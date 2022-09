8 JUEGOS para GANAR DINERO de VERDAD GRATIS >>TOP

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Juegos para ganar dinero de verdad gratis: Ganar dinero es una parte crucial de la creación de riqueza o el cumplimiento de ciertos objetivos financieros. Si no está ganando dinero, es importante comenzar lo antes posible.

Ganar dinero te da más libertad y oportunidades. Por ejemplo, le permite invertir más, irse de vacaciones y ser una persona más generosa.

Ganar dinero se ha vuelto más fácil gracias a los juegos de dinero instantáneo y las aplicaciones para ganar dinero real. La mayoría de los cuales son gratuitos y están disponibles al alcance de su mano.

En este artículo se encuentran 8 de las mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero real al instante que puedes encontrar. Estas aplicaciones hacen que ganar más para alcanzar sus objetivos financieros sea más fácil y, en algunos casos, más rápido. Continúe leyendo para obtener más información.

Los 8 mejores juegos para ganar dinero de verdad gratis

Hemos seleccionado las mejores aplicaciones y sitios web que puedes usar para ganar dinero jugando juegos más fácilmente. Aquí están los 8 mejores juegos que pagan dinero real.

Históricamente, el bingo era un juego de azar. Si tuvieras la suerte de tener la carta correcta, ganarías.

Ahora con Blackout Bingo, usted tiene el control de cuánto puede ganar con esta aplicación de juego. Esta aplicación es fácil de usar, todos los que juegan ven las mismas bolas y cartas. Se necesita concentración, velocidad y estrategia para convertirse en un maestro del bingo.

Los juegos solo tardan unos 2 minutos en jugarse, por lo que los jugadores pueden recogerlos y jugarlos cuando lo deseen. Si quieres probarlo, también puedes competir por premios en efectivo.

Con más de 5 millones de jugadores en todo el mundo, Blackout Bingo se está convirtiendo en una de las aplicaciones de juegos más populares disponibles, y por una buena razón.

Lo mejor

Lo mejor para aquellos que buscan una forma divertida de jugar al bingo y obtener algunos ingresos secundarios. Puedes practicar antes de jugar partidas de dinero real.

Potencial de Ingresos

Su potencial de ganancias con juegos de Skillz como Blackout Bingo depende de cuánto deposite. Cuando deposita y juega por dinero en efectivo, puede retirar su saldo en cualquier momento tocando Retirar en el menú principal. Cualquier retiro hasta el monto de sus depósitos totales se procesará utilizando la misma forma de pago que su depósito, ya sea PayPal o tarjeta de crédito.

Las ganancias que excedan el monto total de su depósito se enviarán a través de un cheque en papel si se encuentra en los EE.UU., o PayPal si está jugando desde otro país.

Disponible

Apple iOS y Android

Mist Play es una de las aplicaciones de juegos más populares para ganar dinero real. Y por una buena razón.

No solo puedes ganar tarjetas de regalo gratis por jugar, sino que también puedes descubrir nuevos juegos que te encantarán.

¿Cómo lo hace?

Mistplay es un programa de lealtad para jugadores disponible en Google Play Store que te recomienda juegos, que puedes jugar y recolectar «unidades» que luego puedes canjear por recompensas.

Esas unidades se pueden canjear por tarjetas de regalo para Amazon, Playstation, Tarjetas de regalo Visa y más.

Puede unirse de forma gratuita para jugar a los juegos que ama y ganar puntos canjeables por tarjetas de regalo.

Lo mejor

Deberías considerar usar Mistplay si quieres ganar algo de dinero y no sentir que estás perdiendo el tiempo jugando. Porque cuanto más juegas, más ganas. Esta es una de las pocas aplicaciones que te permite jugar diferentes juegos para ganar recompensas reales, en lugar de solo uno del que te aburrirás.

Potencial de Ingresos

Puedes ganar hasta $50 por mes si juegas consistentemente semana a semana. Cada semana lanzan nuevos concursos, donde puedes ganar aún más. El monto mínimo de pago es de 1,500 puntos de juego Mist, lo que equivale a una tarjeta de regalo de $5.

Disponible

Android

Swagbucks

Swagbucks es una aplicación y un sitio web que te paga por jugar y funciona como un sitio de pago por uso (GPT). Le paga por jugar, buscar en la web, ver videos, realizar encuestas y ahorrar dinero con cupones.

Swagbucks también le ofrece la opción de realizar encuestas pagas en línea para obtener tarjetas de regalo gratuitas y dinero real a través de PayPal. Todo lo que tienes que hacer es registrarte y tendrás acceso a encuestas en línea por dinero que tienen diferentes pagos, y algunas ofrecen hasta $50.

