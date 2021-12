ABRIR Cuenta DEMO Trading FOREX Gratis! Practica y Gana$

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Abrir cuenta demo trading Forex – Este artículo le proporcionará todos los beneficios de usar una cuenta demo en el comercio de Divisas. Usted aprenderá acerca de lo que es una cuenta de operaciones demo de Forex, por qué debe considerar la descarga de una cuenta demo de prueba, cómo descargar una cuenta de operaciones demo, cómo configurar una cuenta demo, la mejor manera de utilizar una cuenta de operaciones demo, y más!

Abrir cuenta demo trading forex

Muchas agencias tienen una exigencia burocrática – por cierto, muy bien vista por mí – que es operar, por al menos un mes, en una cuenta demo de Forex. La cuenta de prueba funciona como una cuenta real, con la diferencia de que negocia con capital virtual.

Abrir cuenta demo trading Forex

¿Por qué los Nuevos Operadores deben Probar y abrir Cuenta Demo trading Forex y Cómo Comenzar?

Abrir cuenta demo trading forex

Abrir cuenta demo trading forex – ¿Sabía que los volúmenes de comercio global en el mercado de divisas alcanzaron un máximo histórico en 2018? Gracias a la volatilidad en l

a economía global, cada vez más personas están operando activamente en el mercado Forex. Sin embargo, operar en un mercado que entrega más de 5 5 billones cada día puede ser bastante desalentador al principio. Esta es la razón por la que su primera cuenta de Forex debe ser al abrir una cuenta demo trading Forex cuando esté comenzando.

En cuestión de minutos, la cuenta puede convertirse efectivamente en su cuenta de práctica de Forex y puede funcionar como un simulador de comercio gratuito. Esto podría llegar a ser invaluable cuando usted está aprendiendo por primera vez cómo el comercio de Divisas. Puede abrir fácilmente una cuenta demo gratuita de operaciones de Forex y operar en cuestión de minutos, y operar en el mercado de divisas global sin riesgos. Siga leyendo para obtener más información sobre qué es exactamente una cuenta demo de Forex, los beneficios de usar una y la mejor manera de comenzar a usarla hoy.

¿Qué es una Cuenta Demo trading Forex?

Abrir cuenta demo trading forex

Abrir cuenta demo trading forex – Como se puede haber dado cuenta, una cuenta abrir una cuenta demo trading Forex permite a un operador simular un entorno de negociación en vivo, sin poner en riesgo ningún dinero real. Permite a un comerciante comenzar a operar en línea gratis relativamente rápido, para que puedan practicar el comercio antes de arriesgar dinero real.

Todos los operadores de Forex deben usar una demostración de Forex como su primera cuenta de Forex para tener una idea de cómo es operar en el mercado de divisas, así como para acostumbrarse al corredor y la plataforma de operaciones que están utilizando. Esencialmente, permite a los operadores practicar sus habilidades comerciales junto con algunos beneficios más atractivos.

Operar Con Una Cuenta Demo trading Forex

Los operadores también tienen la capacidad de operar sin riesgos con una cuenta de operaciones demo. Esto significa que los operadores pueden evitar poner su capital en riesgo, y pueden elegir cuándo desean mudarse a los mercados en vivo. Por ejemplo, la cuenta de operaciones demo de Admiral Markets permite a los operadores obtener acceso a los últimos datos de mercado en tiempo real, la capacidad de operar con moneda virtual y el acceso a los últimos conocimientos comerciales de los operadores expertos.

¿Cuáles son los beneficios de una Cuenta Demo trading Forex?

Abrir cuenta demo trading forex

Abrir cuenta demo trading forex – Si habla con cualquier comerciante experimentado, su lista de beneficios de la cuenta de operaciones demo sería interminable para los comerciantes que están comenzando por primera vez. Aquí hay una lista de solo algunos de los beneficios que puede querer saber sobre:

Aprenda cómo operar en Forex sin riesgos con una cuenta de trading demo

Abrir cuenta demo trading forex

Poseer una cuenta de práctica de Forex es como tener entrenamiento gratuito de Forex. Esto se debe a que permite al operador poner en práctica su capacitación, sin arriesgar dinero real, al operar con fondos virtuales en su lugar. Después de todo, las personas más exitosas en cualquier campo son aquellas que han aprendido y practicado su oficio considerablemente, y lo mismo ocurre con los operadores de Forex.

