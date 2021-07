Las opciones involucran todas las formas de pareja y diferentes tipos de sexo: oral, anal y vaginal.

Los accesorios eróticos, como vibradores , pulsadores y gorros para el pene , son excelentes opciones para aumentar el placer. Pero hay otras formas de alcanzar el orgasmo que no requieren ningún juguete sexual: variaciones en las posiciones sexuales.

Pero es importante tener en cuenta que no estamos hablando de movimientos imposibles de realizar, ya que requieren una elasticidad más allá de lo normal.

Por lo tanto, elegimos 7 posiciones inspiradas en el libro “Posição do dia-sex every day, only the position varia”, de las autoras Emma Taylor y Lorelei Sharkey, publicado en Brasil por Editora Rocco.

1. El Túnel Del Amor

¿Qué tal dar marcha atrás y pararse de espaldas a su pareja? La posición es una buena idea para aquellos que les gusta la idea de tener cuatro soportes, ya que cada pierna está apoyada en un lado de la cadera del compañero y ambos brazos también están perfectamente apoyados en la cama (o en el suelo). Esta forma de tener sexo es ideal para quienes gustan de controlar la intensidad de la penetración.

2. Fusión Corporativa

En el libro hecho por Emma y Lorelei, esta posición es practicada por dos hombres, lo que significa que la idea es usarla para el sexo anal, pero también puede funcionar para la penetración de vaginal. Otra idea interesante es usar una silla con ruedas (de oficina), para que tu pareja se mueva mientras tú estás parado.

E incluso dos mujeres pueden divertirse de esta manera. Una opción es usar la correa con un pene para la penetración. Otra idea es la fricción de la nalga, en el clítoris de la mujer que está sentada en la silla, mientras ella, a su vez, utiliza sus dedos para estimular a su pareja.

3. Hola enfermera

Esta idea de que un hombre debe controlar todos los movimientos sexuales está más desactualizada que nunca y esta posición es prueba de ello. Con esta pose, lo ideal es que el compañero se acueste de espaldas, con las piernas separadas y los pies apoyados en una silla o puñetazos frente a él. Esto le ayuda a poder inclinar su cuerpo hacia arriba para penetrar a la mujer que está colocada entre sus piernas.

4. Solo los perros

¿Y quién dijo que es solo penetración que se hace el sexo? Un oral también irá muy bien, ¡gracias! Como muestra la ilustración, la posición le habla perfectamente a alguien a quien le gusta mantener las piernas bien separadas para que su pareja pueda estimular el clítoris y toda la región de la vulva con la lengua. Además, si te gusta, ¡un beso griego también es más fácil de esa manera.

Una vez más, vale la pena recordar que la posición original fue inspirada por dos mujeres, pero eso no significa que el momento no pueda suceder entre una pareja heterosexual. Después de todo, cuando se trata de sexo, lo que importa es sentirse cómodo con la situación y querer estar viviendo ese momento.

5. Contracorriente

Aparentemente, revertir la situación está con todo cuando la intención es aventurarse en variaciones en las posiciones sexuales. Acostada de lado, la idea es que la mujer tenga la cabeza cerca de los pies de su pareja. Esta posición es ideal para cualquier persona a la que le guste ser estimulada por el ano.

6. Presentación imposible

La pregunta que queda es: ¿por qué no trabajar con diferentes niveles de altura para obtener más placer? Dentro del Libro de Emma y Lorelei, esta posición se da entre una pareja heterosexual, pero esto no es una regla.

Como el objetivo es exponerse a diferentes posibilidades, esta forma de tener sexo se puede utilizar de varias formas. Si el deseo es no utilizar juguetes sexuales, la posición permite la fricción de los genitales en la pierna de la pareja. Ahora, si los juguetes sexuales son bienvenidos, se puede colocar un vibrador entre ustedes para que ambos se estimulen al mismo tiempo o se puede usar un aparato ortopédico con una prótesis de pene para la penetración.

7. Plastilina

¿Alguna vez has sentido que una de las mejores formas de echar un polvo era con la pierna estirada? Entonces esta posición es para ti. Sobre una superficie plana, la intención es que te acuestes con el torso apoyado en la base y las piernas apoyadas contra el cuerpo de tu pareja.

Una vez más, sus manos (¡las suyas o de otra persona!) Pueden usarse para estimular la región del clítoris mientras se realiza la penetración. También vale la pena acariciar sus propios senos o tocar sexualmente cualquier región que esté al alcance de los brazos de cada uno. Debido a que están uno frente al otro, el contacto visual tampoco se pierde (de hecho, ¡se gana mucho!).