Al igual que otras aplicaciones que pagan, la aplicación te permitirá ganar dinero de muchas maneras diferentes, por lo que no te cansarás de tener que jugar juegos todo el tiempo y arriesgarte a tener todos tus huevos en una canasta.

La premisa detrás de la aplicación es casi idéntica a InboxDollars y también le permite ahorrar dinero con cupones, códigos promocionales, ventas y reembolsos en efectivo cuando compra ropa, productos electrónicos, viajes, comestibles, regalos y artículos para el hogar.

Lo mejor

Cualquier persona que quiera ganar tarjetas o efectivo gratis a través de PayPal jugando juegos. Hay muchos juegos para elegir, que puede descargar y jugar, lo que le permite ganar puntos canjeables por recompensas. Cuantos más juegos juegues, más puntos acumularás.

Potencial de Ingresos

Un informe en Huffington Post describe cómo algunos Redditors usan Swagbucks para ganar $600 al mes. Es probable que pueda acumular al menos $100 por mes. La cantidad mínima para retirar dinero en Swagbucks es de solo $1, que puede alcanzar en poco tiempo.

Disponible

Apple iOS, Android y escritorio

InboxDollars

Listo para convertirse en un jugador? Es increíblemente fácil con InboxDollars. Y solo le llevará 2 minutos registrarse y puede obtener un bono de $5 cuando se registre para jugar.

Lo que es único de InboxDollars en comparación con otras aplicaciones similares es que InboxDollars facilita ganar dinero en efectivo desde su aplicación. Le pagan por cosas que ya hace en línea, como ver videos, jugar, realizar encuestas y otras tareas fáciles.

Verás, una aplicación de juegos que paga como la mayoría de los juegos te permitirá ganar dinero solo por jugar. Sin embargo, InboxDollars le permite ganar dinero por jugar y también puede ganar a través de una variedad de otras formas.

InboxDollars también le permite elegir entre una amplia selección de juegos de arcade, así como juegos de red de programas de juegos. En última instancia, depende de usted si desea probarlo y obtener un bono en efectivo de $5 por hacerlo.

Lo mejor

Lo mejor para aquellos que desean un sitio confiable con un historial comprobado para ganar dinero jugando juegos en sus teléfonos o incluso en plataformas de escritorio.

Potencial de Ingresos

Puede ganar alrededor de $30-$50 por mes. Pero si tienes suerte, puedes ganar hasta $10, $50 o $100 por boletos para raspar que recibes por jugar. El retiro mínimo en InboxDollars es de $30.

Disponible

Apple iOS, Android y escritorio

21 Blitz

21 Blitz incluye torneos y competiciones cara a cara con premios en efectivo reales (cuando estén disponibles).

21 Blitz es una mezcla de 21 y Solitario. Es una forma perfecta de practicar tus 21 habilidades, entrenar tu cerebro o simplemente pasar el tiempo.

Juega gratis contra personas reales y luego cambia a partidas regulares cuando estés listo para competir y ganar.

Ahí es donde ganas dinero real jugando a esta divertida y adictiva aplicación de juegos. Si depositas dinero, puedes participar en torneos en efectivo contra otros jugadores.

Los retiros se realizan a través de PayPal y no tuve problemas para retirar o depositar dinero.

Cómo jugar? Haz 21 o pilas de 5 cartas para sumar puntos. ¿Suena fácil? Lo es!

Los torneos con premios no están habilitados en los siguientes estados: AR, CT, DE, IN, LA, ME y SD Si no vives en una región real habilitada para premios, aún puedes jugar por diversión con la moneda virtual del juego.

Lo mejor

21 Blitz es una mezcla de 21 y Solitario. Es una forma perfecta de practicar tus 21 habilidades, entrenar tu cerebro o simplemente pasar el tiempo. Lo mejor para aquellos que quieren jugar contra personas reales de forma gratuita o cambiar a juegos de dinero en efectivo cuando esté listo para competir y ganar.

Potencial de Ingresos

Su potencial de ganancias con juegos de Skillz como 21 Blitz depende de cuánto deposite. Cuando deposita y juega por dinero en efectivo, puede retirar su saldo en cualquier momento tocando Retirar en el menú principal. Cualquier retiro hasta el monto de sus depósitos totales se procesará utilizando la misma forma de pago que su depósito, ya sea PayPal o tarjeta de crédito.

Las ganancias que excedan el monto total de su depósito se enviarán a través de un cheque en papel si se encuentra en los EE.UU., o PayPal si está jugando desde otro país.

