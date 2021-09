Señales de que es hora de terminar una amistad.- En algún momento, puede sentir que usted y un amigo ya no se conectan, ya sea que descubra que tiene menos en común o sienta que lo están tratando de manera diferente últimamente y están restando de su vida más que agregándole a ella.

“Anhelamos la conexión y construir un paquete a nuestro alrededor”, dijo Kailee Place, consejera profesional con licencia (LPC) en su práctica privada, Shifting Tides Therapeutic Solutions, en Charleston, Carolina del Sur, a Business Insider en un correo electrónico. “Podemos tener diferentes grupos de amigos que sirven para diferentes propósitos, desde amigos que disfrutan de las aventuras hasta aquellos que pueden complacer nuestro lado hogareño, y las amistades saludables nos permiten ser auténticos, cómodos y amados.”

Place dijo que el tema común en las amistades de trabajo es tener un amigo que te deja sintiéndote apoyado y cuidado. “Ocasionalmente, las amistades se agrian, y es increíblemente difícil cortar a un amigo, pero mantener a un amigo tóxico alrededor es agotador”, dijo. “A largo plazo, es mejor cortar lazos y encontrar personas que te aprecien y apoyen.”

Según los terapeutas, si no está seguro de si eliminar a alguien de su vida, aquí hay 9 señales de que es hora de terminar una amistad.

1. La amistad es consistentemente unilateral

Cualquier tipo de relación debe ser una calle de dos vías, ya sea platónica, familiar o romántica. Pero si usted encuentra que cierta amistad es consistentemente unilateral, puede ser el momento de decir adiós.

“Si estás vertiendo energía en alguien que no te está dando el mismo tratamiento, no es una amistad mutua”, dijo Place. “Si estás encontrando a tu amigo solo aparece cuando necesita algo o está pasando por un momento difícil, pero a menudo se queda en silencio o proporciona muy poco en su momento de necesidad, es hora de decirle adiós a este amigo.”

2. Traicionan tu confianza

La confianza es una parte importante de cualquier tipo de relación, y una vez que se ha ido, es difícil de recuperar.

“En las amistades, hay traiciones menores y mayores que dañan la confianza”, dijo Melody Li, terapeuta matrimonial y familiar con licencia con sede en Austin (LMFT), especialista en relaciones y cofundadora de Austin Counseling Collective, a Business Insider en un correo electrónico.

Li dijo que si se trata de un incidente menor y el amigo lesionado muestra arrepentimiento y un plan para recuperar la confianza, el amigo lesionado puede darles otra oportunidad, con precaución. “Sin embargo, las traiciones mayores, como seducir a la pareja de un amigo, hacer trampa o robar dinero, son señales de alarma”, dijo. “Esa relación puede no valer la pena reexplorarla en absoluto.”

3. No guardan tus secretos

En la línea de poder confiar en tu amigo, debes asegurarte de que mantenga las cosas privadas en privado, según Jill Whitney, una terapeuta matrimonial y familiar con licencia (LMFT, por sus siglas en inglés) que escribe sobre relaciones y sexualidad en KeepTheTalkGoing.com. “Necesitas poder confiar en tus amigos para respetar tus confidencias”, le dijo a Business Insider en un correo electrónico.

Muchas cosas de las que hablas no serán especialmente privadas, dijo, y entonces probablemente esté bien que tu amigo comparta esas cosas con otros amigos. “Pero cuando dejas en claro que no quieres compartir una cosa específica, cualquier amigo decente lo honrará”, dijo Whitney.

4. Son demasiado negativos y pesimistas

Aunque todo el mundo tiene buenos y malos momentos, si tu amigo tiende a ser más pesimista que optimista, puede ser una señal para poner fin a la amistad.

“Si tienes un amigo que es constantemente negativo sin hacer esfuerzos para cambiar, puede ser el momento de una cierta distancia”, dijo Place. “La mayoría de las personas son compasivas y empáticas con los demás, especialmente con los amigos, pero primero debes cuidarte a ti mismo. “Ella dijo que si un amigo negativo te está deprimiendo, es razonable pasar menos tiempo con ellos o tomar un descanso de ellos por completo.

