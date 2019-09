Podemos deducir en forma contundente que los políticos, el Ministerio Público y el Poder Judicial por sus actos y fallos nos han reducido a un país bananero. Hay una realidad de fondo que muchos no la quieren ver (en forma especial las waripoleras oficiosas), el país en estos días da lástima.

El circo armado por el presidente Vizcarra, el Congreso y la prensa basura, la violencia y la corrupción son el pan de cada dìa. Mientras la gente vive sumergida en la hez de sus pasiones o desgracia, afectada por su deficiente formación o su innata estupidez: no quieren ver más allá de sus narices, ni son capaces de comprender la realidad nacional más allá de los titulares mediáticos o cortinas de humo.

Que Odebrecht se la lleva fácil, no hay sanción, NO paga nada al contrario cobra. Fujimori NO paga su reparación civil de S/. 27 millones al Estado, NI el “Tío Vlady (se “tiraron más de seis mil millones de dólares del erario nacional). Hoy las pasan lindo en el penthouse de la “Diroes” (o en la clínica Centenario) y de “la base Naval”, NO piden perdón al Perú y con “concha” más grande que la del Campo de Marte, quieren salir libres, porque según ellos son inocentes.

La mafia de Cèsar Álvarez y Rodolfo Orellana, que también estarían en tráfico drogas -El Montón, Huary, Huaraz, Casma, Chimbote, etc, según el Dr. César Casiglioni- , están muy “amarrados en el Poder Judicial y Ministerio Público, le han robado al país más de S/. 1000 millones, hasta ahora la hacen larga para la condena? Al ex gobernador chalaco, Álex Kouri lo han condenado a 5 años de prisión por el caso Convial. Con todo un escandalete de portadas y noticieros (con el fin de ocultar la persecución y mordaza contra la periodista Rosana Cueva, denunciada por el Ministerio de Defensa). El Poder Judicial lo sentenció así al ex alcalde del Callao, deberá pagar reparación civil de S/26 millones.

Hay una realidad de fondo que muchos no ven. El Estado peruano en estos días francamente da lástima. Mucha gente que vive sumergida en la hez de sus pasiones o afectada por su deficiente formación o su innata estupidez no es capaz de comprender la realidad nacional más allá de los titulares mediáticos. No se toca a los amigotes de Vizcarra, Gorriti y rojetes: el tráfico ilícito de drogas es el delito que ha generado más incautaciones de propiedades, desde el 2013 hasta la fecha, después, el lavado de activos.

En cuanto a montos, el Pronabi ha logrado incautaciones por un valor de más de S/ 2,013 millones desde el 2013 hasta la fecha. En siete años también se logró confiscar la suma de S/ 8.4 millones y US$ 8.6 millones de distintas cuentas bancarias de personas investigadas. Dicho dinero se encuentra en el Banco de la Nación.

Como vemos, el Estado peruano se a reducido ha una triste caricatura de institución. Ha perdido todo su sentido y su poder luego de caer sucesivamente en manos de aventureros e improvisados que se trepan al gobierno y al Congreso aprovechando coyunturas extrañas, junto a un sistema electoral pervertido por la demagogia, y que conduce siempre a elegir el mal menor para el gobierno y escoger entre una lista de delincuentes e ignorantes a los representantes para el Congreso.

Y no hablo de los electores, pues la mediocracia ha obligado a votar hasta la escoria más baja de la sociedad para asegurar sus votos. Cuyo resultado, tenemos un Estado mamarracho en manos de delincuentes y aventureros. No es exageración, hemos visto cómo un adefesio de la política radical de izquierda, encaramados en el gobierno regional de Cajamarca o Arequipa se tomaron la libertad de retar al Estado peruano y hasta de pedir la destitución del presidente. Al final, esta inmundicia de la polítiquería subversiva de izquierda se salió con la suya, prácticamente paralizó las inversiones mineras, manipuló a su antojo a los ineptos del gobierno dejando en ascuas el desarrollo de su región y la minería nacional. Y hoy se perfilan como candidatos a la presidencia.