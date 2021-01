Otros tres países también entran en el artículo 19.De la Carta en la ONU, pero como sus deudas se deben a circunstancias que no fueron de su responsabilidad, se benefician de una autorización para seguir votando, señaló Antonio Guterres, precisando que los Estados en cuestión son Santo Tomé y Príncipe, Somalia y Comoras.

Irán, por ejemplo, que ha sufrido sanciones financieras de los Estados Unidos, tendría que pagar unos 13,5 millones de euros, mientras que Níger, actualmente miembro no permanente del Consejo de seguridad, debería entregar 5,577 millones de euros.

