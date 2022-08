ABRIR CUENTA BANCARIA por INTERNET ⭐ APRENDER ⭐

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Abrir cuenta bancaria por internet: La gente hace casi todo en línea en estos días, incluidas cosas importantes como solicitar trabajo, hacer grandes compras y reservar viajes. Pero cuando se trata de cómo abrir una cuenta bancaria en línea, es realmente tan fácil como unos pocos clics o terminará teniendo que hacerlo en persona.

Aprende a abrir cuenta bancaria por internet

Buenas noticias, configurar una cuenta de cheques o de ahorros en línea puede ser bastante simple y tomar solo unos minutos.1 Entonces, cómo funciona y qué puedes esperar, cómo sabes si te aprobarán abrir cuenta bancaria por internet.

Quién puede abrir una cuenta bancaria en línea

La mayoría de las personas pueden solicitar abrir cuenta bancaria por internet. Pero depende de los bancos individuales si quieren permitirle abrir una cuenta con ellos. Esto significa que algunos bancos podrían denegar solicitudes de personas con un historial de saldos negativos impagos, cierres involuntarios de cuentas o presuntos problemas de fraude.

Si se le ha negado una cuenta de cheques, es posible que aún haya opciones. Algunos bancos ofrecen cuentas de segunda oportunidad. Pero es posible que estas cuentas no ofrezcan todos los mismos servicios y que tengan tarifas mensuales.

Se puede abrir una cuenta bancaria en línea de forma gratuita

Hay cuentas bancarias en línea gratuitas, tanto de cheques como de ahorros, que no requieren depósito. Algunos bancos le exigirán que ingrese un poco de dinero en su cuenta cuando la cree. Esto se denomina depósito mínimo de apertura y puede variar según el tipo de cuenta que elija. Para depositar ese primer depósito en su cuenta, puede usar un cheque en blanco, transferir dinero de otra cuenta o usar una tarjeta de crédito o débito.

Qué se necesita para abrir una cuenta bancaria en línea

Una vez que haya decidido qué banco desea utilizar, es hora de completar su solicitud en línea. Si es menor de 18 años, es posible que necesite un tutor para firmar conjuntamente la cuenta. El proceso de solicitud variará de un banco a otro. Pero todos los bancos están obligados a verificar su identidad. Por lo tanto, es útil tener a mano las siguientes cosas;

Su licencia de conducir, pasaporte u otra tarjeta de identificación emitida por el gobierno

Número de Seguro Social o Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN)

Un cheque en blanco, tarjeta de débito o tarjeta de crédito para hacer el primer depósito

Y, por lo general, necesitará una dirección de correo electrónico, una dirección postal y un número de teléfono. Una vez que lo tenga listo, aquí le mostramos cómo abrir una cuenta bancaria en línea;

Vaya al sitio web del banco, abrir una cuenta online en tu banco

Mantente a salvo, Cada vez que ingrese información personal en línea, tenga especial cuidado. Busque el enlace a Abrir una cuenta.(Desplácese hacia abajo en la página de inicio hasta el mapa del sitio si tiene problemas para encontrar el enlace.)

Elige el tipo de cuenta que deseas, abrir una cuenta bancaria online

La mayoría de los bancos le permiten comparar diferentes tipos de cuentas para ayudarlo a decidir. Desea una cuenta individual o desea abrir una cuenta conjunta en línea, Desea protección contra sobregiros y la capacidad de ganar intereses, Desde cuentas corrientes y de ahorro hasta CD e IRA, hay muchos tipos de cuentas que puede abrir en línea.

Llene una solicitud, cuenta bancaria en estados unidos

A continuación, ingresará toda su información personal. También puede configurar su nombre de usuario y contraseña y crear preguntas de seguridad para ayudar a proteger su cuenta.

Acepte que el banco recopile cierta información. A veces, el envío de su solicitud iniciará automáticamente el proceso de aprobación, pero algunos bancos pueden pedirle que revise primero las divulgaciones y las políticas de privacidad. En algunos casos, tendrá que responder algunas preguntas legales y luego marcar una casilla que le permite al banco recopilar información sobre usted y su crédito.

Verifique el proceso de aprobación. Algunos bancos le dirán si está aprobado de inmediato, mientras que otros pueden demorar un poco más. Siempre puede iniciar sesión más tarde para verificar el estado de su solicitud o llamar al banco si tiene preguntas. Si no te aprueban, es posible que tengas que ir a la sucursal para finalizar el proceso.

Haga su primer depósito. Una vez que lo aprueben, querrá poner algo de dinero en su nueva cuenta. Puede hacerlo desde otra cuenta en línea o por teléfono. Si es su primera cuenta, es posible que deba hacer este paso en persona con efectivo o un cheque.

Con su cuenta configurada, ¡está listo para comenzar a realizar operaciones bancarias en línea! Dependiendo de la cuenta y sus características, es posible que pueda emitir cheques, pagar facturas con su cuenta bancaria en línea, configurar un depósito directo y más de inmediato. Y recuerde: Siempre guarde su nombre de usuario y contraseña en un lugar seguro donde nadie pueda encontrarlos.

En el futuro, es posible que se pregunte «¿Puedo cerrar una cuenta bancaria en línea?»Se puede, pero cada banco lo maneja de manera un poco diferente. Reúna la información de su cuenta y luego verifique la política de su banco en su sitio web. O llame o pase por aquí si prefiere discutirlo en persona.6

La banca actual ofrece muchas opciones, incluida la capacidad de hacer muchas cosas desde la comodidad de su hogar. Desde la apertura de una cuenta hasta el pago de facturas, la banca en línea se creó para su comodidad: la suya.

Por supuesto, siempre habrá obstáculos que superar, pero hacer las cosas más simples al tiempo que protege su dinero es de lo que se trata la banca en línea.

