Con un valor de mercado de más de miles de millones, la criptomoneda sigue ganando espacio y credibilidad entre los inversores.

La economía digital está ganando cada vez más fuerza. Impulsada por las criptomonedas y encabezada por bitcoin, esta nueva era de pagos e Inversiones ya está revolucionando el mercado financiero.

Junto con la ola de noticias, las dudas y, a veces, la desconfianza también cuelgan alrededor de los sorprendentes resultados de la criptomoneda, que ya ha conquistado a grandes nombres como Elon Musk, Paul Tudor Jones, Stanley Druckenmiller y Scott Minerd. Para ayudarle a entender mejor este universo, aquí hay ocho mitos sobre bitcoin.

Mito 1: Bitcoin es demasiado volátil para ser un almacén de valor

Bitcoin de hecho tiene un historial de ser un activo bastante volátil. Este es un comportamiento esperado para un activo que surgió en 2009 con valor cero y en una década alcanzó un valor de mercado muy creciente.

Esta oscilación termina generando desconfianza sobre la capacidad de ser un buen almacén de valor, ya que una de las principales características de este concepto es preservar el valor en el tiempo.

Pero después de todo, ¿por qué es tan alta la volatilidad de bitcoin? Se deben observar dos ópticas para explicar esta volatilidad: la microestructura y la asimetría de la información.

Desde el punto de vista de la microestructura del mercado, Bitcoin se negocia las 24 horas del día y los 7 días de la semana, en cientos de bolsas de todo el mundo con diferentes niveles de controles y regulación. Por lo tanto, es un mercado bastante fragmentado. Técnicamente hablando, el proceso de formación de precios está libre de intervenciones. Es decir, no hay subastas abiertas / cerradas o límites y bandas de variación de precios, como es normal en los mercados más tradicionales, como los de acciones y productos básicos que cotizan en bolsas.

Además, a diferencia de las monedas fiduciarias, no hay un banco central para que Bitcoin intervenga y reduzca la volatilidad de la moneda, como es el caso en monedas como el Real. Esto hace que los precios de Bitcoin varíen significativamente en función de su oferta y demanda, sin mecanismos ya establecidos en los mercados tradicionales para agregar liquidez y facilitar la formación de precios.

Mirando desde el punto de vista macro, la volatilidad de Bitcoin refleja la gran asimetría de la información y los desacuerdos sobre su valor para la sociedad. Si bien algunos de los inversores más grandes del mundo, como Paul Tudor Jones, Stanley Druckenmiller y Scott Minerd, han abordado el tema y tienen una postura optimista hacia Bitcoin, varios otros inversores importantes, como Ray Dalio, aún no han sido convencidos. Una diferencia tan grande en las opiniones genera incertidumbres que influyen en los inversores y hacen difícil que los precios converjan a un valor de equilibrio.

Estos dos factores que influyen en la volatilidad de bitcoin tienden a perder fuerza a medida que madura la comprensión de los inversores institucionales sobre Bitcoin, lo que permite el desarrollo de mercados regulados, con proceso de formación de precios e instrumentos derivados similares al mercado tradicional.

A pesar de que bitcoin tiene un valor de mercado significativo, su valor sigue siendo de magnitud inferior a otras reservas de valor global como el oro y el dólar. Por lo tanto, bitcoin debe ser visto como un” almacén emergente de valor”, es decir, tiene buenas características, una adopción creciente, pero aún no ha alcanzado el mismo nivel de madurez que sus pares. Por lo tanto, se espera que su volatilidad continúe reduciéndose a lo largo de los años hasta que alcance el mismo nivel de madurez y aceptación que el oro tiene hoy.

Mito 2: Bitcoin falló como medio de pago

A pesar de no ser la mejor solución para pagos minoristas como tarjeta de crédito o PIX, la red Bitcoin tiene propiedades únicas que la convierten en un medio de pago para grandes cantidades y transacciones internacionales.

La red bitcoin está diseñada intencionalmente para tener una capacidad limitada a aproximadamente 10 transacciones por segundo. Este es mucho menos tiempo que la red de tarjetas de crédito puede alcanzar en las horas punta.

