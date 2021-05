Probablemente ni siquiera recuerde que existe, pero sabe que el hígado es uno de los órganos más complejos y merece un gran cuidado. Entre las más de 200 funciones, funciona como un filtro, eliminando lo que es tóxico para nuestro organismo – ¿te diste cuenta de la importancia? Sin que funcione bien, nada más funciona bien en el cuerpo tampoco. Cuando nos excedemos en el consumo de bebidas alcohólicas y alimentos grasos, el hígado se sobrecarga y necesita una desintoxicación.

“El problema es que no hay ningún alimento milagroso en cierta cantidad que promueva esta limpieza del hígado”, señala el nutrólogo André Veinert, de la Clínica Healthme. Él dice que hay algunos alimentos que incluso pueden ayudar a desintoxicar, pero no es suficiente consumirlos y encontrarse en el derecho de exagerar el consumo de alcohol y grasas-uno debe tener moderación, tomar comidas ligeras varias veces al día y practicar ejercicios físicos regularmente. Otro punto es que el consumo de alimentos “detox” debe ser consumido de forma habitual en la dieta. En resumen, el consumo de un solo artículo de la siguiente lista no será responsable de proteger la salud del hígado, sino de una dieta equilibrada en la que quepa toda la clase. Compruebe aquí:

Propóleo

El extracto de propóleo, obtenido de las abejas se encuentra fácilmente en las farmacias, contiene sustancias llamadas bioflavonoides que están vinculadas a una mejora en la función hepática. De esta manera, ayudan a acelerar la desintoxicación del organismo.

“También hay algunos estudios realizados desde 1992, in vitro o en ratones, que señalan que la sustancia artepelin C del propóleo combate las células tumorales en el hígado”, señala la nutricionista Danielle Nascimento, del programa de educación nutricional Viva Melhor. Lea en la etiqueta las instrucciones de consumo según el tipo de propóleos que compre, que pueden variar desde una cucharadita hasta una cantidad específica de gotas según la edad de la persona.

Piña

Lo más destacado de la piña es una enzima potente llamada bromelina. “Ayuda a la digestión, por eso muchas personas lo usan para ablandar la carne de barbacoa”, dice la nutricionista Mariana Thomaz, del Hospital Paulistano. De esta manera, ayuda a limpiar el hígado de la acumulación de grasas y toxinas. “Recomiendo hacer combinaciones de jugo de piña con menta u otras frutas, para potenciar aún más el efecto sobre el hígado y todo el cuerpo”, dice Mariana.

Manzana

Una manzana simple puede hacer una diferencia en el trabajo del hígado al contener una sustancia llamada pectina. “Es una fibra soluble que ayuda a reducir la tasa de colesterol y facilita la digestión de las grasas por el cuerpo”, explica Danielle Nascimento. Para entender el proceso, el nutricionista hace una explicación simple: la fibra “se aferra” a las células grasas y las aleja del cuerpo, evitando que se acumulen en el hígado.

El nutrólogo André Veinert, de la Clínica Healthme, en São Paulo, también dice que la mayoría de las frutas, verduras y verduras ricas en fibra ayudan en la absorción de grasa, aunque la Manzana gana protagonismo porque tiene pectina. “Incluya en el menú tanto Manzana como plátano, zanahorias, tomates, peras y otras verduras que también aportan vitaminas importantes para mejorar el funcionamiento del hígado”, recomienda.

Agua

El agua es el combustible para que el hígado funcione. Mariana Thomaz cuenta que cuando el alcohol y las grasas entran en nuestro cuerpo, se convierten en sustancias tóxicas que sobrecargan el trabajo del hígado. “El agua es clave para ayudar a eliminar estas toxinas”, dice. Además, el hígado es responsable de producir bilis (o jugo de bilis) que actúa sobre la digestión de las grasas como si fuera un detergente. “El órgano produce entre 800 ml y un litro de bilis por día y sin agua esto no será posible”, explica la nutricionista Danielle.

Lleva siempre contigo una botella pequeña durante el día y, cuando bebas alcohol, intenta intercalarla con sorbos de agua y evita las exageraciones. Es cierto que el alcohol es líquido, pero es muy diurético y acelera la deshidratación del organismo. Por lo tanto, el agua, los jugos, los tés y el agua de coco ayudan a recuperar lo que su cuerpo pierde con el consumo de Bebidas Alcohólicas.

Jengibre

Según Danielle Nascimento, este alimento se considera un tónico para el hígado. “El jengibre ayuda en la secreción de bilis, que es producida por la vesícula biliar”, explica. Con ella, la digestión de las grasas es más eficiente, evitando sobrecargar el hígado. Usted puede consumir el jengibre crudo rallando un poco en la parte superior de su plato en el almuerzo y la cena.

Escarola

La sustancia amarga presente en este vegetal estimula la producción y secreción de bilis, según la nutricionista Danielle. “Además, es una fuente de nutrientes como el ácido fólico, el zinc y las vitaminas que le dan al cuerpo más salud y disposición para que todos los órganos funcionen bien”, dice. El sabor de la verdura va muy bien con pasteles y pizzas, pero prefieren usar siempre harina integral para preparar tales platos.

Rábanos

Vale la pena tanto crudo como en escabeche: solo vigile la cantidad de sodio de esta segunda opción, lo que aumenta la hinchazón y la presión arterial y, en consecuencia, causa daño al hígado. “Esta raíz tiene una esencia de sulforafato, responsable del sabor picante, que aumenta la secreción de bilis por el hígado”, explica Danielle Nascimento.

Frutos rojos

Fresa, mora, cereza, frambuesa y otras bayas rojizas son poderosos antioxidantes. Según André Veinert, ayudan a combatir las sustancias tóxicas acumuladas en el hígado. “También invierta en otros alimentos que contengan vitamina A, vitamina E y otros antioxidantes, como zanahorias y tomates”, recomienda el nutrólogo de la clínica healthme.

Salmón y aceite de oliva

El salmón es rico en omega 3, una grasa considerada “buena” para ayudar a proteger el hígado. “El aceite de oliva también tiene omega 9, otro componente que beneficia al órgano”, explica André Veinert. A pesar de ser llamadas grasas buenas, incluso estos omegas llaman a la moderación. En el caso del aceite de oliva, dos cucharadas al día es suficiente, pero lo ideal es buscar un nutricionista para equilibrar esta cantidad con la de otras fuentes de grasas que consumas en el día.