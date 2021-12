ABOGADO de NEGLIGENCIA MÉDICA>Lo DICE TODO AQUÍ>>

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Los médicos, enfermeras y otros profesionales de la medicina están sujetos a un alto nivel de atención, y la mayoría de las veces cumplen con este estándar. Sin embargo, a veces, este deber puede quedar en el camino y puede resultar herido por la persona que se suponía que debía ayudarlo.

Si un proveedor de atención médica actúa incorrectamente o no actúa en un momento en que los profesionales médicos con capacitación y experiencia similares se habrían comportado de manera diferente, están proporcionando un tratamiento que está «por debajo del estándar de atención».»Esta negligencia puede poner a un paciente en riesgo de lesiones o muerte. Si le sucede a usted o a un ser querido, puede ser el momento de llamar a un abogado de negligencia médica que pueda presentar y resolver su reclamo.

Desafortunadamente, los errores médicos ocurren con más frecuencia de lo que deberían. Un estudio reciente de Johns Hopkins sugirió que los errores médicos son la tercera mayor causa de muerte en los Estados Unidos, ya que solo las enfermedades cardíacas y el cáncer causan más muertes.

El abogado de negligencia médica se toma en serio los errores médicos y se compromete a ayudarlo a responsabilizar a los profesionales médicos por sus errores. Si cree que usted o un ser querido puede haber sido víctima de negligencia médica, el abogado puede ayudarlo.

¿Cómo Sabe si Tiene un Caso por Negligencia Médica?

Hay varias partes móviles en un caso de negligencia médica, esto involucra los complejos mundos de la medicina y el derecho. Un caso típico se basa en que su abogado de negligencia médica determine los siguientes elementos de negligencia médica:

Relación Médico-Paciente: Debe mostrar una relación establecida con su proveedor de atención médica en forma de contratación o contratación de sus servicios. Estos servicios solo pueden llevarse a cabo dentro de su ámbito de trabajo, como un hospital o una consulta privada.

Deber de Cuidado e Incumplimiento del Deber: Los profesionales, como los médicos y las enfermeras, deben cumplir con un cierto estándar establecido por la comunidad médica. Sus proveedores tienen la obligación legal de proporcionarle un servicio consistente con esos estándares. Un incumplimiento del deber es un acto negligente o una falta de acción, como extraer el órgano equivocado, dañar gravemente el cuerpo cerca del sitio quirúrgico o dejar una herramienta en el cuerpo, entre otras cosas.

Causalidad: Uno de los aspectos más difíciles de un caso de negligencia médica es probar la culpa del profesional. Documentos, otros tratamientos médicos y declaraciones de proveedores de atención médica se utilizan con frecuencia para mostrar la relación entre su lesión y la negligencia de un médico.

Daños y perjuicios: El daño causado por esa negligencia debe tener daños económicos o no económicos. Los daños económicos son pérdidas monetarias objetivamente verificables, como gastos médicos pasados y futuros, pérdida de ingresos pasados y futuros y pérdida de oportunidades de empleo u negocios. Los daños no económicos son más subjetivos, e incluyen dolor, sufrimiento, angustia emocional y pérdida de disfrute en la vida, entre otros.

¿Qué tipo de Errores y Daños Médicos son Comunes?

Hay ciertos tipos de errores médicos que los abogados de negligencia médica ven con mayor frecuencia. Debido a la complejidad de los campos médicos, las lesiones pueden surgir de una variedad de fuentes. Las fuentes comunes incluyen las siguientes:

Errores de anestesia, como elegir el medicamento o la dosis incorrectos, no monitorear, no usar las máquinas correctamente o no actuar

Errores en la sala de emergencias, como lectura incorrecta de gráficos, falta de diagnóstico o diagnóstico erróneo, o falta de supervisión

Errores del dispositivo, como defectos de fabricación, defectos de diseño y fallos de advertencia

Los profesionales médicos pueden ser negligentes en cualquier etapa del proceso, desde su visita inicial a la sala de emergencias o clínica hasta el momento en que abandona sus instalaciones y comienza el proceso de recuperación. Esta es solo una breve lista de posibles formas en que puede verse afectado.

¿Qué hacen los Abogados en Casos Como Estos?