Por otro lado, bitcoin ofrece propiedades únicas y muy importantes, como la liquidación global independiente de alto valor, que funciona en cualquier lugar y en cualquier momento del día, no requiere un intermediario y no se puede revertir.

La red Bitcoin hoy liquida cientos de millones por día, en cientos de miles de transacciones, con un valor de transacción promedio de R 2 25 mil, que es mucho más alto en comparación con las redes de pago minorista como tarjeta de crédito o PIX y es consistente con su uso principal hoy como un almacén emergente de valor.

Por lo tanto, bitcoin no es de hecho la mejor solución para su uso como medio de pago para el comercio minorista, pero es una excelente solución para transferencias de alto valor en todo el mundo.

Con la reciente entrada de Paypal, que permite que bitcoin se use como forma de pago para más de 26 millones de comerciantes dentro de su plataforma y soluciones descentralizadas como Lightning Network, puede permitir que bitcoin se use para realizar miles de transacciones por segundo, al por menor, y permite nuevas formas de pago, como micro-pagos y pagos en Internet.

Mito 3: Bitcoin gasta mucha energía

La red bitcoin consume energía para realizar dos actividades: infraestructura, para permitir que cualquier persona participe en la red en igualdad de condiciones, y seguridad, para crear garantías de liquidación de transacciones, evitando que sean revertidas o defraudadas.

Estas garantías son extremadamente relevantes y no vienen gratis. Otros sistemas de pago también requieren estas actividades de una forma u otra. En el caso del oro, por ejemplo, se gastan enormes cantidades de esfuerzo y energía para extraerlo y almacenarlo de forma segura. Las monedas fiduciarias modernas, por otro lado, requieren una infraestructura bancaria física y suficiente capital humano para que todo funcione correctamente, lo que es extremadamente caro y consume mucha energía.

Con bitcoin, el procesamiento de las transacciones y las garantías en torno a su seguridad se incluyen en el proceso llamado minería que gasta energía deliberadamente. La energía se gasta como una” prueba de trabajo”, cuya suma garantiza que las transacciones registradas en la red bitcoin no se puedan cambiar. Esto es esencial para la seguridad de la política monetaria de bitcoin, así como para otras propiedades importantes.

Existe claramente una demanda significativa de los servicios que ofrece bitcoin, y bitcoin mining gasta energía para apoyar estos servicios. Este gasto energético no se desperdicia; el mercado lo exige explícitamente. Además, a diferencia de otros sistemas de pago, gran parte de la minería de bitcoin depende en gran medida de la energía renovable y la naturaleza competitiva y global de la minería de bitcoin hace que incluso se utilicen fuentes de energía que se desperdiciarían naturalmente, como el gas varado, lo que incluso puede contribuir a reducir la huella de carbono del mundo.

Mito 4: Bitcoin solo se usa para actividades ilícitas

A lo largo de los años, el uso de Bitcoin por parte de los delincuentes ha recibido mucha atención de los medios. Sin embargo, el porcentaje de transacciones ilícitas en la red bitcoin es muy pequeño, del orden del 0,4% de la cantidad total de bitcoin transaccionado por día.

Esto se debe principalmente a la evolución de las herramientas de monitoreo y las reglas de prevención del lavado de dinero, que han sido implementadas por países líderes en el mundo para adaptarse a la nueva tecnología.

Según datos de” la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ” y Chainalysis, por cada bitcoin 5 gastado en bitcoin en la red oscura, al menos 8 800 se lavan usando el dólar en papel moneda.

Mito 5: Bitcoin no tiene lastre

Una crítica bastante común es que bitcoin no tiene valor, ya que no tiene un lastre con acciones o monedas fiduciarias. Pero, después de todo, ¿qué es lastre? Lastre es una garantía implícita de un activo. Por ejemplo, el lastre de las acciones de una empresa es su flujo de caja futuro, el lastre del oro es su composición química que asegura que existe escasamente en la naturaleza y que no puede ser creado artificialmente o defraudado. Las monedas fiduciarias se definen por decreto y su único lastre es la confianza en el gobierno que lo emitió.

Lastre de Bitcoin, o garantía implícita, es su red de miles de computadoras en todo el mundo, que aseguran que las transacciones se ejecuten de forma segura y que la creación de nuevo bitcoin se limite siguiendo una política monetaria determinista. Esta red ha existido durante más de 10 años sin ser defraudada.

