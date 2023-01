ABRIR NUEVO CORREO GMAIL> Para el 2023 ◀︎lll

By

Abrir nuevo correo gmail. ¿Cuánto tiempo llevas usando Hotmail? ¿O Outlook? ¿Está cansado de las limitaciones de estas cuentas y necesita más funciones de su cliente de correo electrónico?

Gmail existe desde 2004, pero no todos han hecho el cambio todavía – a la gente no le gusta el cambio. Pero hay muchas razones por las que debería considerar mudarse a Gmail.

No es de extrañar que 1.500 millones de usuarios hayan elegido usar Gmail como su cliente de correo principal.

Beneficios de una cuenta de Gmail

Es gratis.

Tiene excelentes filtros de spam y mantiene su bandeja de entrada más limpia que cualquier otro cliente de mail electrónico.

Tiene una asignación de espacio de almacenamiento muy generosa, más de 10 GB de espacio de almacenamiento de correo electrónico.

Puede cambiar su tema y la forma en que funciona su bandeja de entrada (es decir, hay más flexibilidad que con cualquier otro cliente).

Innumerables complementos y extensiones están disponibles y son de uso gratuito. Estos pueden ayudarlo a personalizar su flujo de trabajo y cómo usa el correo electrónico.

Tienes el poder de la funcionalidad de búsqueda de Google justo dentro de tu bandeja de entrada.

De fácil acceso – se puede acceder a su cuenta en cualquier lugar donde haya acceso a Internet.

Es confiable y rara vez se bloquea.

Cómo configurar tu nueva cuenta de gmail

Paso 1. Lo primero es lo primero, debes dirigirte a gmail.com.

Paso 2. Haga clic en el botón que dice «Crear cuenta.”

Paso 3. Después de eso, aparecerá el formulario de registro. Deberá completar todos los detalles que solicita: nombre, apellido, un nuevo nombre de usuario y una nueva contraseña.

Paso 4. A continuación, se te pedirá que introduzcas un número de teléfono para verificar tu cuenta. Esto se debe a que Google utiliza un proceso de verificación en dos pasos para aumentar la seguridad. Puedes encontrar más información sobre la verificación en dos pasos aquí.

Paso 5. Ahora debería recibir un mensaje de texto con un código de verificación de Google. Si esto no se ha entregado en unos minutos, puede usar el sistema de llamadas automatizadas en su lugar.

Paso 6. Una vez que haya verificado su cuenta, verá un formulario que solicita cierta información personal. Esto incluye un correo electrónico de recuperación, su fecha de nacimiento y su género. Si no se siente cómodo dándolos o desea averiguar por qué Google solicita esta información, hay mucha información que se ofrece durante el registro.

Paso 7. Ahora debe aceptar los Términos de servicio de Google y su Política de privacidad; se recomienda encarecidamente que revise ambos en detalle antes de hacer clic en «Estoy de acuerdo.”

Paso 8. Ahora debería tener su nueva cuenta de Gmail.

Paso 1. Regrese a la pantalla principal de Google y haga clic en el enlace Gmail.

Paso 2. Una vez que inicies sesión, se te presentarán los pasos introductorios de Gmail. Después de la última pantalla de introducción, aparece una ventana emergente que anuncia que su nueva cuenta de Gmail está lista para usar.

Paso 3. Disfruta de tu nueva cuenta de correo electrónico y busca formas de mejorar tu cuenta de Gmail para aprovecharla al máximo.

Qué hacer si te roban tu nombre de usuario

Adición de Períodos

Desafortunadamente, Gmail no distingue entre variaciones como esta.pitt, bradpitt y brad.pi.tt – todos son iguales en lo que respecta a Gmail.

Lo que debes hacer es tomar partes de tu nombre y ser creativo con los períodos.

Pensar:

bradley.pitt@gmail.com

will.pitt@gmail.com

Ser Creativo

Sube de nivel tu cuenta de Gmail

Con tantos beneficios, puede ver por qué cambiar su cuenta de Outlook o Hotmail a Gmail podría ser una decisión acertada. Uno de los principales beneficios de tener una cuenta de Gmail son los complementos o extensiones gratuitos que puede agregar para potenciar su cuenta. Right Inbox es una extensión de productividad de correo electrónico que lleva su correo electrónico al siguiente nivel. La bandeja de entrada derecha le da a su Gmail una funcionalidad adicional con las siguientes características:

Seguimiento de correos electrónicos: Averigüe quién lee y hace clic en sus correos electrónicos, cuántas veces y cuándo. Información en tiempo real sobre quién lee tus correos electrónicos y quién te ignora.

Seguimientos por correo electrónico: Configura seguimientos que se envíen automáticamente si tu cliente potencial no responde. Puedes olvidarte de hacer un seguimiento, porque Right Inbox no lo hará.

Plantillas de correo electrónico: Convierta sus correos electrónicos más efectivos en plantillas que puede insertar y optimizar con un solo clic. Ahorre tiempo a la vez que agrega coherencia a su comunicación por correo electrónico.

Cómo cerrar sesión en tu nueva cuenta de Gmail

De forma predeterminada, Gmail lo mantendrá conectado en su dispositivo a menos que cierre la sesión manualmente. Si compartes el dispositivo con otra persona o utilizas un ordenador público, es importante que cierres la sesión de tu cuenta cada vez que termines de usar Gmail.

Simplemente cerrar la pestaña o apagar su computadora portátil no lo cerrará de su cuenta de Gmail. Aquí está todo lo que necesita saber

1. Ir a Gmail.com dónde ha iniciado sesión.

2. Ve al icono de tu perfil de Google en la esquina superior derecha de la pantalla.

3. En la ventana desplegable, haz clic en Cerrar sesión o Cerrar sesión en todas las cuentas si tienes más de una cuenta vinculada a tu perfil.

4. Ahora se cerrará la sesión al instante.

Crear una nueva cuenta de Gmail sección de preguntas frecuentes

¿Puedo usar dos direcciones de correo electrónico en una cuenta de Gmail?

Sí. Tener dos o más buzones de correo es una excelente manera de realizar un seguimiento de diferentes cuentas. Por ejemplo, puede usar una cuenta para su empresa y una cuenta para sus cuentas de correo electrónico personales. También son útiles si desea que se prioricen ciertas tareas sobre otras todos los días, o tal vez solo los mensajes de una persona que deben priorizarse sobre todos los demás correos electrónicos.

¿Puedo eliminar mi cuenta de Gmail?

Sí, puede eliminar fácilmente su cuenta de Gmail, pero tenga en cuenta que al hacerlo perderá todos los datos de su cuenta, incluidos los correos electrónicos, los documentos o las imágenes almacenados en su unidad. También perderás el acceso a las compras que hayas realizado y que estén disponibles a través de tu cuenta de Google.

¿Puedo cambiar mi nombre en Gmail?

Sí. Puedes cambiar el nombre que está vinculado a tu dirección de correo electrónico de Google. Sin embargo, cambiar el nombre de la cuenta no significa que obtendrás un nuevo nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Estás más o menos atascado con la dirección de correo electrónico que elijas cuando crees tu cuenta de Google, así que tenlo en cuenta si crees que alguna vez querrás hacer un cambio sustancial. De lo contrario, cambiar el nombre de su cuenta de Google es fácil.

¿Puedo cambiar mi contraseña en Gmail?

Sí, y es muy recomendable que lo haga cada pocos meses para evitar que usuarios no autorizados accedan a su cuenta. Ya sea que cambies tu contraseña por razones de seguridad o simplemente la restablezcas porque olvidaste cuál era, cambiar tu contraseña de Gmail es muy fácil.