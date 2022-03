9 Mitos sobre el Orgasmo Que Necesitas Dejar de Creer

By

9 Mitos sobre el Orgasmo: La mayoría de los hombres ya se han dado cuenta de que las mujeres no orinan en sus vaginas, ¿verdad? Uf. Desafortunadamente, probablemente debido en parte al triste estado de la educación sexual en Estados Unidos, hay mitos sobre el sexo, y especialmente sobre los orgasmos experimentados por personas con cuerpo femenino, que simplemente no mueren.

Tengo casi 30 años y todavía me encuentro con hombres heterosexuales que avergüenzan a las personas con cuerpo femenino por necesitar un vibrador para excitarse durante el sexo con penetración. (No te vayas a casa con esas personas si puedes evitarlo, porque son imbéciles. Ahora, vamos a desmentir algunos mitos virulentos sobre el orgasmo, porque, como un buen vibrador, el conocimiento es poderoso.

Todo el mundo debería ser capaz de alcanzar el orgasmo solo a partir de la penetración

9 Mitos sobre el Orgasmo: Pongamos fin a esta tontería. Se estima que el orgasmo de la penetración vaginal sin estimulación directa del clítoris escapa a un 75 por ciento de las personas con cuerpo femenino, y no tiene nada que ver con lo bueno que es el sexo.

Se trata de la distancia entre la abertura vaginal y el clítoris, dice Amanda Luterman, psicoterapeuta con licencia especializada en sexualidad. Cuanto más cerca esté tu clítoris de tu vagina, más probable es que el sexo con penetración te haga venir.

9 Mitos sobre el Orgasmo: Si necesitas frotar tu clítoris o usar un vibrador para relajarte durante el sexo en pareja, no hay nada malo en ti o en tu pareja. Es sólo anatomía.

Eyacular no es real

9 Mitos sobre el Orgasmo: Mis sábanas manchadas están aquí para decirles que chorros es, de hecho, muy real. Pero no esperes que se vea como en el porno. Lo que ves en esos videos efusivos es puro rendimiento y, a menudo, el producto de paquetes de agua insertados en la vagina antes de la sesión, dice Holly Richmond, psicóloga somática y terapeuta sexual certificada.

Los investigadores todavía no entienden ni están de acuerdo en qué es el líquido liberado durante el chorros. (¿Podría el orgasmo femenino no ser una prioridad científica? Coloréame sorprendido. Algunos insisten en que es simplemente orina; Luterman y otros expertos en sexo la consideran su propia bestia, diciendo que contiene hormonas prostáticas similares a las que se encuentran en el semen. De cualquier manera, es una cosa.

9 Mitos sobre el Orgasmo: Y ya que estamos en el tema, solo porque algunas personas con vaginas puedan chorrear no significa que haya algo malo en ti si no puedes. Por otro lado, remojar la cama o a tu pareja cuando vengas no es nada de lo que avergonzarse. Si eres un chorreador, te sugiero que celebres la liberación y que tu pareja haga lo mismo.

La masturbación arruina tus orgasmos con una pareja

9 Mitos sobre el Orgasmo: La masturbación no arruina tus posibilidades de tener relaciones sexuales en pareja. De hecho, lo contrario es cierto: Tocarte y explorar tu cuerpo es la mejor manera de aprender qué tipo de estimulación te excita.

Luego, cuando compartes tu autoconocimiento con tu pareja, ellos también pueden llevarte al orgasmo. «Cuantos más orgasmos tenga, mejor sabrá cómo llegar, más los querrá y más se entenderá a sí mismo», dice el Dr. Richmond.

Sin embargo, reconoce que algunos vibradores, como la Varita Mágica Hitachi, son extremadamente poderosos, y su eficiencia puede distraerte de todas las otras formas maravillosas que están por venir. Si te masturbas constantemente de la misma manera con el mismo juguete, intenta cambiarlo, por ejemplo, usando solo las manos durante una noche, para diversificar tus orgasmos y mantenerte en contacto con una gama más completa de lo que te excita.

Buen sexo significa que tuviste un orgasmo

9 Mitos sobre el Orgasmo: Piensa en el mejor sexo que hayas tenido. ¿Qué lo hizo tan genial?

Si bien un clímax explosivo podría estar en la lista, probablemente no sea lo único. Los juegos previos, la configuración, la conexión con tu pareja y más juegan un papel en la determinación de cómo te sientes con respecto a una conexión. Los estudios sugieren que, si bien la probabilidad de orgasmo ciertamente afecta la satisfacción sexual, variables como la comunicación y el conflicto con su pareja también son muy importantes.

