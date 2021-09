8 Ventajas de su tarjeta de crédito Secretas! DESCÚBRALO!

Algunas tarjetas premium ofrecen arreglos con agencias locales que cumplen la función de un conserje de hotel lujoso en las principales ciudades: Pueden organizar boletos para hacer turismo , entretenimiento local, mesas en restaurantes famosos y más, algunos de los cuales podrían agotarse o no estar disponibles para otros clientes promedio. Tenga en cuenta que si bien el servicio es “gratuito”, por supuesto tendrá que pagar por lo que el conserje organice para usted.

Algunas tarjetas de crédito también ofrecen beneficios de cancelación/interrupción de viaje (TCI), pero el límite de pago tiende a ser bajo. Solo unas pocas tarjetas premium ofrecen este beneficio, incluyendo Capital One World MasterCard y varias tarjetas Citi.

Si su viaje se retrasa, algunas tarjetas premium ofrecen una cantidad modesta de cobertura para el costo de las comidas, el alojamiento y varios “artículos esenciales”.”La cobertura comienza solo después de un tiempo específico, a veces hasta 18 horas de retraso, y el reembolso puede no estar disponible hasta que pueda demostrar que lo ha solicitado a su proveedor. Pero si la aerolínea no paga, es una buena opción de respaldo, y puede marcar una gran diferencia en un retraso de vuelo de pesadilla.

Este tipo de cobertura de tarjeta suele ser secundaria, lo que significa que primero debe reclamar las cuotas del proveedor. La tarjeta puede limitar el cobro a una cifra típica de 3 3,000 o solo proporcionar cobertura de gastos de reclamo que excedan el límite máximo del transportista. Y los pagos en la mayoría de estas reclamaciones cubren solo el valor depreciado de los artículos perdidos o dañados, no el valor de reemplazo: La mayoría de las personas tendrían dificultades para obtener un valor de $3,000 por lo que hay en su equipaje.

Asistencia en carretera y / o seguro de alquiler de coches está incluido con muchas tarjetas de crédito en estos días—no solo tarjetas de viaje. Según el experto en seguros de SmarterTravel Ed Perkins: “La cobertura de alquiler de automóviles es, con mucho, el beneficio de viaje más importante que proporciona su tarjeta de crédito: Si alquila con una tarjeta que ofrece este beneficio y el automóvil se daña durante el tiempo que alquila, la tarjeta recoge los costos que no puede recuperar primero de su seguro regular.”

No permita que las tarifas anuales, que la mayoría de las tarjetas premium tienen, lo asusten de las tarjetas de viaje. A menudo compensan la tarifa en los beneficios de viaje con tarjeta de crédito. Si te estás inscribiendo o renovando Global Entry, por ejemplo, a menudo se te puede reembolsar la cuota de inscripción de 1 100 como parte de los créditos de cuota anual. ¿No te interesa Global Entry? Las tarifas de inscripción o renovación de TSA PreCheck también califican para el reembolso.

Uno de los mejores beneficios de viaje con tarjeta de crédito disponibles en la actualidad es uno que normalmente se debe optar por: acceso gratuito a la sala vip del aeropuerto. Una de las tarjetas de crédito más populares para este beneficio es la reserva Sapphire de Chase, que viene con la membresía de Priority Pass solo una vez que inicie sesión en el portal de beneficios de la tarjeta y active la membresía. ¿Por qué? Probablemente porque es un regalo súper solicitado, como lo demuestra el hacinamiento reciente en las salas vip que ha causado que algunas tarjetas de crédito ofrezcan créditos para comidas en el aeropuerto en lugar del acceso a las salas vip en los centros más concurridos. Aún así, si sabes que está ahí, es inteligente optar por la membresía gratuita y los créditos del restaurante del aeropuerto. Personalmente he utilizado ambos beneficios mientras viajaba y ahorré mucho dinero en comidas en el aeropuerto como resultado.

Ventajas de su tarjeta de crédito Secretas! DESCÚBRALO!.- La mayoría de los usuarios de tarjetas de crédito están en él por los puntos de viaje—lo cual es inteligente. Si gastas dinero con frecuencia en viajes (que incluye viajes compartidos como Uber) y cenas afuera, obtener puntos dobles o triples sin siquiera viajar significa dinero gratis para vuelos, hoteles y más. Pero punto-viajeros felices que no leen la letra pequeña de su acuerdo de tarjeta (¿quién lo hace?) podría no darse cuenta de cuántos beneficios de viaje de tarjeta de crédito gratis viene con su tarjeta-y se están perdiendo.