Familiarícese con su plataforma de trading

Abrir cuenta demo trading forex

La mayoría de los brókers de Forex ofrecen la conocida plataforma MetaTrader. Al abrir una cuenta demo de Forex, puede familiarizarse con la plataforma de negociación realizando operaciones sin poner en riesgo el dinero real. De esta manera, puede aprender cómo tomar una operación, cómo cerrar una operación y cómo usar diferentes herramientas para su ventaja, como diferentes tipos de órdenes e indicadores comerciales.

Los empresas de trading forex ofrecen las siguientes plataformas de trading:

MetaTrader 4

MetaTrader 5

MetaTrader WebTrader

Al avanzar a operar en vivo con dinero real, es esencial que se sienta cómodo abriendo, modificando y cerrando operaciones cuando lo necesite. Lo último que desea es experimentar el pánico de no saber cómo salir de un comercio. En su lugar, es posible que desee saber cómo usar las órdenes stop loss y take profit, para que el corredor y la plataforma de negociación puedan administrar sus operaciones cuando no esté allí. Una cuenta de práctica de Forex podría ser la solución a su éxito a largo plazo.

Aprende a manejar tus emociones

Abrir cuenta demo atrading forex

Abrir cuenta demo tradaing forex – Cuando se trata de arriesgar dinero para ganar dinero, muchas emociones pueden entrar en juego. La euforia y el exceso de confianza pueden entrar en acción después de algunas operaciones ganadoras. La frustración y la duda pueden entrar en acción después de algunas operaciones perdedoras. Estas emociones a menudo pueden nublar el juicio del operador sobre su próxima oportunidad comercial.

Operar en un simulador de Forex le ayuda a identificar estas emociones para que pueda construir una rutina y planificar el trato con ellas. La mayoría de los operadores principiantes no saben qué tipo de emociones enfrentarán al ganar y perder, por lo que probablemente sea mejor averiguarlo sin arriesgar dinero real.

Crea, desarrolla y prueba tus estrategias de trading

Abrir cuenta demo trading forex

Si está aprendiendo con Admiral Markets, después de graduarse del curso gratuito de Forex 101, puede usar una cuenta demo de Forex para practicar las herramientas y estrategias comerciales que ha aprendido. Sin embargo, también puede beneficiarse aprendiendo más sobre el comercio a través de la página de Educación de Admiral Markets, o utilizando algunos de los indicadores gratuitos disponibles en la plataforma de comercio MetaTrader.

El simulador de Forex trading es, con mucho, el mejor lugar para probar cualquier cosa nueva que haya aprendido acerca de los indicadores o estrategias. También puede comenzar a reconocer sus propios patrones de negociación después de que haya pasado algún tiempo, e incluso puede comenzar a desarrollar su propio sistema de negociación. Tener la capacidad de operar sin riesgos a menudo permite a los operadores ser más creativos en términos de pruebas y descubrir lo que funciona mejor para ellos.

Encuentre la mejor rutina de trading que más le convenga

Los operadores del mercado Forex operan las 24 horas del día, 5 días a la semana. Entonces, ¿Cuándo es el mejor momento para operar? La mayoría de los operadores prefieren operar alrededor de la apertura de las sesiones de negociación de Tokio, Londres y Nueva York que son: 12am, 8am y 2.30 pm GMT respectivamente. Sin embargo, el mejor momento para operar es cuando usted tiene la capacidad de centrarse completamente en los mercados.

