9 errores que se deben evitar al planchar la ropa, el truco comienza justo en el lavado. Entonces te queda estar al tanto de lo que no debes comprometerte para que tu ropa sea muy lisa y sin pliegues. Ahora mira.

9 errores que se deben evitar al planchar la ropa

El truco para planchar rápidamente y bien, comienza en el lavado. Esto se debe a que debe extender la ropa tan pronto como haya terminado de lavarla y colocarla firmemente estirada en la cuerda. Según el especialista de la plataforma en soluciones para el hogar, es igualmente importante planchar la ropa, tan pronto como se seque. Pero en caso de que no sea posible, poner las camisas en perchas o en el respaldo de una silla, y el resto de la ropa, firmemente estirado a la espera de la Plancha.

No trates todo igual

Antes de empezar a planchar, separa las piezas por tipo. Esto se debe a que las piezas de algodón, seda, poliéster o satén no se pueden planchar a la misma temperatura. Por lo tanto, no tendrá que ajustar la temperatura pieza por pieza y no dañará ninguna ropa.

Cuidado con una plancha sucia

Es vital confirmar que la plancha está limpia y que la cubierta del depósito está bien cerrada antes de planchar. Asegúrese de que no haya residuos de cal en el interior o estampados en la base.

¿Planchar toallas de baño?

Este es uno de los errores de planchar la ropa que hace más daño que bien. Esto se debe a que el calor de la Plancha seca las fibras de las toallas y las deja ásperas. Para tener las toallas mullidas y suaves, opte primero por ponerlas unos minutos en la secadora.

¿Y cierres y botones?

¿Los botones de tus camisas siempre se rompen? Esto es porque siempre las planchas. Así que tal vez sea una buena idea dejar de hacerlo. Para no rayar la plancha o estropear los botones, la zona del botón debe plancharse del revés, enfatiza la plataforma.

¿Acabas de usar esa prenda? ¡No lo planches!

Lo que está haciendo es arrastrar aún más la suciedad y el mal olor. Entonces, cuando vas a lavar la ropa, ni las manchas ni el olor salen, se sostiene.

Debe pasar algunas piezas de adentro hacia afuera

Hay ciertos materiales que, si no pasa al revés, recibirán la marca de brillo, como es el caso de la ropa de raso. En algunos suéteres, que necesitan una temperatura alta pero pueden estar marcados por el calor o tener impresiones, debe poner un paño y planchar sobre él.

Siga un pedido, especialmente cuando se trata de camisas

En primer lugar, debe comenzar con el cuello, luego los hombros, los puños y las mangas. A continuación, elija un lado y, sin levantar la camisa del tablero pase al otro lado. Antes de colocar la plancha, es importante asegurarse de que la pieza esté bien lisa, para asegurarse de que no tenga pliegues.

No planche la ropa sobre una base suave

Tu ropa solo estará bien planchada si utilizas la plancha sobre una superficie dura y lisa. Así que si planchas en la cama, por ejemplo, no lograrás buenos resultados.

Empieza desde atrás

En el caso de camisetas o sudaderas, siempre debe comenzar por detrás, por ejemplo. Cabe señalar que también debe pegar el suéter en el tablero para pasar, de lo contrario dejará la marca del cuello en las piezas.