Ya la resonancia no utiliza yodo o radiación, sino un campo magnético y ondas de radio para crear imágenes detalladas del corazón. Sin embargo, a la máquina no permite objetos de metal cerca de ella (como marcapasos, prótesis y otros), limitando su uso a algunos pacientes.

De ese modo, el paciente es sometido a un ejercicio en la cinta, que varía de intensidad conforme el tiempo, y el desempeño del ritmo cardíaco es registrado. En caso de que la persona tenga algún tipo de dificultad de movilidad y no pueda usar la cinta de correr, la bicicleta es una opción para la prueba.

Ginecólogo alerta: no duermas con ropa interior

Seguro te interesa Ginecólogo alerta: no duermas con ropa interior

“Las enfermedades se pueden prevenir. Los exámenes son fundamentales porque conseguimos prevenir la ocurrencia de desenlaces cardiológicos no controlados, como infartos, derrames, insuficiencia cardíaca, desmayos o incluso la muerte”, afirma el médico.

By