Una de las grandes cosas sobre el mercado Forex es que puede desarrollar una rutina para operar en el mercado que se ajuste a su vida laboral y familiar. Sin embargo, cuando comienzas, puede ser un desafío encontrar la rutina exacta que funcione para ti. Lo último que desea es que esto conduzca a malas decisiones comerciales, que conducen a pérdidas con dinero real. El uso de una cuenta demo de Forex trading puede ayudarlo a encontrar la mejor rutina que se adapte a usted, antes de comenzar a arriesgar dinero real. Recuerde: El comercio es un maratón, no un sprint!

Entrenamiento demo de Forex

Abrir cuenta demo trading forex

Abrir cuenta demo trading forex – Este entrenamiento, vamos a llamarlo así, permite que los inversores principiantes tengan una noción mínima de las operaciones antes de empezar, de hecho. Además, se encuentran prevenir de convertirse en ‘presa fácil’ del mercado a la hora de trabajar con el dinero de verdad.

Entre otras ventajas, se muestra, de forma gratuita, todos los gráficos y ofrece la posibilidad de crear la cuenta demostrativa. Es un excelente software, intuitivo y muy interesante para aprender a operar.

Así, se enfoca en entrenar en la cuenta demo de Forex. Valide su experiencia y entienda como sucede en toda negociación, la definición del tamaño del lote, ‘stop’ sus ordenes y aprenda a configurar todo correctamente. Con esto, usted no correrá el riesgo de errar en la futura cuenta real.

Consejos importantes sobre la cuenta demo de Forex

Abrir cuenta demo trading forex

*Abrir una cuenta demo trading Forex con el mismo capital que tiene la intención de abrir la cuenta real;

*Configure los robots en esta cuenta demostrativa ya con el límite de riesgo que tiene la intención de usar;

*Después de que el período de 30 días, solicite el cambio de la cuenta;

*Si el agente le hace algunas preguntas sobre su experiencia, introduzca el tiempo en que se formó y el número de operaciones fueron realizadas;

*Es común también ser necesario responder un cuestionario tras el término de los 30 días. *En este caso, es preciso responder en torno a cinco cuestiones y golpear todas las respuestas;

*Las preguntas son muy simples, pero requieren de un conocimiento básico sobre el Forex;

Y, para aprender todo sobre el mercado de Forex, descubre el Éxito en el Forex. Tenga acceso a un método único, blindado contra cualquier crisis del mercado, sepa automatizar sus inversiones en el exterior, replique una estrategia eficiente en su cuenta y configure el riesgo de forma segura.

La Mejor Manera de Utilizar una Cuenta Demo de Forex

Abrir cuenta demo trading forex

Abrir cuenta demo trading forex – Si bien los beneficios de usar una cuenta demo de Forex hablan por sí mismos, hay algunos aspectos negativos que debe tener en cuenta. Solo después de entender estos puede empezar a utilizar su cuenta demo de Forex de la mejor manera.

Cree un plan de operaciones para una cuenta de dinero real al mismo tiempo de abrir cuenta demo trading forex

El primer paso debe ser crear un plan de operaciones que utilizaría en una cuenta de dinero real. Mientras que usted puede estar experimentando en una cuenta de demostración para encontrar lo que funciona mejor para usted, cada comerciante necesita una base para construir sobre.

Su plan puede consistir en lo siguiente:

¿Cuándo cambiar? Trate de atenerse a la misma hora todos los días, ya que obtendrá más información sobre cómo se mueve esa sesión específica.

¿En qué mercados operará? Centrarse en unos pocos mercados primero puede ser la mejor manera de implementar sus aprendizajes a través de su entrenamiento de Forex. Algunos de los pares de divisas FX más populares incluyen el par EURUSD y el par USDJPY.

¿Qué estrategias va a operar? Después de graduarse de su curso de Forex 101, decida qué herramientas utilizará para tomar decisiones comerciales y desarrolle una estrategia en torno a ellas. De esta manera, usted sabe qué condiciones debe tener en cuenta al colocar una operación y cerrar una operación.

¿Qué herramientas de gestión de riesgos utilizará? La gestión de riesgos es una parte esencial del trading exitoso a largo plazo. Decida con anticipación cómo posicionará cada operación en términos de tamaño, y cómo decidirá cerrar una operación en ganancias o pérdidas.

