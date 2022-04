ABOLIR LA CONSTITUCIÓN Y DESMONTAR LA ECONOMÍA NEOLIBERAL

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

PLAN: CLAUSURAR EL CONGRESO PARA CONSOLIDAR EL COMUNISMO Y CREAR OTRA REPUBLICA PLURINACIONAL

Ante semejante declaración pública de Cerrón, cabe preguntarse porque el títere de Palacio, Pedro Castillo presentó al Congreso peruano la «propuesta plagiada» para el Referéndum Constitucional?¿ Adónde conduce exactamente? Nos quieren llevar al abismo igual que el destino de «Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y demás hierbas? Existe un plan B, si el Congreso archiva el proyecto, tal como lo afirma Cerrón?

Hace un tiempo le dije al colega Pedro Galvez, Director de Pysnnoticias, que «el portero mas poderoso y polémico del Perú» y dueño del partido PL, es inteligente, no se calla y dice lo que piensa. Quizás para algunos es «una garrapata comunista» con serias acusaciones pero todas hasta ahora las libró en el Poder Judicial. Se las sabe todas? Un titiritero político que mueve los hilos del poder, por algo Grupo El Comercio a través de Canal N y la BBC de Londres le han dado entrevista para que «dechabe» sus planes a corto y mediano plazo:

«Queremos abolir la Constitución de Perú y desmontar el modelo neoliberal».

Primero, es verdad que el dueño de Perú Libre, no pudo ser su candidato presidencial por la condena por corrupción que lo inhabilitó para cargos públicos en 2019. Que por esos avatares apostó en 2021 por Pedro Castillo, para tener alguna presencia en el Congreso y acabó sorprendiendo a muchos en el espectro político peruano y se convirtió en presidente de la República. Que en nueve meses la ciudadanía ha podido escanear que Castillo es improvisado, sin capacidad, ni talento, experiencia o virtud, un bueno para nada, prolífico destructor de la economía y la estabilidad del país. Que

Cerrón es el titiritero político decisivo que maneja los hilos del gobierno.

Segundo: Cerrón responsabiliza a Alan García de la muerte de su padre, Jaime Cerrón Palomino, profesor marxista de la Universidad Nacional del Centro del Perú, que murió brutalmente asesinado en 1990, un crimen del que Vladimir Cerrón culpa al «terrorismo de Estado».

Lo que no dice Cerrón «que su padre fue encontrado con una bandera del MRTA acusándolo de soplón de Sendero Luminoso», y que fue su madre la que le buscó una beca en Cuba y donde fue adoctrinado en el pensamiento Fidel Castro.

Tercero, dice que la nueva Constitución, es una aspiración del pueblo peruano hace más de 15 años, un proceso que ha ido madurando y finalmente se hizo una propuesta en la campaña presidencial? No creo que el desubicado de Pedro Castillo se haya dado cuenta que es el momento del cumplimiento de sus promesas, cuando este promotor panfletario de calamidades intragubernamentales ha llevado a la minería peruana al desastre del puesto 34 ahora llegamos al 45, no tiene ni una visión de gobierno y promesas incumplidas:

a) «Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país”

b) “Los jóvenes que no estudian ni trabajan, deberán acudir al servicio militar”

c) “Renunciar al sueldo presidencialista, y a este sueldo vitalicio de presidente de la República”

d) “Mi gobierno promoverá la creación del ministerio de ciencia tecnología e innovación tecnológica”

e) Rondas campesinas “nos proponemos conformarlas donde no existe e incluirlas en el sistema de seguridad ciudadana”

f) “Inicio de los proyectos denominados tren Inca y Grau”

g) “Impulsaremos gradualmente una política de ingreso libre a la universidad y educación superior”

h) “No más AFP en el Perú que explotan a los trabajadores”

i) No más la Sutrán en el Perú” “No más la ATU en el Perú”

j) “Tener una soberanía como recuperar el gas” Nacionalización, masificación, estatización, etc, etc…

Cambio de Constitución cuando la lista de promesas incumplidas es larga y el tiempo corto, el país ya se volcó a las calles y dio un ultimátum. Este gobierno en sólo nueve meses a demostrado que el presidente es un badulaque, un oportunista a ultranza, sin idea de que hacer en políticas públicas y en gestión gubernamental, ni el gobierno que ejerce, un experto mentiroso hábil para guarecerse en escondrijos soterrados como «Sarratea», su búnker para hacer sus negociados.

