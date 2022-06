A CASTILLO Y CERRON SE LE ESCAPAN LAS NUECES DE LAS MANOS

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Antes de cantar en la fiscalía prefieren hacer gárgaras de nabo… porque Zamir Villafuerte contará todo…

No creo que se les cierra el círculo a Castillo y Cerrón y por ahí se les escape la nuez de las manos. La cara no les ayuda, pero son más pendejos y avezados de lo que uno piensa : distraen con cortinas de humo en prensa vendida, Asamblea Constituyente, la paralización minera y agraria, etc. Mientras el corrupto y ladrón Juan Silva, «capo» del MTC, no acude a la citación sobre caso Tarata. Tal como lo señaló Alfredo Yalán, defensa legal del corrupto de marras muy suelto de huesos que su defendido no asistirá a la diligencia programada para este lunes 6 de junio a las 10:00 de la mañana, porque no había sido notificado debidamente; no hemos recibido ninguna notificación legal respecto a una diligencia que aparentemente ha convocado la Fiscalía de la Nación para el día 6 de junio.

«Que de acuerdo al ordenamiento jurídico que tenemos, el artículo 147 del Código Procesal Civil que se aplica en forma supletoria, establece que, entre la citación para la diligencia y la realización de ésta, deben transcurrir, por lo menos, 3 días hábiles. No se ha dado la primera condición que nos han notificado y mucho menos la segunda en el plazo establecido por ley».

SE LA SABEN TODAS: «Que el día lunes va a ser un imposible, jurídicamente hablando, poder asistir a las 10.00 am porque no sabemos de qué se trata legalmente hablando».

Que se debe de tener en cuenta que previamente, la Fiscalía publicó en sus redes sociales la citación al ex-ministro, Juan Silva, para brindar su declaración testimonial en el marco de las investigaciones por el caso Puente Tarata- Provías Descentralizado. Esto luego de que el pasado sábado 4, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordenara impedimento de salida del país contra dos congresistas de Acción Popular, Raúl Doroteo y Darwin Espinoza y Juan Silva Villegas por la comisión de los delitos de colusión y organización criminal.

Quiere decir, que más rápido de lo que cante un gallo veremos los huesos de Juan Silva en la cárcel pública de Ancón, al lado de su jefe el corrupto y ladrón comunista «prosor» Así de simple.

Esto tiene para rato, según «el portero» Vladimir Cerrón, «el fracaso de la marcha burguesa es congruente al aumento de aceptación a la Asamblea Constituyente». Parece que el quiebre de la bancada de «Perú Libre» por fuga de varios congresistas, lo han dejado «turulato», hasta las caiguas, por no decir hasta las » huevas»…

Como todo comunista, la miopía ideológica sólo ve lo que le da la gana (eso implica no ver la realidad, no tener visión de nada, ser ciego y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Estos comunistas son enemigos del capital y la inversión privada).

Ayer se quejaban de los «taper» de la china Keiko y terminan haciendo lo mismo en la Plaza San Martín dándole que tragar a los que los apoyan. Claro Cerrón y «los dinámicos del Centro», asi manejan al pueblo por un plato de comida y con el cuento de una nueva constitucion…

Fracaso de la marcha contra Castillo, cuándo la policía los reprime? Cuál fracasó? Jajaja la burla y los payasos de varios grupitos dispersos en plaza San Martín, cobardes que se esconden detrás de la policía. Que vergüenza, con toda la gente patriota los comunistas corren como ratas a Palacio. https://t.co/zwHQjGM2Iv

Es falso de toda falsedad, que la Asamblea Constituyente pondrá fin a la pobreza, la corrupción y la injusticia. El pueblo soberano debe redactar un nuevo contrato social entre la empresa y los trabajadores, entre los bancos y clientes, entre Estado y pueblo. Debemos preparar el alma, el día ya está llegando.

Realmente crees que cambiando la Constitución vas a mejorar el país? Aquí la verdadera razón de PL de querer una nueva Constitución.

