9 ETFs BARATOS y RENTABLES> los TOPA Para GANAR $$$

Fondos cotizados baratos para comprar ahora

ETFs baratos y rentables: Muchos inversores entienden los beneficios de los fondos cotizados baratos. Muchas investigaciones muestran que reducir sus tarifas a largo plazo es más importante que perseguir un rendimiento superior, particularmente porque los fondos de índice de bajo costo a menudo funcionan mejor que las ofertas más caras y administradas activamente de todos modos.

Pero incluso sabiendo esto, muchos inversores se sorprenden por lo baratos que han llegado los ETF. De hecho, Wall Street ahora ofrece una pequeña lista de fondos que están casi gratuitos, y lo creas o no, unos pocos fondos que están literalmente disponibles sin costo alguno. Los siguientes nueve ETF baratos se encuentran entre los vehículos menos caros del mercado, medidos por gastos netos y exenciones de tarifas.

iShares Core S&P 500 ETF (ticker: IVV)

Este ETF barato es lo que la mayoría de los inversores probablemente piensan cuando consideran un fondo de índice de bajo costo. No es particularmente interesante, ya que se compara con la lista de 500 acciones que conforman el S&P 500 de las mayores corporaciones estadounidenses. Pero es bastante efectivo, y hay una razón por la que la mayoría de los expertos e inversores consideran el S&P como un punto de referencia clave para vigilar la lista de 30 componentes del Dow Jones Industrial Average o el Nasdaq 100 con mucha tecnología.

En total divulgación, sin embargo, iShares no es el único proveedor de un ETF barato comparado con el S&P 500. También está el Vanguard S&P 500 ETF (VOO), lanzado en 2010, y la cartera SPDR S & P 500 ETF (SPLG), lanzada en 2005. Ambos también cobran el 0,03% anual y tienen miles de millones de activos bajo administración, pero IVV obtiene la facturación principal aquí en virtud de ser el primero en la línea; nació hace más de dos décadas, a mediados de 2000, y ha reducido agresivamente las tarifas en los años intermedios.

Activos bajo administración (AUM): $248 mil millones

Ratio de gastos anuales: 0,03%

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC)

Lo creas o no, BNY Mellon tiene un fondo o dos por ahí que literalmente no toma un centavo en honorarios. Entonces, ¿Cómo ganan dinero con este plan? La respuesta corta: No lo hacen. Los productos gratuitos como este son «líderes de pérdida» destinados simplemente a atraer a los clientes, donde pueden venderse y venderse de forma cruzada en otras cosas.

En cuanto a los detalles, BKLC rastreará el Morningstar Large Cap Index, que rastrea el rendimiento de las acciones de gran capitalización de EE.UU. que representan el 70% más grande de Wall Street. En otras palabras, casi 200 acciones en total en este momento que representan un poco por debajo de la mitad superior del S&P 500. Puede que no rastree este punto de referencia clave exactamente, pero está bastante cerca y, por supuesto, está libre de tarifas.

AUM: 226 millones de dólares

Ratio de gastos anuales: 0,00%

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS)

Si bien no es uno de los fondos populares de S&P 500, BBUS ofrece una relación de gastos por debajo de lo normal para un fondo que es bastante similar. Específicamente, BBUS se compara con el 85% superior del mercado de acciones de EE.UU. para darle una cartera total de aproximadamente 600 acciones en este momento. En otras palabras, el S & P 500 más 100 nombres ligeramente más pequeños.

La composición es tan similar que las acciones tecnológicas de un billón de dólares de Apple (AAPL) y Microsoft Corp. (MSFT) todavía están en el número 1 y el número 2, respectivamente, para controlar más del 10% de la cartera. Por lo tanto, si bien el rendimiento varía por un pelo, este ETF barato podría valer la pena como reemplazo si está pagando demasiado o desea un banco de acciones un poco más profundo para construir sus tenencias en Estados Unidos.

AUM: 339 millones de dólares

Ratio de gastos anuales: 0,02%

Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX)

Otra versión ligeramente diferente del S & P 500 es este fondo de gran capitalización Schwab que tiene casi 770 componentes en total en este momento. La alineación es aproximadamente la misma, y es tan pesada como el fondo estándar S&P 500, gracias a un enfoque en las compañías más grandes.

En SCHX, aproximadamente el 25% de los activos totales se encuentran en las 10 principales tenencias, mientras que el S&P 500 tiene aproximadamente el 27%. Esa ligera cantidad de varianza puede llegar a ser significativa a muy largo plazo, pero es poco probable que día a día vea una diferencia significativa en el rendimiento del SCHX o el S&P 500. Entonces, si es su opción disponible más barata, ¿por qué no simplemente depositar los ahorros de este ETF barato en lugar de pensar demasiado?