Otras investigaciones muestran que tu autoestima sexual, o tu confianza en la intimidad, tiene mucho que ver con lo mucho que disfrutas de un encuentro sexual. Sí, tu orgasmo debe considerarse tan importante como el de tu pareja. Pero tener un orgasmo no significa que hayas tenido un buen sexo, y un buen sexo no requiere un orgasmo.

Las mujeres no pueden recibir bolas azules

9 Mitos sobre el Orgasmo: Paredes azules, bolas rosadas o simplemente un clítoris irritantemente palpitante: Como quieras llamarlo, las personas con vaginas pueden experimentar y experimentan incomodidad por la estimulación sexual sin resolver, dice Luterman.

También lo hacen aquellos con testículos, pero no se apropian de la sensación a veces agónica del orgasmo insatisfecho. La excitación envía sangre a los genitales, que luego pueden hincharse y doler sin importar cómo se vean.

Deberías tener múltiples orgasmos cuando tienes sexo

9 Mitos sobre el Orgasmo: Las personas con cuerpo masculino generalmente requieren un «período refractario» después del orgasmo antes de que puedan volver. Algunas personas con cuerpo femenino, por otro lado, pueden permanecer en un nivel elevado de excitación después del orgasmo y experimentar una segunda (o tercera o cuarta) en rápida sucesión.

La investigación sugiere , sin embargo, que solo alrededor del 15 por ciento de las mujeres con cuerpo han experimentado orgasmos múltiples . Es totalmente increíble que algunas personas sean capaces de tenerlos. Lo que no es increíble es sentirse deprimido si no lo estás, porque estadísticamente hablando, simplemente no está en las cartas.

7. Vale la pena fingir orgasmos para que tu pareja se sienta bien.

9 Mitos sobre el Orgasmo: Por favor, por favor , no finjas orgasmos. Cualquiera que haya fingido debe asumir alguna responsabilidad por el fenómeno de los hombres cis heterosexuales que esperan que algunos empujones en el misionero hagan que las mujeres vean a Dios.

Cada vez que un tipo dice: «Mi ex solía correrse todo el tiempo por eso» – «eso» es sexo con penetración sin estimulación del clítoris – quiero gritar que probablemente lo fingió. Luego la maldigo, y luego me siento mal por maldecir a una mujer a la que simplemente se le enseñó a creer que la confianza sexual de su pareja era más importante que su propio placer.

9 Mitos sobre el Orgasmo: Así que dejemos de fingir orgasmos. Luterman dice que les enseña a las parejas a las que aconseja que consideren fingir orgasmos como una forma de mentir. Estás descuidando tu propia satisfacción sexual cuando la finges, además de engañar a tu pareja sobre su papel en esa satisfacción. (Piense en lo heridos que estarán si finalmente se enteran).

8. Todo el mundo tiene orgasmos.

9 Mitos sobre el Orgasmo: Si no puedes o no tienes un orgasmo, no eres menos una hermosa diosa capaz de una vida sexual plena, sana y caliente. Entre el 10 y el 15 por ciento de las personas con cuerpo femenino experimentan anorgasmia o incapacidad para correrse. La anorgasmia puede ser causada por medicamentos como antidepresivos, antecedentes de trauma o, frustrantemente, por razones desconocidas.

Es un fastidio, pero tenerlo no significa que en algún momento no tendrás un orgasmo o que no podrás disfrutar del sexo. Algunas personas no pueden bajarse; algunas personas solo pueden salirse con un vibrador o sentándose en pasteles . Todos tenemos nuestras propias peculiaridades, preferencias y habilidades individuales en el dormitorio, y eso está más que bien. Mientras el sexo que tengas sea consensuado y seguro, lo estarás haciendo bien.

9. El sexo termina cuando llega la pareja con pene.

9 Mitos sobre el Orgasmo: Diablos no. El sexo termina cuando todas las partes están satisfechas y listas para dejarlo.

9 Mitos sobre el Orgasmo: Si el instructor de yoga con el que estoy teniendo sexo ya ha terminado, absolutamente va a frotar mi clítoris o me va a penetrar hasta que yo también me corra, porque ¿adivinen qué? Mi placer importa tanto como el suyo. (Consejo de vida: tenga relaciones sexuales con un instructor de yoga al menos una vez; son flexibles y excelentes con instrucciones).