El elemento más importante aquí es tratar de replicar cómo va a, o quiere, ser el comercio en una cuenta de dinero real. A continuación, puede practicar este plan y enmendarlo, hasta que se sienta lo suficientemente cómodo como para pasar a dinero real.

Cree un diario de trading para seguimiento de los resultados de trading al abrir cuenta demo forex

Abrir cuenta demo trading forex

Es genial tener acceso a un simulador de trading gratuito, pero ¿En qué momento debe pasar a operar con dinero real? Solo usted puede responder a eso, pero es posible que desee considerar el seguimiento de sus resultados comerciales de demostración, y establecer algunos objetivos para luego dar el siguiente paso.

El experto en trading, Jens Klatt, ofrece su visión detallada sobre cómo optimizar su diario de trading en este seminario web gratuito.

Crear un diario de su actividad comercial histórica puede ser muy útil, ya que puede ver cuáles podrían haber sido sus resultados si estuviera operando con dinero real. Debido a la volatilidad del mercado, nunca serán exactamente los mismos, pero puede tener una idea de si su plan de operaciones está funcionando o no para usted.

Por supuesto, solo funciona si es honesto sobre sus resultados comerciales. Si es así, puede dar sus frutos a lo grande. Algunos de los operadores más exitosos del mundo tienen entrenadores de mentalidad, por lo que también podría valer la pena escribir un diario sobre su progreso emocional en términos de cómo se siente después de una operación ganadora o perdedora. Es una gran manera de probarse a sí mismo que tiene la fortaleza mental para comenzar a arriesgar su propio dinero en condiciones comerciales en vivo.

Crear un objetivo para la transición a una cuenta de trading real

Abrir cuenta demo trading forex

Llegará el día en que desee realizar la transición a una cuenta de operaciones en vivo y tratar de cosechar las recompensas de su arduo trabajo en condiciones de mercado en vivo. Sin embargo, cuando llegue ese día, depende de ti. Por lo tanto, la pregunta clave que tienes que hacerte es ¿qué tiene que suceder primero antes de hacer esa transición?

A algunos traders les gusta establecer metas. Por ejemplo, podría estar alcanzando el 10% en el saldo de dinero al abrir cuenta demo trading forex, o simplemente podría estar alcanzando 20 operaciones, o podría estar logrando tres meses de operaciones rentables primero. Uno de los beneficios de comenzar con una demostración es que puede proporcionar una transición sin problemas a una cuenta real como su plataforma. Los gráficos que utiliza y su plan de operaciones pueden seguir siendo los mismos-y probablemente debería!

¿Cómo Configurar una Cuenta de Trading Demo?

Abrir cuenta demo trading forex

Abrir cuenta demo trading forex – Si está ansioso por comenzar a operar en un entorno libre de riesgos de inmediato, solo se necesitan unos pocos clics para abrir una cuenta demo trading forex de trading. Después de ingresar su nombre y correo electrónico puede comenzar a disfrutar de beneficios como:

La capacidad de operar en cualquier dispositivo (Windows, Mac, Android, iOS, etc.)

Una experiencia de mercado en vivo totalmente inmersa

Datos del mercado libre y noticias en tiempo real

Una guía de inicio rápido experta

30 días de acceso, o para toda la vida al abrir una cuenta de trading real

Usualmente con acceso libre de riesgo, ¿no es hora de que también se una a la creciente comunidad comercial del mundo?

Aquí te dejamos alguna expresiones en ingles que encontraras al querer abrir una cuenta demo trading forex:

forex demo account login – entrar en cuenta demo forex

forex.com demo account mt4 – cuenta demo trading forex en el Mt4

best forex demo account – Mejores cuentas demo trading Forex

free forex demo account – cuenta gratis forex

free demo trading account – trading en cuenta demo trading forex

Ahora ya conoce todos los beneficios al abrir cuenta demo trading forex y como practicar antes de poner dinero real en el forex.