recogiéndolos en el ATL. Los contactos con los demás se redujeron a lo estrictamente necesario. Horácio Sá, presidente del Foro Senior de Santa Maria da Feira, que camina por las escuelas del condado hablando de afectos, difundiendo el mensaje de que todos necesitan abrazos, escribió un cómic sobre afectos para distribuir a los niños de los jardines de infancia allí para octubre. Confiesa que no se dejó matar por las circunstancias y, mientras tanto, fue vacunado. Antes, con todo cuidado, en pie, me gustaría tener la cena a los nietos de la Casa, el timbre, poner la comida en el ascensor, y ver desde el balcón. Les enviaba besos, golpeaba su mano en su pecho, para transmitirles su amor. Con los nietos tan cerca y, al mismo tiempo, tan lejos, los gestos, las miradas, las llamadas telefónicas, la presencia en la distancia, disfrazaron la ausencia de proximidad. “Intenté en ese momento, que fue muy doloroso, darles el máximo, que era el promedio o el mínimo”, destaca. Las carreras y saltos de nietos a los cuellos de los abuelos ya no sucedían alrededor de la Casa.

Los estudios demuestran la importancia de este vínculo entre los mayores y los más jóvenes. El estrecho contacto entre abuelos y nietos es amor, es ternura, es afecto. Óscar Ribeiro, profesor del Departamento de Educación y Psicología de la Universidad de Aveiro e investigador en el área de envejecimiento del Centro de Investigación en tecnologías y servicios de salud, enfatiza que las relaciones intergeneracionales protegen de la soledad y el aislamiento social. “Ser abuelo, y ejercer este papel en plenitud, es típicamente un período de gran satisfacción y alegría en las vidas de las personas mayores. Los abuelos tienen el papel central de servir como referentes importantes en la vida de los nietos (y de los hijos en el ejercicio de su crianza), ayudándoles con la tarea, compartiendo experiencias, conocimientos, consejos y, sobre todo, amor”, señala.

Stella Bettencourt Da Câmara, profesora e investigadora del Instituto Superior de Ciencias Sociales y Políticas (Iscsp) de la Universidad de Lisboa, doctora en Gerontología, con varios estudios y publicaciones en el área de las relaciones intergeneracionales, destaca este vínculo. “Abuelos y nietos son cómplices de dos generaciones. Las relaciones son muy beneficiosas tanto para los abuelos, en esta conexión con el futuro, como para los nietos, que tienen afecto y amor.”

Los gestos, las miradas, el amor

Maria João Quintela conoce bien el significado de este amor. “Es una relación muy sólida y profunda y, sobre todo, una relación de seguridad. “Una relación que de repente no pudo ser como era, abuelos y nietos entraron en un proceso de contención, resiliencia y adaptación para que los lazos no se rompieran de la noche a la mañana. “La pandemia ha agudizado el ingenio para otras formas de comunicación. Puede que no estemos cerca físicamente, pero podemos tener una buena comunicación. “Las tecnologías y plataformas digitales han entrado en juego para aliviar la nostalgia.

Y el impacto en los más jóvenes? “Los niños tuvieron una experiencia muy fuerte, no es costumbre que tengan miedo de la enfermedad y la muerte durante largos períodos. La muerte estuvo muy cerca y los niños tenían miedo”, responde Maria João Quintela. Miedo a infectar a los padres, miedo a infectar a los abuelos. “Los niños rápidamente se dieron cuenta de que había un peligro para la integridad física, que había una amenaza que no podían controlar.”

Por lo tanto, la relación no será la misma para varias circunstancias. Hay recuerdos de lo que pasó, de lo que pasa, de lo que marca, de lo que toca. Hay un anhelo de saltar en el regazo de los abuelos, sus mimos desenfrenados. Y luego está la noción de vulnerabilidad. “Habrá un sentido de cautela y un sentido de la necesidad de protección para todos”, dice Maria João Quintela. La voluntad de recuperar el tiempo perdido es enorme. “Esta pandemia ha dado más visibilidad a los problemas de distancia, distancia, distancia.”

Horácio Sá también está preocupado por estas cuestiones. “Esta vez ha automatizado un poco los afectos, creado una barrera invisible que tenemos que tratar de no ser demasiado profunda”, dice. Los temores son legítimos. “Me temo que la práctica del afecto, de la ternura, del afecto, se ha roto un poco a causa de estas reglas que han implementado. Espero que estas reglas para el bienestar, para evitar el contagio, no toquen la parte humana y no quiten a nuestros hijos esta sensibilidad a los afectos, al afecto, al amor.”

Los afectos necesitan contacto, piel a piel, carne y sangre, visualización en vivo sin pantallas intermedias. Cuando la relación es sólida, nada podrá romper. “Cuando los lazos son fuertes, se mantienen. Las familias de alguna manera han logrado reinventar este vínculo de afecto”, observa Stella Bettencourt de la cámara. Cuando los lazos son frágiles, la separación, la ruptura y el corte pueden ocurrir en un contexto de pandemia. “La dislocación de lazos que hasta entonces no eran tan profundos y que la pandemia de covid-19 llegó a mostrar. “La pandemia, según el profesor e investigador, no puede ser una excusa para este distanciamiento y las nuevas tecnologías han venido a ayudar a no perder esta proximidad, incluso a distancia.

Lo cierto es que los lazos entre abuelos y nietos han sufrido varios cambios en el contexto actual. Óscar Ribeiro recuerda que el uso de la tecnología disminuye las distancias físicas e intensifica las relaciones. Sin embargo, es necesario darse cuenta de que estas interacciones no reemplazan el Tacto, “absolutamente fundamental para el desarrollo emocional y afectivo de los niños, sino también para el bienestar mental de los ancianos”.

“Además de manejar el distanciamiento físico de los abuelos, que anteriormente no solo estaban físicamente cerca sino que formaban parte de las rutinas, los niños y adolescentes también tenían que enfrentar el riesgo de contaminación y pérdida, ya que los abuelos formaban parte del grupo de riesgo”, dice la investigadora en el área de envejecimiento.

Colos diferidos, otras dinámicas

Las familias manejaban los días con otras dinámicas, contactos suspendidos, reuniones que no podían suceder, cumpleaños para celebrar, temporadas festivas que saltaban del calendario. Hay abuelas que reforzaron el distanciamiento por su propia voluntad o a petición de sus hijos. Hay abuelos que, conscientes de los riesgos y con todo cuidado, no han dejado de ver a sus nietos a través de la ventana de un coche o una casa, dependiendo de la evolución de la pandemia. Y hay abuelos que viven en hogares y que, según Óscar Ribeiro, ” pueden haber vivido más intensamente la distancia del mundo, de la evolución del ciclo de vida familiar, de su renovación generacional, solo a través de dispositivos móviles que ocasionalmente se regalan. Emocionalmente solo.”

Y no solo. Hay abuelos que aún no conocen a los nietos que nacieron en tiempos de pandemia y hay abuelos que solo los conocieron meses después del nacimiento. Hay abuelos que aún no han recogido a los hijos de sus hijos. Y hay abuelos primerizos en la pandemia. Para estos, destaca Óscar Ribeiro, la experiencia “se hizo muy diferente” de la esperada. “No solo se vio comprometida la forma de reunirse e interactuar con el elemento recién llegado de la familia, manejando una distancia inimaginable y un doloroso aplazamiento de la primera ‘puesta al día’, sino también el apoyo de los niños, inexpertos en el ejercicio de la crianza y en aislamiento, confinados, sufrieron ajustes.”