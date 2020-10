Desafortunadamente, este problema es más común en las mujeres, principalmente para los fanáticos de los tacones altos. Aprenda 8 formas de aliviar este dolor en los juanetes.

Rápido, ¿Qué es lo primero que viene a la mente cuando escuchas la palabra “juanetes”? Personas que son un poco mayores, ¿verdad? O, Entonces, él: el tacón alto.

Desafortunadamente, los juanetes son más comunes en las mujeres. Son básicamente deformidades del pie, localizadas en la articulación del dedo gordo del pie. Según Marco Ucciferri, podólogo de Summit Medical Group (Estados Unidos), ” los juanetes son artríticos o genéticos, y ambos tipos pueden causar dolor leve, moderado o severo.”

Los juanetes artríticos generalmente son causados por algún tipo de daño o lesión (como si practicara deportes cuando era niño). Los juanetes genéticos se transmiten a través de las familias, por lo que si su madre o abuela tienen juanetes, es probable que también los tenga. De cualquier manera, la mayoría de los juanetes crecen a medida que envejeces, por lo que vale la pena mantenerlo en tu radar, incluso si no te duele ahora.

8 maneras de ayudar a aliviar el dolor en los juanetes

1. Use los zapatos adecuados

Es una buena forma para empezar. Claro, te encanta la forma en que te pones de tacón alto, pero toda esa altura probablemente esté ejerciendo mucha presión sobre las articulaciones de los pies, incluida la que tiene el juanete.

Cambiar su calzado y usar los modelos redondeados en lugar de los puntiagudos puede mantenerla sin dolor.

2. Mida sus pies con un profesional

Puede pensar que usa talla 37, pero ir a la tienda de zapatos más cercana para medir con un profesional puede sorprenderla. No solo uno o ambos pies miden un tamaño más pequeño o más grande de lo que piensas, también puedes tener pies anchos que están sufriendo dentro de tus zapatos estrechos.

3. Use un accesorio ortopédico

Si está buscando un reposapiés realmente bueno y desea aliviar la presión constante en el dedo gordo del pie, puede pedirle al podólogo un accesorio ortopédico personalizado. Después de crear un molde del pie, el médico puede hacer un accesorio en función de sus necesidades individuales.

“Si te duele el pie cuando vas a trabajar todos los días, construyo una ortesis para usar con tus zapatos”, dice Ucciferri. “Pero si le duele después de entrenar en el gimnasio durante una hora, construiré uno para sus zapatillas de entrenamiento.”

Si no está seguro de la posibilidad de comprar un dispositivo personalizado, Ucciferri dice que puede intentar primero una inserción de soporte de arco sin receta, para ver si ayuda antes de hacer una versión solo para usted.

4. ¡Ve de hielo!

Su abuela no estaba del todo equivocada: Ucciferri dice que mojarse los pies puede reducir la inflamación de la articulación del dedo gordo del pie, pero use agua helada (o aplique hielo) para obtener mejores resultados, no el agua caliente más tradicionalmente calmante. “Remojar el pie en agua caliente hará que se sienta mejor, pero también lo hinchará, por lo que puede doler aún más al día siguiente”, advierte Ucciferri.

5. Compre algunos analgésicos

Si está buscando un alivio rápido y confiable, Ucciferri dice que puede apostar por algunos analgésicos que funcionan para aliviar el dolor agudo del juanete.

Si está tomando medicamentos antiinflamatorios no esteroideos todos los días debido a dolores de juanete, probablemente debería pedir ayuda a su médico para encontrar algunos remedios no farmacológicos, si es posible, ya que el uso regular de medicamentos antiinflamatorios puede causar efectos secundarios.

6. Use protectores

Estas pequeñas almohadillas de gel están diseñadas para amortiguar el juanete y reducir la fricción dentro de su zapato. Puede encontrarlos en farmacias o en línea.

Se pueden aplicar muchos protectores en el pie o el zapato para evitar la fricción dolorosa. La mayoría también se puede cortar en el tamaño y la forma exactos que necesita. Son una opción asequible que puede tener beneficios de alivio a gran escala.

7. Pruebe las inyecciones de esteroides

Si los analgésicos no se resuelven, hable con su podólogo sobre las inyecciones de cortisona, que pueden reducir el dolor y la hinchazón. Según la Clínica Mayo, sin embargo, las inyecciones repetidas de cortisona (o dosis altas) pueden causar daño al tejido, hueso y cartílago, por lo que esta es probablemente una solución a corto plazo.

8. Considere la cirugía

Si ha dejado de caminar y hace ejercicio regularmente o no puede usar la mayoría de los zapatos en su armario, entonces está dejando que su juanete controle su vida y es posible que desee quitarla.

Pero aunque la cirugía es un procedimiento ambulatorio bastante simple, necesitará de unos días a unas pocas semanas para la recuperación, dependiendo del tamaño del juanete.