AUM: $27,7 mil millones

Ratio de gastos anuales: 0,03%

iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB)

Aquí hay otro fondo de gran capitalización que es similar pero ligeramente diferente a los hasta ahora. ILCB tiene una lista de más de 700 acciones. Es un fondo de tamaño medio a grande que está destinado a sumergirse en las empresas más pequeñas que pueden no caer en el S&P 500. Pero no es tan pequeño como para aumentar el perfil de riesgo general de este fondo.

Sin embargo, vale la pena señalar que, dada la naturaleza abarrotada de este espacio con todos los fondos del S&P 500 y sus parecidos, este fondo de iShares puede estar siendo eliminado. Es uno de los ETF baratos, con la menor cantidad de activos bajo administración presente, y solo una fracción de los fondos de gran valor con cientos de miles de millones en sus cinturones.

AUM: 842 millones de dólares

Ratio de gastos anuales: 0,03%

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)

Si desea ampliar aún más, este fondo de «bolsa total» de Vanguard es el ETF barato para usted. El nombre es exactamente lo que parece, con una lista masiva de casi 3,700 compañías para contabilizar (casi) todas las acciones que se cotizan públicamente en los Estados Unidos en este momento. Aunque la lista puede ser larga, VTI sigue la misma estrategia de ponderación que los fondos S&P 500. Eso significa que las acciones más grandes como Apple y Microsoft comandan más de la cartera total.

En este momento, AAPL y MSFT representan solo más del 9% entre ellos. Por lo tanto, si bien puede esperar una ligera variación, gracias al rendimiento de los miles de nombres más pequeños en esta lista, el dominio de algunos grandes nombres aún permanece para crear una base firme para VTI. Nota: El ETF (ITOT) Total del Mercado de Valores de iShares Core S&P también tiene más de 3,600 acciones y cobra un 0.03% por un enfoque similar. Pero con más de 3 34 mil millones en activos, el fondo Vanguard está recibiendo la mayor facturación aquí.

AUM: $34,3 mil millones

Ratio de gastos anuales: 0,03%

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)

El S & P 500 se compara con las 500 principales acciones. Después de cortar eso, viene el S & P 400, una lista de acciones de capitalización media que son efectivamente del número 501 al número 900 cuando clasifica todas las corporaciones estadounidenses por tamaño. En la parte trasera se encuentra el índice de capitalización pequeña S&P 600, que es del número 901 al número 1500 de la lista.

Lo que hace SPM, entonces, es una mezcla de estos tres tipos diferentes de índices para darle una visión holística de las 1,500 acciones principales de EE.UU. por tamaño. Todavía se inclina hacia el gigante tecnológico de un billón de dólares Apple, que se mantiene en más del 5% de la cartera por sí solo. Pero la lista es sin duda más larga para aquellos que quieren un poco más de diversificación.

AUM: 4 4,4 mil millones

Ratio de gastos anuales: 0,03%

Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB)

Dividiendo la diferencia entre una pequeña lista de acciones estadounidenses y toda la enchilada, este fondo Schwab tiene más de 2,500 acciones para crear una lista de participaciones mucho más diversificada que los fondos estándar de S&P 500, pero no tantas firmas realmente pequeñas o realmente jóvenes. Pero las acciones de» mega cap tech » todavía dominan, con los sospechosos habituales de Apple, Microsoft y Amazon.com En los primeros puestos. Además, alrededor del 22% de los activos se encuentran en las 10 primeras posiciones. Por lo tanto, si bien hay una pequeña diferencia si un fondo tiene 500 o 3,500 componentes, el hecho es que la mayoría de estos ETF baratos dependen de la misma lista de empresas.

AUM: $19,5 mil millones

Ratio de gastos anuales: 0,03%

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV)

Por último, pero no menos importante, iShares ofrece un fondo de bonos que es una opción de ETF súper barata para aquellos que buscan jugar Tesoros a corto plazo. No hay mucha complejidad aquí, ya que el gobierno compra deuda gubernamental que vencerá en tres meses o menos.

Eso significa que es casi libre de riesgos y casi tan seguro como el dinero en efectivo para mantener su valor. Sin embargo, como no hay mucho riesgo aquí, tampoco hay una prima muy grande que se pague a los inversores como incentivo. El rendimiento actual es de un insignificante 0.2%, un poco mejor que su cuenta de cheques, pero ciertamente no es una tasa que haga crecer sus ahorros significativamente. Este ETF barato es más para la preservación del capital que cualquier otra cosa.

AUM: 735 millones de dólares

Ratio de gastos anuales: 0,03%