Las fuentes Importantes de calcio, leche y derivados no pueden mantenerse fuera de la dieta de las personas con hipertensión. El calcio actúa como hipotensor, es decir, actúa sobre la disminución de la presión arterial, ya que estimula la eliminación de sodio. La gran ventaja de estos alimentos es el hecho de que pequeñas porciones presentan una gran concentración del mineral. La nutricionista todavía recomienda que se consuman las versiones desnatadas y con bajo contenido de grasa, como el queso blanco.

Reducen las posibilidades de diabetes, previenen el cáncer, ayudan a mantener el peso y siguen siendo grandes luchadores contra la hipertensión. No faltan razones para incluir cereales integrales, como salvado de avena y germen de trigo, en su dieta. El gran mérito de esos alimentos es la concentración de magnesio, que, según la nutricionista Catia Medeiros, estimula la dilatación de los vasos sanguíneos, reduciendo, por tabla, la hinchazón típica de personas que retienen líquidos.

Gran fuente de vitamina C, el ajo tiene un alto poder antioxidante, actuando en la disminución de radicales libres, responsables del envejecimiento precoz, del cáncer e incluso de enfermedades cardíacas. Además , la combinación de diversos elementos presentes en ese alimento, como el magnesio, auxilia-aunque de forma sencilla-en la dilatación de los vasos sanguíneos, reduciendo la presión y facilitando la circulación de la sangre.

Los estudios demuestran que la ingesta de esta sustancia está estrechamente relacionada con la disminución de la vasoconstricción y el aumento de la vasodilatación. En otras palabras, el omega 3 no sólo dificulta la sintesis responsable de contraer los vasos sanguíneos sino que también facilita la sintesis que promueve su apertura.

Aunque no tiene cura, la hipertensión puede controlarse y evitarse con algunos cambios en el hábito. Y si alguna vez pensó “no tengo tiempo para practicar ejercicio o algo similar”, sepa que solo incluir algunos alimentos en su dieta, la prevención y el control ya son desarrollados naturalmente por su cuerpo. Echa un vistazo a los siguientes ocho de estos alimentos:

