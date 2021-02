Up Next

Opta siempre por la comodidad. “La ropa demasiado ajustada o que no es de algodón puede evitar que la piel transpire normalmente, favoreciendo la proliferación de hongos”, señala la dermatóloga Márcia. Por lo tanto, prefiera piezas que permitan la ventilación y no limiten sus movimientos.

“Antes de realizar cualquier procedimiento estético, consulte a su dermatólogo”, recomienda la especialista Claudia. Según ella, la mayoría de los productos se pueden usar en regiones libres de lesiones. En las áreas con traumas, sin embargo, es necesario tener cuidado para que las sustancias presentes en las composiciones no agraven el cuadro.

Tomar el sol no solo está permitido, sino que se recomienda para pacientes con psoriasis. Pero, por supuesto, algunos cuidados. El primero de ellos con respecto al horario de exposición. “Disfrute del calor del sol hasta las 10h o después de las 16h”, afirma la dermatóloga Márcia. Otra precaución es la duración de la exposición. “Unos 10 minutos ya son suficientes para aprovechar el efecto antiinflamatorio de los rayos del sol”, complementa. El protector solar se puede usar solo en las lesiones de larga duración, y después de tomar el sol, se recomienda usar una crema hidratante.

Las personas con psoriasis deben usar humectantes corporales varias veces al día, principalmente en aquellas áreas donde generalmente aparecen las lesiones. “Prefiera aquellos que no tengan mucho perfume y color, pues son menos propensos a desencadenar una alergia”, afirma la dermatóloga Cláudia Maia, coordinadora de la Campaña Nacional de concientización de la psoriasis de la Sociedad Brasileña de Dermatología. Otra recomendación es evitar productos con urea, que pueden causar ardor en las regiones más sensibles o en proceso de cicatrización. Aproveche el post-baño para hacer la hidratación principal.

El diagnóstico suele asustar, ya que la psoriasis no tiene cura, pero ella no es contagiosa y puede ser controlada para que el paciente tenga una vida completamente normal. Por eso, el 29 de octubre, Día Mundial de la psoriasis, mi vida elaboró una lista con hábitos que ayudan a evitar crisis de la enfermedad.

