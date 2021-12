7 RAZONES para HACER un MBA en MARKETING!>AHORA>

By

7 Razones para hacer un MBA en Marketing – En el mercado actual, quien no se actualiza se queda desfasado rápidamente, y algunas áreas son aún más críticas en este sentido. Por eso, si usted todavía está pensando en hacer un MBA en Marketing, no te entretengas a tomar esta decisión.

Hace mucho tiempo, el área de marketing ha dejado de ser el único sector que hace los anuncios de la empresa y organiza las fiestas de fin de año. En la actualidad, el marketing está posicionado estratégicamente en las organizaciones, participando de importantes decisiones y la definición de los rumbos de la empresa junto con los dirigentes.

El profesional de marketing debe reunir conocimientos que van desde la comunicación hasta las finanzas y el retorno de cada inversión realizada, estas son también otras razones para hacer un MBA en Marketing.

Por eso, el MBA en esa zona se ha convertido en esencial para que usted se mantenga protagonista en el mercado. Ver tabla 7 razones para matricularse en este curso ahora mismo!

Networking

Razones para hacer un MBA en Marketing – Quien no es visto, no es recordado. Esta es una frase que vale para cualquier rama de la actuación profesional, y con el Marketing no es diferente. Por lo tanto, hacer un curso como el MBA ofrece una excelente oportunidad de networking con los principales profesionales del mercado.

Además de participar en grupos de estudio, usted podrá enviar sus habilidades delante de toda la clase, en los trabajos propuestos por los profesores.

El networking puede dar una buena base para que usted consiga nuevas colocaciones en el mercado, por medio de los contactos que adquirir durante el curso.

Para ello, sea un alumno participativo, tanto en los debates en las aulas como en los encuentros promovidos por el grupo especial, e incluso en el happy hours con los compañeros.

Actualización profesional

Razones para hacer un MBA en Marketing – El MBA reúne a profesionales que, en su mayoría, están en plena actividad en el mercado de trabajo. Por eso, el curso presenta una gran oportunidad para que se actualice profesionalmente, tanto por medio de las experiencias de los compañeros como por las propuestas traídas por los profesores.

Un curso de MBA es bastante orientado al desarrollo profesional del alumno. El cuerpo docente está formado por profesores activos en el mercado y con mucha experiencia. En general, las situaciones traídas por ellos para la sala de clase fueron vividas de hecho, en empresas o consultoras con experiencia fuerte.

Se Trata de una gran aportación a su experiencia, que agregará bastante en la forma en que realiza su trabajo.

Mejora en la remuneración

Si usted está en busca de un mejor salario, el MBA puede ser una inversión bastante prometedor. esta es una de las razones para hacer un MBA en Marketing.

Muchas empresas cuentan con un plan de carrera que ofrece mejores remuneraciones en puestos superiores a medida que los empleados buscan calificaciones por medio de cursos. Y el MBA cuenta con muchos puntos.

Pero a pesar de que este sistema no esté presente en la empresa en la que trabaja, el MBA puede representar una gran oportunidad de poner en posiciones más privilegiadas en el momento de aspirar a una promoción.

Además, no te olvides de que el mercado es muy competitivo. Si usted tiene un MBA y un compañero en el mismo nivel que tú no has hecho este curso, usted saldrá en la frente cuando aparezca una posición por encima de la que se ocupa actualmente.

Valoración del currículum

Un currículum repleto de cursos, conferencias y seminarios representa mayores posibilidades de sobrevivir en el mercado de trabajo — sobre todo en momentos de crisis financiera.

Al competir con otros candidatos para un puesto, el análisis curricular es siempre la primera etapa de evaluación. Aquellos que tienen mayor experiencia y actualizaciones sin duda se destacan en ese momento. A partir de ahí, usted tiene la oportunidad de participar de una entrevista o dinámica de grupo, pudiendo mostrar todo su talento.

Ya era el tiempo en que poseer sólo la graduación representaba algún valor diferencial en el mercado. Hoy en día, los reclutadores valoran los profesionales que van detrás de nuevos conocimientos, ampliando su área de actuación y la acumulación de experiencias que pueden contribuir con la organización. Y la primera forma de comprobar si el candidato posee estos atributos es por medio del análisis curricular.

Preparación para dirigir equipos

Razones para hacer un MBA en Marketing – El MBA es un curso más enfocado a la formación ejecutiva, con foco en aspectos como el desarrollo profesional, trabajo en equipo y, sobre todo, liderazgo.

Las organizaciones de hoy están en la búsqueda de líderes que no se legitimem sólo por el cargo de jefatura. Por otra parte, la propia nomenclatura «jefe» ya está en desuso.

Los líderes surgen de forma natural en el medio a los equipos, en los empleados que demuestran el poder de influir en los compañeros a realizar las tareas y contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización.

El líder moderno es carismático y sirve como inspiración para su equipo. El curso de MBA es una gran forma de descubrir estas habilidades en su perfil profesional y encontrar la mejor manera de aplicarlas en su trabajo. Así, usted podrá destacarse como líder entre los colaboradores.

La visión de diversos sectores

Un curso de MBA en Marketing recibe estudiantes de las empresas que operan en numerosos sectores de la economía. Esta es una gran manera de desarrollar una visión global del mercado, buscando referencias en diferentes tipos de actuación.

Además de poder llevar las experiencias adquiridas para la empresa en la que usted trabaja, usted todavía puede interesarse por una nueva rama, y estará más preparado para buscar un reemplazo, en caso de que ese sea uno de sus objetivos.

Posibilidad de abrir su propio negocio

El espíritu empresarial está cada día más en alza en el mercado actual. Por ofrecer una amplia visión sobre diversos modelos de negocio, el MBA en Marketing puede ser la oportunidad que esperabas para abrir su propio emprendimiento.

Además de acumular experiencias en posicionamiento de marca y divulgación de productos, usted todavía puede identificar a los compañeros que tengan los mismos objetivos que tú. Esto puede resultar en asociaciones y sociedades que le rinda muchos frutos.

En este artículo hemos analizado todos los puntos de las Razones para hacer un MBA en Marketing.