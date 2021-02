“Los hijos de padres con hipertensión, aunque no hayan tenido algún problema, deben pasar por una evaluación y a partir de ahí. En cualquier caso, asegúrese de controlar su enfermedad con un médico”, concluye Sampaio.

Ya la resonancia no utiliza yodo o radiación, sino un un campo magnético y ondas de radio para crear imágenes detalladas del corazón. Sin embargo, la máquina no permite objetos de metal cerca de ella (como marcapasos, prótesis y otros), limitando su uso a algunos pacientes.

By