5. Tienes poco o nada de qué hablar

A veces, los amigos se distancian, ya sea que tengas menos en común o que las circunstancias de la vida hayan cambiado. Si usted tiene poco o nada de qué hablar más, puede ser una señal de su amistad como usted sabía que ha llegado a su fin.

“Tú y un amigo perfectamente agradable pueden separarse”, dijo Whitney. “Es posible que hayan estado cerca en algún momento de sus vidas, pero ahora sus caminos se han divergido tanto que cuando se reúnen, es incómodo.”

Para salvar la amistad, Whitney sugirió, hablar sobre cómo sus vidas han cambiado o centrarse en una actividad que a ambos todavía les gusta. “Pero puede que decidas invertir menos tiempo en esa amistad”, dijo.

6. Crean o atraen el drama

Si tu amigo constantemente tiene drama sucediendo en su mundo, puede afectar negativamente tu amistad con ellos. “Este tipo de amigos puede parecer emocionante por un tiempo, con cosas que suceden todo el tiempo, pero queda claro que el caos sigue a esta persona”, dijo Place. “Usted puede notar que las relaciones en su vida parecen ser poco saludables o caóticas, también.”

Lugar aconseja preguntarse si esta amistad es en realidad mutua y de apoyo, o si solo está siendo atraído por la diversión o el drama. “Y, tarde o temprano, te convertirás en parte del caos frente a solo un espectador”, dijo.

Whitney está de acuerdo. “Estas personas son agotadoras”, dijo. “Te absorben en su historia de aflicción: culpan de todos sus problemas a otra persona o no mantienen un trabajo estable, pero constantemente se quejan de lo arruinados que están. “Ella dijo que, por compasión, puedes tratar de ayudar, pero nunca toman tu consejo, y los mismos problemas siguen repitiéndose.

7. Son pasivo-agresivos cuando les dices “no”

Habrá momentos en los que tendrás que decirle “no” a un amigo, ya sea con respecto a los planes de fin de semana o haciéndoles un favor, y puede que no sea fácil. Place dice que es importante ver cómo reaccionan cuando tienes que decir ” no.”

“A veces, la vida sucede y necesitas tiempo para ti mismo, y eso está bien”, dijo. “Si tu amigo se pone nervioso porque te tomas este tiempo para ti mismo, esa no es una dinámica saludable. Un amigo te apoya y entiende cuándo necesitas tomarte tiempo para ti mismo en lugar de hacerlo sobre ti mismo o ser pasivo-agresivo.”

8. Lo descartan cuando usted plantea una preocupación

Ninguna amistad es perfecta, y tú y tu amigo deben ser capaces de expresar sus preocupaciones cuando uno de ustedes se siente herido o necesita abordar un problema. Sin embargo, si no puedes, puede haber un problema dentro de la amistad.

“Un amigo inmaduro puede decir que estás equivocado o exagerando”, dijo Whitney. “Es posible que inmediatamente le devuelvan el problema y no sean dueños de ninguna parte de él.”

Ella dijo que una señal de un amigo de calidad, sin embargo, es que puede que no estén de acuerdo contigo en algo, pero te escucharán respetuosamente. “Se preocuparán por tus sentimientos y perspectiva”, dijo. “Pero los amigos que no pueden tener una conversación equilibrada sobre los problemas en su relación pueden no ser amigos que valga la pena mantener.”

9. Te hacen sentir peor, no mejor

Cuando estás con un amigo, con suerte, te hacen sentir mejor, no peor. Si es lo último, puede ser el momento de cortar los lazos.

“Si encuentras que cada vez que has estado con cierto amigo, te sientes peor después, echa un buen vistazo a lo que está pasando”, dijo Whitney. Dijo que considerara algunos factores: ¿Te comparan constantemente negativamente con ellos mismos o con otras personas? ¿Señalan consistentemente tus defectos? ¿Se burlan de ti, tal vez de una manera” Oh-estoy-bromeando-pero-aún-hiriente”?