Tener seguro de auto en estos días ya no es una cuestión de lujo. Esto es una necesidad y es indispensable poder contar con este tipo de ayudas en determinadas circunstancias por las que pueda pasar el propietario de un vehículo.

Durante mucho tiempo, el seguro de automóvil se vio solo como un medio para garantizar que se eviten los daños en caso de colisión o robo y robo de un vehículo. Pero el hecho es que hoy en día este tipo de Servicio ha sido mucho más completo.

Tener el valor del auto reembolsado en circunstancias de robo o cobertura de gastos en caso de colisión son las principales ventajas que la contratación de seguros puede ofrecer. Pero además de estos, conocer otros 8 servicios que se pueden ofrecer a aquellos que optan por un buen y completo seguro.

1. Cobertura de daños a terceros

Cuando un conductor causa una colisión, incluso si fue obviamente accidental, la responsabilidad de cubrir los daños al vehículo de una tercera persona recae en el conductor que causó el accidente. Es decir, si usted es responsable de un accidente, además de tener que soportar las pérdidas en la reparación de su auto, todavía tendrá que cubrir los gastos para la restauración del coche en el que chocó accidentalmente.

Pero, si usted tiene seguro, todo este dolor de cabeza y el daño se evitará. La cobertura asegura no solo la reparación de su automóvil, sino que cubrirá todos los gastos con el vehículo del tercero.

2. Protección de su residencia

Un seguro completo, además de ofrecer protección a tu vehículo, también habilitará servicios para tu residencia, como los de electricista, fontanero, llavero, entre otros.

A pesar de ser una gran realidad, la ventaja es aún mayor que los servicios de reparación y emergencia, ya que el seguro de hogar, vinculado al seguro de automóvil, protege su hogar al cubrir los daños causados por incendios, explosiones y otras circunstancias.

3. Protección en casos de desastres naturales

Los incidentes considerados desastres naturales como inundaciones, rayos y tormentas de fuerza de vendaval también reciben cobertura de seguro de automóvil.

4. Servicio de cabrestante

Cuando menos lo esperas, la ayuda de un cabrestante puede ser necesaria, esto se debe a que los vehículos están sujetos a averías u otros tipos de problemas que no eligen el momento o el lugar para suceder.

Para tales momentos, es importante contar con el servicio de cabrestante de un seguro, ya que este tipo de asistencia, si se paga, puede ser muy costosa, dependiendo de la ubicación y la distancia.

El remolque ofrecido por el seguro suele llegar rápido y esto es muy importante teniendo en cuenta que puede estar en un lugar con poca seguridad cuando su automóvil se estrella.

5. Reserva de coches

Muchas personas necesitan su coche para las tareas diarias y conseguir sin él puede ser bastante complicado, especialmente si se utiliza como un medio de trabajo.

El seguro puede ofrecer al propietario del vehículo que ha sufrido un accidente o problema mecánico la posibilidad de utilizar un coche de reserva, hasta que esté en posesión de su propio vehículo de nuevo.

De esta manera, el asegurado puede evitar pérdidas u otras dificultades que la ausencia de un coche puede implicar.

6. Asistencia las 24 horas

Algunos servicios además del cabrestante son ofrecidos por la aseguradora en caso de una necesidad de emergencia durante una ruta simple o incluso un viaje. Si existe la posibilidad de que la situación pueda resolverse inmediatamente, los servicios relacionados con la mecánica, el cambio de neumáticos, la batería o los problemas de bloqueo se pueden realizar en el lugar del evento, sin que el vehículo tenga que al menos ser remolcado.

7. Economía

La mayoría de las posibilidades que ofrecen los servicios de seguros están relacionadas con la Prevención del gasto. La inversión realizada con el pago del seguro puede ser insignificante si la comparamos con las pérdidas que pueden ofrecer reclamaciones, accidentes, incidentes y otras situaciones no deseadas.

Tan simple como su cobertura es, tener seguro le hará darse cuenta en algún momento de su vida que esto fue un gran negocio y que valió la pena la inversión.

8. Tranquilidad y seguridad

La principal ventaja de tener seguro no se basa en los servicios disponibles, sino más bien en la sensación de seguridad y tranquilidad que probablemente no tendría si no estuviera seguro de poder contar con apoyo en momentos de dificultades que a veces pueden surgir.

La violencia actual y los peligros del tráfico causan a la gente una gran preocupación por todas las cosas que ellos y sus familias están sujetos a enfrentar. Pero tener un seguro como garantía de un buen servicio prestado y una asistencia adecuada en el momento de la necesidad permite tener más confianza y seguridad en las más diversas condiciones.

Conozca el seguro que le ofrecerá a usted y a su familia la mejor cobertura y garantía de excelentes servicios.