Un abogado de negligencia médica puede administrar su reclamo legal a través de los tribunales y brindarle información sobre la naturaleza de su situación. Algunas de las formas en que un abogado ayudará incluyen:

Revisar la información e iniciar una investigación preliminar sobre su reclamo

Determinar cosas como el valor de su reclamo, las partes responsables y a qué tiene derecho

Manejo de presentaciones ante el tribunal y las reglas onerosas que un estado puede imponer a las demandas

Incluso cuando los hechos y las pruebas se alinean a su favor, es crucial tener un abogado que pueda conectar los puntos para que un juez y un jurado vean su lado.

¿Es Difícil Probar la Negligencia Médica?

Los reclamos por negligencia médica son notoriamente difíciles de probar. Sin la orientación, experiencia y conocimiento de esta área de la ley que tiene un abogado de negligencia, puede ser increíblemente difícil para las partes lesionadas y sus familiares ir cabeza a cabeza con una gran corporación o sus aseguradoras.

Un abogado comprenderá el tipo de evidencia que se necesita para probar su caso, y también puede llamar a testigos expertos en su nombre. Esto a menudo es necesario para demostrar que un resultado médico negativo fue el resultado directo de la negligencia médica.

¿Cuánto Cuesta contratar a un Abogado de Negligencia Médica?

El abogado de negligencia médica Ben Crump representa a pacientes que han sido lesionados por profesionales médicos sobre una base de contingencia. Incluso si no tiene dinero para pagar los honorarios de un abogado, eso no será un problema. Sus honorarios se deducirán de su acuerdo o laudo judicial al concluir su caso. Si no puede obtener una compensación por ti, no pagas.

Representarse a sí mismo para que pueda conservar más de su acuerdo puede ser un error costoso. De acuerdo con un estudio realizado por el Consejo de Investigación de Seguros de Institutos, los acuerdos para víctimas de lesiones pueden ser hasta un 40% más altos si elige que un abogado de lesiones lo represente.

¿Qué Acuerdo Puedo Obtener por Mi Lesión Por Negligencia Médica?

Su lesión podría afectar negativamente su mente, su cuerpo y su billetera. Los daños comunes que se solicitan a los proveedores de atención médica en casos de negligencia médica incluyen:

Gastos médicos: Cuando un paciente es lesionado por su médico, el paciente puede cargar con facturas médicas no anticipadas. Esto incluye visitas al médico, terapia, medicamentos y otros gastos. Los gastos médicos futuros también pueden ser un factor.

Dolor y sufrimiento: Los daños por dolor y sufrimiento generalmente compensan el dolor físico, pero el sufrimiento emocional como la ansiedad, la depresión y otros sufrimientos mentales pueden jugar un factor.

Pérdida del consorcio: Los miembros de la familia pueden cobrar una compensación después de la pérdida del esposo, esposa o padre a través de una demanda por muerte injusta, o por circunstancias más comunes después de un error médico, como la pérdida de relaciones sexuales, compañía, afecto y comodidad. Por lo general, esto implica lesiones que cambian la vida. La pérdida del consorcio indica que se le privó de «beneficios familiares» debido a las acciones del demandado.

Pérdida de salarios o capacidad de generación de ingresos: Cuando se trata de errores médicos, algunas lesiones son tan graves que puede que nunca sean las mismas. En estos casos, buscar salarios perdidos o daños por posibles ingresos futuros puede ser razonable.

Incluso cuando un médico no tiene seguro por negligencia, usted todavía tiene el derecho legal de presentar un reclamo. En algunos estados, se requiere que los médicos tengan esta cobertura. Sin embargo, en 32 estados no es así.

Lo que un abogado de Negligencia Médica Puede Hacer Por Usted

Encontrar un abogado fuerte que lo represente es una tarea difícil. Usted necesita estar seguro tanto de su conocimiento como de su capacidad para presentar su caso de la mejor manera posible.

El Sr. Crump sabe cómo presentar, explicar y respaldar pruebas que pueden conducir a su éxito en la sala del tribunal. También entiende el campo de la medicina y ha establecido relaciones con expertos médicos que son críticos a la hora de evaluar su caso.

En algunos estados, el plazo para que un abogado de negligencia médica presente su reclamo es limitado. El tiempo que tendrá que demandar a un médico después de la cirugía dependerá de las leyes de su estado. Es fundamental ponerse en contacto con un abogado lo antes posible después de sospechar un error médico. Póngase en contacto con el Sr. Crump hoy; él está listo para ayudarlo.