Disponible

Apple iOS y Android

Solitaire Cube

Solitaire Cube es un juego adictivo en el que puedes jugar al solitario en tu teléfono y competir en torneos en efectivo si apuestas dinero.

Esta aplicación incluye torneos y competiciones cara a cara con premios en efectivo reales (cuando estén disponibles).

Es bastante fácil comenzar a jugar al solitario contra otros jugadores en batallas cara a cara. El juego te emparejará con otros jugadores que tengan el mismo nivel de habilidades en tiempo real.

Cómo jugar?

Apila las cartas en pilas para ordenarlas por su palo. ¿Suena fácil? Lo es. Puedes ganar dinero real jugando al solitario con torneos en efectivo para ganar grandes premios.

También puedes enfrentarte cara a cara con otros jugadores con 1-2 minutos por ronda. De hecho, puede ganar dinero en efectivo por jugar y puede retirar dinero en cualquier momento simplemente conectando su cuenta de PayPal.

Los torneos con premios no están habilitados en los siguientes estados: AR, CT, DE, IN, LA, ME y SD. Si no vives en una región real habilitada para premios, aún puedes jugar por diversión con la moneda virtual del juego.

Lo mejor

Aquellos que quieren intentar ganar dinero jugando al solitario. El juego está altamente calificado en la App Store y funciona con Skillz, que ofrece competiciones y juegos con dinero real para ganar dinero real.

Potencial de Ingresos

Sus ganancias dependerán de la cantidad de dinero que apueste. Puede retirar dinero en cualquier momento y los retiros se realizan a través de PayPal y los usuarios no tienen problemas para retirar o depositar dinero.

Disponible

Apple iOS y Android

Drop

Drop te ofrece tarjetas de regalo gratis para jugar juegos de arcade dentro de su lista de aplicaciones para jugar. Puede jugar juegos de casino o programas de juegos y la lista de juegos cambia constantemente.

Drop te ayuda a encontrar juegos en iTunes App Store o Google Play, y cada juego tiene una tarea. Cuando se complete la tarea de juego requerida, obtendrá puntos que puede canjear por tarjetas de regalo gratuitas.

Lo bueno de Drop es que tiene muchas formas de ganar: puede ganar jugando juegos, ofertas de devolución de efectivo, realizando encuestas y otras recompensas.

Lo mejor

Lo mejor para aquellos que quieren ganar dinero para jugar y para ir de compras. Drop es un nuevo tipo de programa de recompensas, creado solo para su estilo de vida. Desde el café de la mañana hasta la entrega de alimentos a altas horas de la noche, use Drop para ganar recompensas en efectivo por todo lo que hace.

Potencial de Ingresos

Drop establece un límite de 5,000 puntos ($5) por semana para que pueda ganar hasta esa cantidad. Ganar $40 al mes es posible si eres un gran comprador. Puede canjear sus puntos en lugares como Amazon, Netflix y Starbucks. Los retiros de efectivo de PayPal no son una opción en Drop.

Disponible

Apple iOS y Android

Lucktastic

Lucktastic no es una aplicación de juegos multijugador, ni es un sitio de recompensas. Más bien, Lucktastic es una aplicación gratuita donde los jugadores pueden ganar dinero real y premios y ganar recompensas.

Lucktastic es uno de los mejores juegos que paga dinero real registrándose diariamente y raspando raspaditos para ganar recompensas reales.

Si le encanta la sensación de comprar boletos de lotería o raspaditas y soñar con el dinero que puede ganar, entonces disfrutará seriamente jugando Lucktastic.

Esta aplicación gratuita ofrece las mismas tarjetas rasca y gana diarias que encuentras en tu tienda de conveniencia local, pero aquí puedes jugar gratis y ganar dinero real.

Puede parecer vacilante al principio, pero esta aplicación de juegos tiene más de 347k + críticas positivas en Google Play Store.

Puede ganar hasta $10,000 en premios en efectivo con tarjetas y hay sorteos diarios de tarjetas de regalo de Amazon de $500. El umbral de pago es de solo $1 y puede obtener oportunidades diarias de ganar en grande al descargar la aplicación Lucktastic de forma gratuita.

Lo mejor

Aquellos que quieren ganar premios en efectivo, recompensas reales y tarjetas de regalo por no mucho trabajo.

Potencial de Ingresos

Al igual que las tarjetas para rascar en la gasolinera, es probable que no seas un gran ganador, pero no está de más intentarlo. El retiro de solo un saldo mínimo de $1 hace que Lucktastic sea una aplicación que vale la pena descargar.

Disponible

Android