Mito 6: Bitcoin no es escaso porque cualquiera puede crear nuevas criptomonedas

Cualquiera puede clonar la base de código bitcoin, que tiene el código abierto, en cualquier momento y lanzar su propia moneda, pero no pueden clonar la aceptación, el reconocimiento de nombres y la seguridad que solo disfruta la red bitcoin.

Lo que hace que bitcoin tenga valor para la sociedad no son simplemente las líneas de código en su software, que son fácilmente replicables. El valor de bitcoin radica en los efectos de red extremadamente fuertes. Este efecto es creado por las decenas de miles de mineros en todo el mundo que garantizan la seguridad de la red, las docenas de intercambios y custodios que permiten el comercio y el almacenamiento de bitcoin y millones de usuarios e inversores que poseen bitcoins.

Una red de agentes comprometidos como esta no es fácil de organizar, aún más cuando uno ya existe. Es por eso que, a pesar de los diversos proyectos ya concebidos con la ambición de derrocar a bitcoin, sigue siendo extremadamente dominante entre las criptomonedas, y que la facilidad de crear nuevos criptoactivos no afecta su escasez.

Mito 7: si Bitcoin tiene éxito, los gobiernos lo prohibirán

La naturaleza descentralizada de Bitcoin hace que sea imposible para cualquier persona, incluso los gobiernos, eliminarlo por completo. A pesar de esto, los gobiernos pueden prohibir que las bolsas y las instituciones financieras comercien con bitcoin, alejando el capital institucional y colocando a bitcoin como un mercado negro. Sin embargo, lo que hemos visto en los países desarrollados es en realidad lo contrario.

En los Estados Unidos, por ejemplo, a los bancos federales ya se les ha permitido llevar a cabo la custodia de criptoactivos para sus clientes y ya hay regulaciones claras en algunos estados para individuos y empresas que utilizan criptoactivos.

Además, varias empresas que cotizan en bolsa ya poseen la moneda u la ofrecen a sus clientes. Por lo tanto, sería extremadamente difícil para los gobiernos de los países desarrollados prohibir bitcoin en estos días.

Los gobiernos de países más pequeños o países con menores niveles de seguridad jurídica pueden intentar prohibir bitcoin, pero terminarían creando una dinámica de arbitraje jurisdiccional, en la que empresas e inversores migrarían a países con mayor previsibilidad, perjudicando la propia economía del país que prohibieron.

Mito 8: la computadora cuántica eliminará a Bitcoin

En octubre de 2019, cuando Google presentó el resultado de su prototipo de computadora cuántica, varios artículos aparecieron inmediatamente en la prensa presentando la amenaza que una computadora cuántica representaría para bitcoin.

Esto se debe a que el método de cifrado que bitcoin y varios otros criptoactivos utilizan para garantizar la seguridad de sus transacciones podría romperse fácilmente con computadoras cuánticas, lo que haría que sus redes sean inseguras y, por lo tanto, obsoletas.

También es importante tener en cuenta que el cifrado utilizado en bitcoin es el mismo utilizado por la mayoría de los principales bancos e Internet en su conjunto. Es decir, la aparición de una computadora cuántica sería una amenaza para la seguridad de toda la sociedad moderna, con bitcoin siendo solo una pequeña parte de ella.

La buena noticia es que ya hay algoritmos de cifrado que son resistentes a la cantidad de computadoras. NIST, que es el organismo estadounidense responsable de establecer los estándares de la industria, está en el proceso de seleccionar uno de estos algoritmos para ser el nuevo estándar de cifrado en Internet. El pronóstico es que esta elección se hará en 2022, y a partir de ahí, todos los servicios, incluido bitcoin, pueden comenzar sus procesos de actualización a este nuevo estándar criptográfico.

Dado que las estimaciones más optimistas señalan que una computadora cuántica de propósito general todavía puede tardar de 15 a 30 años en convertirse en realidad, esto da tiempo suficiente para que todos los servicios se adapten a este nuevo estándar más seguro y eliminen la amenaza de seguridad que una computadora cuántica podría traer.