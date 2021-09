UNIVERSIDADES GRATUITAS.- A medida que la educación se convierte en una alta prioridad en las listas de muchas personas y un factor de determinación para trabajos mejor pagados, el único revés que puede impedir que alguien obtenga una educación superior es el costo de asistir a la universidad.

8 UNIVERSIDADES GRATUITAS! Donde los Estudiantes NO PAGAN!

Sin embargo, las universidades sin matrícula están apareciendo más recientemente y se están convirtiendo en una nueva tendencia en la industria de la educación. Con universidades gratuitas y educación de primera, es la combinación perfecta y la oportunidad para muchos que buscan una vida mejor a través de la educación superior. De estas ocho universidades de matrícula gratuita, los futuros estudiantes pueden obtener una educación libre de deudas.

8. Colegio de los Ozarks

UNIVERSIDADES GRATUITAS.- Con valores cristianos, dedicación a las responsabilidades y asistencia financiera, College of the Ozarks es una de las mejores universidades regionales en el Medio Oeste. Desde contabilidad hasta artes culinarias, College of the Ozarks ofrece una amplia gama de rigurosos programas de licenciatura para diferentes campos de estudio.

College of the Ozarks proporciona matrícula gratuita para los 1,400 estudiantes que asisten cada año. Financiado por generosas donaciones, College of the Ozarks puede ofrecer a los estudiantes un viaje completo a su riguroso programa. Sin embargo, los estudiantes deben trabajar al menos 15 horas cada semana y dos semanas de trabajo de 40 horas a través de sus trabajos en el campus para ser elegibles para la matrícula gratuita en la Universidad de los Ozarks.

7. Deep Springs College

UNIVERSIDADES GRATUITAS.- Deep Springs College es una escuela ubicada en High Desert de California y es un rancho de ganado y una granja de alfalfa. Esta escuela solo para hombres ofrece una educación de dos años en artes liberales. Con cerca de 15 estudiantes admitidos cada año, Deep Springs College es una institución íntima que ofrece educación de alta calidad.

Cada asistente en Deep Springs College recibe una recompensa financiera completa, que es de aproximadamente 5 50,000 al año, más alojamiento y comida gratis; sin embargo, la compensación es que los estudiantes deben trabajar al menos 20 horas en el rancho en Deep Springs College.

6. Alice Lloyd College

UNIVERSIDADES GRATUITAS.- Situado en Pippa Passes, KY, Alice Lloyd College es reconocido, escuela privada que se especializa en las artes liberales. Esta universidad de cuatro años presenta una amplia variedad de programas para obtener una licenciatura en ciencias, artes y otras especialidades. Con varios menores, como contabilidad y ciencias sociales, los estudiantes de Alice Lloyd College pueden continuar su educación.

Con una matrícula normal de 7 7,000, Alice Lloyd College ofrece matrícula gratuita a cierto grupo de estudiantes. Los estudiantes deben trabajar al menos 10 horas por semana para obtener matrícula gratuita en Alice Lloyd College. Si los estudiantes también desean los beneficios de alojamiento y comida gratis, deben trabajar al menos 15 horas a la semana para recibir matrícula gratuita y alojamiento. De 550 trabajos, Alice Lloyd College ofrece a estudiantes seleccionados con más experiencia laboral y preferencias personales estos trabajos para permitirles obtener matrícula gratuita.

5. Berea College

UNIVERSIDADES GRATUITAS.- Fundada por abolicionistas y reformadores en la década de 1800, Berea College es una institución de aprendizaje diversa y cultural que se mantiene fuerte en su escuela basada en la fe. Con una mejor oportunidad para un aprendizaje más alto y libre de estrés, Berea College ofrece a los estudiantes su Programa de Trabajo para obtener matrícula gratuita.

Se requiere una cantidad necesaria de al menos 10 horas de trabajo por semana de los estudiantes para recibir matrícula gratuita en Berea College. De más de 140 departamentos, los estudiantes pueden decidir en qué área les gustaría trabajar por un pago adicional y matrícula gratuita. Berea College puede proporcionar a los estudiantes una cobertura de matrícula completa de hasta 2 24,500 cada año junto con una Subvención Laboral de 4 4,000. Desde 3 3.80 a 6 6.25, Berea College presenta una cierta tarifa por hora dependiendo del trabajo para que los estudiantes puedan aprender los valores de estar en la fuerza laboral y ganar dinero extra para habitación, libros escolares y alojamiento. De una dotación muy grande, Berea College hace posible que los estudiantes reciban matrícula gratuita y educación superior en su escuela.

4. Curtis Institute of Music

UNIVERSIDADES GRATUITAS.- Como una de las escuelas de artes escénicas más eminentes de los Estados Unidos, junto a Juliard, Curtis Institute of Music presenta un enfoque práctico para el aprendizaje y ofrece a los estudiantes un programa cargado de conciertos cada año. En el Instituto Curtis de Música, solo 165 estudiantes se inscriben cada año a esta prestigiosa escuela. El ambiente íntimo de Curtis Institute of Music permite a cada estudiante tener una formación individual con estimados profesionales de la música. Con un puñado de estudiantes que asisten anualmente, Curtis Institute of Music da a sus estudiantes talentosos una matrícula completa. De donaciones e ingresos de dotación, Curtis Institute of Music es capaz de premiar a sus estudiantes con un regalo libre de estrés de su vida.

3. Barclay College

UNIVERSIDADES GRATUITAS.- Como un ambiente cristiano centrado, Barclay College prepara a los estudiantes para una vida de servir y liderar el estilo de vida cristiano. Ofreciendo programas de grado desde el Ministerio Juvenil hasta la Educación Primaria Cristiana, Barclay College dedica su institución de aprendizaje a los valores y creencias cristianas.

Con una beca completa recompensada a cada estudiante admitido, Barclay College presenta una educación gratuita y de alta calidad en cualquier campo relacionado con el cristianismo. Sin embargo, para recibir la matrícula gratuita, los estudiantes deben vivir en el campus de Barclay College.

2.United States Service Academies

UNIVERSIDADES GRATUITAS.- Las academias de servicio de los Estados Unidos (Academia Militar, Academia Naval, Academia de la Guardia Costera, Academia de la Marina Mercante y Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos) ofrecen educación de primera categoría con admisiones selectivas. La trampa, por supuesto, es que tiene un trabajo garantizado que le espera después de la graduación: tiempo de servicio en una rama de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Las cinco academias tienen procesos de selección brutales, con solo 8-15% de los solicitantes seleccionados. Las condiciones mínimas de servicio suelen ser de cinco años de actividad y tres años de reserva.

1. Webb Institute

UNIVERSIDADES GRATUITAS.- Webb Institute es una escuela altamente acreditada que se especializa en ingeniería marina y construcciones navales. Con alrededor de 80 estudiantes cada año, el Instituto Webb tiene una colocación laboral del 100 por ciento para sus estudiantes graduados. Webb Institute es la única escuela de ingeniería naval y arquitectura naval que ofrece una beca completa de cuatro años para sus estudiantes, lo que es posible gracias a las generosas donaciones de numerosas fuentes.

A medida que la tendencia de la matrícula gratuita se vuelve popular entre las universidades destacadas cada año, la educación ahora es una oportunidad obtenible y un sueño hecho realidad para muchas personas impulsadas académicamente.