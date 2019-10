No hay Congreso obstruccionista, pero todo sigue igual, nada se a avanzada, ni en la lucha contra la anemia, extrema pobreza, reconstrucción del Norte, inseguridad ciudadana, etc. temas del día. Así nos duela los impresentables del Congreso NO constituían una obstrucción, pero Vizcarra con sus aliados supieron culpar de todo lo malo, en complicidad de la prensa prostituta.

No puedo dejar de compartir la brillante entrevista de la periodista Maria Alejandra Campos, que desnudó al presidente Vizcarra y lo dejo mal parado; «Tiene 4 meses para hacer todo lo que había querido antes que no podía, porque decía que el congreso no le permitía»?

Vizcarra: “Vamos a continuar nuestro esfuerzo por (…) tener resultados en beneficio de la población.

Luego se le preguntó cuál era exactamente el entrampamiento que hizo el Congreso para que sea disuelto

Mariale Ocampos: ¿No hay ningún tema puntual que estaba siendo bloqueado por el Congreso y que ahora puede sacar si no van elaborar un plan ?

Vizcarra: “Es en general el entrampamiento, es en general todas las acciones.

https://elcomercio.pe/…/martin-vizcarra-yo-asumo-la-respon…/

Jajaja… no hay nada, todo sigue igual y la celle se lo va a reclamar, así como lo han reclamado en Chile, Ecuador y Boliviano. A la hora que las papas queman los caviares y rojetes se olvidan que la primera función del Estado es la manutención del orden público y de los procedimientos democráticos…

Será que los refranes populares contienen un caudal de sabiduría: “Siembra vientos y cosecha tempestades”; “la violencia engendra violencia”; “se sabe donde comienza, pero no donde termina”; “cuando se instala la violencia impera la ley del más fuerte, y aquel no siempre ni necesariamente es el mejor”; “la revolución devora a su propios hijos”; “la violencia es el recurso de los incompetentes”, y tantos dichos más. Hay que condenar la violencia porque, como dijo Gandhi, “cuando ella produce un bien, ese bien es solo temporal y el mal que hace es permanente”.

Entenderemos que todo pueblo tiene el gobernante a su medida y se merece?. Que la conquista principal de la civilización moderna es el Estado de Derecho y el imperio de la ley? Qué la naturaleza humana, privada de normas, reglas e instituciones, vuelve con gran facilidad a la barbarie, y así ha sucedido a través de su historia milenial. Y también en nuestra propia experiencia? Qué sólo el conjunto de estas instituciones —que no son ni espontáneas ni naturales, sino que cuidadosamente elaboradas— las que logran domeñar un instinto humano natural proclive a la violencia y la agresión?

Tal vez como sociedad no solo nos hemos familiarizado con la corrupción, sino que se ha llegado a legitimarla y pareciera que, incluso existiendo una democracia como es el caso en nuestro país, habría causas y situaciones que justifiquen la desinformación y explotación de la violencia en todos los medios. Ninguna condena explícita por parte de los organismos competentes, líderes de opinión, colegios profesionales?

Y quienes son las víctimas de esta violencia de la DESINFORMACIÓN, de la prensa contaminante que lanza vertidos a la sociedad, sólo que en lugar de adulterar el agua potable lo hace con las ideas que respiramos?. Qué esta prensa cuenta con un enorme poder de amplificación, maneja los reflectores y altavoces. Qué lo que los medios eligen amplificar tiene profundas ramificaciones en lo que la gente discute, comparte e investiga por su propia cuenta”?.

A poco de cumplirse un mes de la disolución del Congreso, en nada hemos avanzado…