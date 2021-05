Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (oms) recomienda es que la ingesta máxima por día sea de hasta 50 gramos. Eso es equivalente a 10 paquetes, para tener una idea.

Límite de azúcar

Pero, ¿Cómo saber si estamos comiendo demasiado azúcar? Nuestro cuerpo da algunos signos de esto:

Cansancio excesivo

Cambios de humor

Aumento de peso

Acne

Más disposición a consumirlo (esto se debe a que provoca picos de satisfacción en el cerebro y este tipo de alimentos genera compulsión y dependencia)

Falta de concentración

Baja inmunidad

La presión arterial alta, entre otros, indican que hemos excedido el límite.

Riesgo de exceso de azúcar

La lista de problemas de salud causados por el exceso de este ingrediente también es grande:

Obesidad

Hipertensión

Resistencia a la insulina

Diabetes Tipo 2

Dislipidemias (aumento del colesterol y los triglicéridos)

Enfermedades cardiovasculares

Síndrome metabólico (Asociación de todos los trastornos mencionados)

Esteatosis hepática (grasa en el hígado)

E incluso cáncer.

Azúcar más saludable

Hoy en día ya hay en el mercado varios otros tipos de azúcar que pueden reemplazar el refinado, como el orgánico, mascavo, demerara, cristal, luz, miel y azúcar de coco. ¿Estarían más sanos?

La respuesta es no. Solo son “menos peores”, pero su consumo tampoco está totalmente liberado, así que evita abusar.

Beneficios del azúcar

A pesar de los problemas mencionados anteriormente, no hay necesidad de cortar el azúcar por completo de su rutina. Puede ser parte de una dieta equilibrada. Después de todo, ¿Quién se resiste a un caramelo de vez en cuando?

Además de ser una fuente de placer y darnos energía, también es responsable de la liberación del neurotransmisor serotonina, que aporta la sensación de bienestar. Es decir, el consumo, además de bueno para el organismo, es bueno para la mente.

Siempre que la ingesta se realice con moderación, no más de 50 gramos por día, y se asocie a una vida saludable, en la que no haya falta de consumo de frutas, verduras, verduras, y ni la práctica de alguna actividad física. En este contexto, el azúcar no se considera un villano. El secreto es mantener el equilibrio.