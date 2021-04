La privación del sueño parece ser una de las certezas ineludibles de la crianza, como si existiera una incompatibilidad fundamental entre los bebés y el sueño. De tal manera que la expresión “dormir como un bebé” parece una broma de mal gusto para cualquiera que haya tenido el privilegio de privar con un recién nacido.

¿Cómo reconciliar entonces el agotamiento de los padres con las recomendaciones de los expertos de 15-16h de sueño para bebés pequeños? Ahora, la noche de un adulto es de aproximadamente 8 horas. ¡Quedan al menos 9 horas de libertad diaria mientras nuestros deliciosos querubines roncan! ¡Y encima de la baja por maternidad! ¿No? ¿Hice mal las cuentas? ¿Por qué los padres se quejan tanto de todos modos? Debe ser manía…

Pregúntele a cualquier mamá o papá reciente cuál es la dimensión más exigente de la crianza de los hijos y apuesto a que 9/10 dirá: “duerme.” El resto probablemente dirá: “el cansancio. Por falta de sueño”” Podría! ¿no somos todos mejores padres (y personas) después de la noche de descanso?

Dado que el sueño es una función tan esencial de la vida, uno esperaría que los bebés estén mínimamente equipados para este propósito. Después de todo, parecen saber perfectamente cómo respirar, tragar y pañales sucios!

Es? Pensemos un poco en esto… Los bebés humanos son criaturas absolutamente fascinantes, pero si hay algo que no son, es competente. Tienen una inmensa dificultad para regular su temperatura corporal, tienen apnea espantosamente larga, sistemas digestivos inmaduros que los hacen retorcerse con gases, se embolsan casi tanta leche como tragan y son incapaces de desechar sus desechos corporales civilmente, hasta al menos 2 años de edad. Si encontramos perfectamente natural, incluso amoroso, nuestro papel paternal en la enseñanza de casi todas las funciones esenciales, ¿por qué esperamos que el sueño sea diferente?

Entonces es un paso hasta que nos dejamos tragar por dudas y sentimientos de culpa, tales como:

“¿A mi bebé no le gusta dormir?”, “Can only be hungry!”, “Will you be gentlemen?”, “A round of sleep?”, “Debe haber sido el estrés en el embarazo!”, o ” Yo soy el que es más de una madre…”

Personalmente, pospuse la decisión de tener hijos por unos buenos años viendo en vivo las primeras experiencias de maternidad / paternidad de algunos amigos. Solía saltar diciendo que él, o más bien, sus hermosas tomas, eran los mejores anti-conceptuales del mundo para mí.

¿Qué es lo que más me asustó? No dormir.

Tengo una formación científica y no puedo evitar abordar todos los problemas de la vida (pequeña o grande) enterrándome en la bibliografía disponible sobre el tema. Admito que no es una forma rápida de tomar decisiones, pero me da consuelo saber que elijo informado y basado en la evidencia. Así que decidí que no hacía falta un doctorado para aprender a cambiar de falda, confié en que los médicos saben o hacen, y luego salté los cursos prenatales, dedicándome obstinadamente a aprender todo o lo que podía sobre el sueño. La historia no termina aquí y prometo compartir con ustedes los altibajos de este viaje. También os invito a conocer mi historia, la de Cristina y el “nacimiento” de Mayubaby.

Pero, ¿los bebés saben o no dormir?

¡Seguro que lo saben! Simplemente no saben cómo hacerlo de forma independiente y en tiempos civilizados. Esa parte tiene que ser enseñada.

Por supuesto, hay bebés que simplemente duermen mejor que otros, pero todos los bebés pueden dormir bien y desde una edad muy temprana, habiendo cumplido con las condiciones adecuadas. Aquí, los llamamos pilares del sueño. Y hay siete:

Nutrición Siestas diurnas Sleeper solo Asociaciones positivas del sueño O ambiente de sueño Coherencia La rutina de la cama

En esta serie de artículos hablaremos en detalle sobre los 7 pilares fundamentales que influyen en el sueño del bebé. Entiende que está a mitad de camino a las noches más descansadas para toda la familia.