Cambio de Constitución con el ilustrísimo cero a la izquierda que a llenado el aparato del estado de sabandijas y sanguijuelas y el éxodo terrible de funcionarios de altas calificaciones en el gobierno. No sigan mintiendo, ustedes saben muy bien que la voz del pueblo es la voz de Dios, así como el pueblo se expresó en las urnas, ahora se expresa en la calles si no se hacen los reajustes necesarios.

Cuarto, Vladimir Cerrón, señala «luchar por una utopía es en parte construirla». Falso, el dueño de Perú Libre y » titiritero» de Castillo cree que todos los peruanos somos caídos del palto, como los idiotas que lo siguen.

El «Dr. Anemia», no sólo debe repetir lo que dice Antonio Gremsci, también debería de nutrirse del filósofo Javier Muguerza, especialmente cuando señala, «qué consigue un desobediente? Pues que por lo menos se lo tenga en cuenta como sujeto de derechos, y es que nunca se repite bastante: los derechos no nos los da nadie, se conquistan».

«Por la utopía se lucha a la contra: no luche por la paz sino contra la guerra»

Lo que a sucedido en el Perú, en las ultimas elecciones, fue una metida de pata de los electarados «antifujimoristas» que se dejaron influenciar por los medios que «Keiko» era el cuco y el «prosor» la vacuna a todos nuestros males. Entonces no de trata de un proceso político de una necesidad histórica que tiene que ir peleándose constantemente, por eso es vital cambiar la Constitución el Perú, para no seguir enfrascado en la pobreza, en la corrupción y en todos los males que lo han aquejado hasta ahora: ESTO ES PURA LETRA.

Quinto ¿Qué le hace pensar que un cambio en la Constitución significaría una solución? Cambia medularmente el tema económico por UNA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA tipo Cuba, con el cuento que la Constitución actual solamente promociona la iniciativa privada, no la mixta y menos la pública. Que el Estado no tiene empresas y debería tenerlas para competir en un libre mercado y proceder a una rebaja de precios frente a la exclusividad y el monopolio de los privados, que han abusado constantemente. Y Sedapal, Peroperú?

Cerrón y todos los dinámicos de Perú Libre, prosendero, narcotráfico e imbéciles que los siguen se comen ese cuento que el precio del cobre se ha disparado, pero sin embargo, por contrato, el Perú no se hace acreedor de un centavo más, mientras las trasnacionales se benefician. FALSO DE ACUERDO A LOS CONTRATOS HOY EL ESTADO SIN ARRIESGAR UN DOLAR SE LLEVA EL 50%.

Es momento de sacudirnos de traidores a la patria, como Castillo, Cerrón, Torres, Bellido, Bermejo, Boluarte, sus fariseos; Landa, Maurtua, Rodriguez Cuadros, Forsyth, Belaúnde Aubry y tantos otros ganapanes que por un plato de lenteja de abren de piernas al comunismo.

No se necesita Nueva Constitución para acabar con la insatisfacción de necesidades básicas, desigualdad y miseria, hambre, salud, educación. SOLO TRABAJAR PARA LA MAYORÍA. PORQUE LOS ÚNICOS QUE HAN SALIDO DE LA POBREZA Y SE HAN ENRIQUECIDO SON MILITAMILIA, AMIGOS Y PAISANOS DE CASTILLO.

Ningún inversionista nacional o extranjero invertirá con una Nueva Constitución a la medida de un régimen totalitario que les puede cambiar en el camino las reglas de juego y no le garantice sus inversiones.

La cárcel les vendrá, indefectible, tarde o temprano.