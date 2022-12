Abogado de Presidente niega que se busque dilatar proceso de vacancia (Video)

¡Clickear Stars! (Votos: 0 Promedio: 0 )

El abogado, Dr. José Palomino Manchego justificó la decisión del presidente Pedro Castillo de devolver al Congreso la moción de vacancia presidencial «por encontrarse incompleta» debido a que el contenido del documento los deja «en estado de indefensión».

Tras la decisión del presidente Pedro Castillo de devolver la moción de vacancia en su contra al Congreso, por considerarla incompleta, el abogado del mandatario, José Palomino, señaló que los 14 documentos que consideran faltantes no permiten al jefe del Ejecutivo que se defienda.

«Nos han dejado en estado de indefensión, no hay un derecho a la defensa porque tiene que haber una comunicación previa y detallada de la imputación. No esta de por medio el principio de la carga de la prueba y estos hechos se tienen que probar«, declaró el abogado.

Por otro lado, señaló que en estos procedimientos también deben presentarse pruebas. Ejemplificó el caso con la denuncia por traición a la patria que culminó con la resolución del Tribunal Constitucional en no continuar con la demanda. «Lo que empieza mal, termina mal, la están trabajando [la moción de vacancia] a vuelo de águila», agregó.

En ese sentido, descartó que esta respuesta al Congreso sea una jugada legal para tratar de dilatar el proceso. «Yo tengo 40 años en ejercicio de la profesión y no haría una jugada legal. Yo estoy sustentando sobre la base de los folios», refirió Palomino.

Asimismo, pidió al congresista Edward Málaga que indique dónde se encuentran los 14 documentos dentro de la moción de vacancia presidencial. «Acá hay una mezcolanza. Lo que han hecho es resumir la denuncia de la fiscal de la Nación, que también es otra mezcolanza, como consecuencia de ella», agregó.

En ese sentido, Palomino señaló que todavía evalúan asistir a la citación del miércoles 7 de diciembre al Congreso de la República. «Vamos a esperar con tiempo, prudencia, tiempo, diligencia y con serenidad que resuelva de manera alturada y a la altura de la circunstancias el Congreso y vea efectivamente las 14 pruebas«, comentó.

Señaló que el uso de enlaces de notas e investigaciones periodísticas no son suficientes para «imputación gravísima». «¿Cómo voy a defender al presidente de la República? Aquí hay prácticamente una vulenración al derecho a la defensa», cuestionó el abogado José Palomino.

«Los 14 puntos no lo voy a responder porque no están las pruebas, [¿Esa será la estrategia?] No, yo tendría que decirle al Congreso en igualdad de armas. No puedo ir al Congreso cuando no me he empapado de esos 14 ítems, no los tengo», declaró el abogado.

En ese sentido, reiteró que no está decidida la presencia al Parlamento debido a la falta de dichos documentos que consideran faltantes.

Pedro Castillo devuelve moción de vacancia al Congreso

Como se sabe, el presidente de la República, Pedro Castillo, le devolvió al Congreso la moción de vacancia presidencial que fue admitida a debate en el Pleno el día de ayer.

«Me es grato dirigirle la presente a efectos de hacerle llegar un cordial saludo y hacer oportuna la ocasión para devolver el traslado de la Moción Orden del Día 4904 que contiene el pedido de vacancia por incapacidad moral permanente toda vez que en esta se encuentra incompleta»,

Los documentos que consideró faltante el presidente son los siguientes:

El Informe N°068-2022-EFICCOP (Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder).

El Acta de declaración del Colaborador Eficaz N° 03-2022 y N° 04-2022.

El Acta N° 289-2022.

El Acta de Reunión del 25 de agosto del 2021.

El Acta de visitas del 14 de setiembre del 2021.

La Resolución de nombramiento de Jorge Prado Palomino en el Ministerio de Producción. La Resolución Suprema 163-2021.

Los siete proyectos que Auner Vásquez Fernández le entregó a Bruno Pacheco.

La licitación pública N° 05-201 MIGRACIONES.

La Resolución de Luis Hernán De la Cruz Godoy como Jefe del INPE.

Las Actas del Allanamiento y lo que se logró incautar que vinculan al supuesto delito.

La Resolución del Juez Checkley Soria.

El documento por el cual se ganó las licitaciones públicas la empresa INGENIERIA INTEGRACION DE PROYECTOS.

Las actas de visitas a Palacio.

Las actas de licitación pública que se ganó la empresa del Sistema de electrificación rural de las cuencas de los ríos Cenepa.

«En tal sentido, considerando que son medios de prueba que son mencionados en la Moción de Vacancia y sirven de sustento, solicito se sirva volver a correr traslado de la misma de manera adecuada», se lee en el documento final.

