Solo que transmite música desde YouTube, por lo que no es posible descargarlos para escucharlos sin conexión, o usar la aplicación sin Internet. Pero aún puedes disfrutar de tus listas de reproducción incluso usándolas en conexión Wi-Fi . Vale la pena comprobarlo.

Así que he separado estos consejos con las mejores aplicaciones para escuchar música gratis en tu smartphone. Echa un vistazo a estos consejos!

By