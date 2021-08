PERÚ a un paso del NARCOESTADO, sin comercio ni turismo

PERÚ a un paso del NARCOESTADO – Lo único que propone el gobierno del “prosor” Castillo es comunizar el país, empobrecerlo hasta las nauseas!

¿Si el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, se encarga de definir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política de comercio exterior y turismo en el país como órgano rector del sector. Además, impulsar a las economías locales un enfoque de inclusión, valor agregado y asociatividad para que los pequeños y medianos productores puedan beneficiarse de la dinámica de la exportación? Entonces, ¿Cómo se le ocurre al gobierno de Pedro Castillo de tratar de fusionarlo con el Ministerio de Cultura, que nada tiene que ver con esta cartera?

Los comunistas ignorantes son un “dolor de muela – A un paso del Narcoestado

Me explico, los comunistas ignorantes son un “dolor de muela”, al tratar de eliminar el Mincetur que le cambió la cara al país, gracias a este ministerio se inició los TLC’s , se dio a conocer la marca país. Es un suicidio que nos llevara a la quiebra como país, es evidente que al “prosor” le gusta darse autogolpes con propuestas descabelladas en plena crisis económica y cuando más se necesita del comercio exterior y siendo el “turismo” el sector más afectado de la pandemia? Lo que pasa que este gobierno no tiene “cuadros profesionales”, gente de nivel…sólo impresentables con antecedentes penales.

¿Un autogol? La propuesta del ministro de Cultura, Ciro Gálvez – con dos denuncias graves por los presuntos delitos de negociación incompatible y homicidio-, ¿Está en agenda del gobierno? Sus declaraciones son de carácter personal -igual que la del ex canciller del terror, Héctor Bejar– ¿O es una política del gobierno soltar bolas de ensayo para ver qué pasa? La incapacidad de Pedro Castillo, se asoma desde el principio de su candidatura, solo superada por la coprofilia manifiesta de “electarados” que eligió a lo peor de los 18 candidatos que postularon. Todo apunta a que lo que buscan estos rojetes y su equipo de satrapas es focalizar su atención a la droga que sale del Vraem y para ello requieren alejar a la DEA del Perú, convirtiendo el Perú en un narcoestado, sin turismo ni comercio.

Al Mincetur le debemos el boom del turismo de los últimos 20 años

No nos debe extrañar la ignorancia supina perulibrista, al Mincetur le debemos el boom del turismo de los últimos 20 años, así como la promoción de exportaciones no tradicionales que dan trabajo a miles de agro- exportadores y han permitido el crecimiento de la balanza comercial que tenemos. Algo que no nos debe sorprender cuando desde un inicio de la 2da vuelta a Pedro Castillo solo le interesaba la nueva Constitución y tomar el poder. Entonces, quienes votaron por él ahora dicen que lo sorprendieron o engañaron.

Es cierto que el sur del Perú vive del turismo -la industria sin chiminea-, Ica, Ayacucho, Arequipa Cusco, Puno… Piénsalo bien, las malas juntas te hacen daño. Absolutamente todos los exministros de Comercio Exterior y Turismo -hasta la de Merino de Lama- coinciden en que no se debe eliminar este ministerio, como se le ha ocurrido al gobierno de Pedro Castillo, el cual mantiene invicta su capacidad de errar.

Comparar a Alan García con Pedro Castillo es como comparar a Miguel Grau con Héctor Bejar!!!

Siempre no faltan los sobones que afirman ¿Cuando “porky” lo proponía, todos los aplaudían y no le veían nada de malo? ¿Qué el ministerio de Ciencia y Tecnología es más importante que el Mincetur? ¿Qué la mitad de los firmantes tienen o tuvieron relación con gremio muy ligado a Keiko? ¿Qué dejen gobernar a Pedro Castillo, es la voluntad de la mayoría? (13% de la 1ra. Vuelta) ¿Qué no olviden a García, que destruyó el país 1985 a 1990, le dieron una 2da. Oportunidad? Comparar a Alan García con Pedro Castillo??? Es como comparar a Miguel Grau con Héctor Bejar!!!

La culpa y la ignorancia supina: hay culpa gravísima cuando se incurre en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa es grave cuando se incurre en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.” Se considera culpa gravísima en primer término la ignorancia supina, que define el diccionario de la lengua de la Real Academia Española como: “la que procede de negligencia en aprender o inquirir lo que puede y debe saberse”. Así de simple.