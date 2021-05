Disfunción metabólica crónica resultante de una deficiencia de insulina – una hormona producida por el páncreas – que puede ser causada por factores genéticos o como resultado de malos hábitos de vida como el sedentarismo y una dieta desequilibrada, llena principalmente de azúcar.

El problema puede traer pérdida o aumento de peso, es un factor de riesgo para problemas cardiovasculares y, en los casos más graves, provocar insuficiencia orgánica (riñones, ojos) e incluso la muerte. A pesar de los peligros, es completamente controlable.

“Es una enfermedad crónica y debe tratarse como tal, pero con información y cambio de hábitos, se puede controlar y tener calidad de vida”, explica la nutricionista Patrícia Ramos, Coordinadora del Hospital de Bandeirantes. Pensando en ello, se habló con expertos para descubrir los mitos y verdades de la diabetes para hacer la vida más fácil para aquellos que viven con la enfermedad.

1.La Diabetes es contagiosa

Mito: la diabetes no es más que una persona a otra. Es necesario acabar con esta discriminación que el diabético no puede tener trabajo, amigos y vida social. Lo que sucede es que, especialmente en el Tipo 1, hay una propensión genética a tener la enfermedad y no una transmisión común. “Tenemos ejemplos de madres diabéticas que tienen hijos totalmente sanos”, explica la nutricionista.

2.La canela ayuda a controlar la diabetes

Mito: no hay ningún estudio científico que demuestre esto. Hay algunos estudios con respecto a la canela, pero son estudios preliminares, que merecen una mayor aclaración para probar este efecto satisfactorio. “Es mejor no seguir nada que no esté probado, después de todo, es un problema crónico y cualquier descuido puede empeorar la situación”, dice nutri.

3.Diabético puede consumir miel, azúcar moreno y caldo de caña sin problemas

Mito: aunque son naturales, estos alimentos tienen azúcar tipo sacarosa, el mayor villano de los diabéticos. “Hoy en día, los estándares internacionales ya liberan que el 10% de los carbohidratos ingeridos se pueden retirar, pero sin control y compensación, los niveles de glucosa pueden aumentar y desencadenar una crisis”, explica Patricia. “El diabético puede incluso consumir, pero debe ser consciente de que no puede abusar y compensar con equilibrio en la dieta”, continúa.

4.Algunos alimentos ayudan a controlar los niveles de glucosa en sangre al ayudar en el tratamiento de la diabetes

Verdad: Sí. Esto se debe al Índice Glucémico (IG) de los alimentos. Cuando un alimento tiene un índice glucémico bajo, ralentiza la absorción de glucosa por la sangre y, por lo tanto, estabiliza la enfermedad. Pero, cuando el índice es alto, esta absorción es rápida y acelera el aumento en las tasas de glucosa en sangre. “Los alimentos integrales, yogures sin azúcar, manzanas, peras, frijoles, lentejas y mango, pueden considerarse inductores de este control, por lo que ayudan a aliviar los síntomas de la enfermedad, y los de alto índice, como las papas y otros carbohidratos, aumentan el problema”, continúa

5.La aplicación de insulina causa dependencia química

Mito: la aplicación de insulina no promueve ningún tipo de dependencia química o psíquica. La hormona es importante para permitir que la glucosa entre en la célula, convirtiéndose en una fuente de energía. “En el caso de los pacientes con diabetes tipo 1, no hay forma de que sean insulinodependientes, y no porque cause esta dependencia, sino porque su deficiencia es crónica desde el nacimiento”, explica Patricia.

“No se trata de dependencia química, se trata de necesidad vital. Necesitas insulina para sobrevivir, pero no eres un adicto a la sustancia”, explica el endocrinólogo y presidente de la Asociación Nacional de apoyo a la diabetes (Anad), Fadlo Farige.

6.El azúcar en los alimentos debe reemplazarse con edulcorante

Verdad: los edulcorantes fueron hechos exactamente para los diabéticos o para aquellos que están en una dieta, sin embargo, para las personas que no tienen ninguna disfunción, hay un límite para su uso. “El valor diario recomendado de aspartamo, por ejemplo, es de 40 mg por kg, ya en ciclamato, este número es mucho menor, 11 mg”, explica la nutricionista.

7.Se puede evitar la insulina si no comes carbohidratos

Mito: en este caso depende. Los carbohidratos aumentan el azúcar en la sangre más rápido, por lo que su ingesta debe controlarse. “En la diabetes Tipo 1, la aplicación diaria de insulina es necesaria, ya que el páncreas no produce esta hormona. Por lo tanto, incluso si no come carbohidratos, necesitará aplicarse insulina. En el caso de la diabetes tipo 2, la ingesta de insulina dependerá del nivel de glucosa en sangre. Si está controlado, el uso se puede detener, sin embargo, solo un médico puede hacer esta evaluación”, explica

8.No está permitido beber bebidas alcohólicas

La verdad:” para el consumidor está permitido, pero con algunas advertencias: con moderación y con las comidas, ya que el consumo solo puede conducir a la hipoglucemia (bajas tasas de glucosa en la sangre), o hacer más difícil recuperarse de una crisis hipoglicêmica, como el uso de insulina y otros medicamentos para controlar la diabetes-esto se hace para bajar el azúcar en la sangre, y el alcohol tiende a bajar las tasas, lo que puede conducir a una condición crónica”, dice el nutricionista.

También es importante controlar la glucosa en sangre antes y después de consumir bebidas alcohólicas. Para Fadlo Fraige, solo se permiten bebidas destiladas (y muy escasamente), ya que, según él, no se hacen a base de carbohidratos y el alcohol tiene un bajo índice glucémico. Ya en el fermentado, a base de glucosa, el endocrinólogo recomienda: “tenga cuidado con las cervezas y bebidas dulces o a base de carbohidratos. Tienen un alto índice glucémico y pueden causar problemas. Al contrario de lo que se imagina, las bebidas no alcohólicas son peores, porque tienen los carbohidratos y no tienen el alcohol que ayuda a bajar el azúcar en sangre”, explica el presidente de Anad.

9.Bebida alcohólica puede porque el medicamento para la diabetes tiene alcohol y no duele

Mito: la tasa de alcohol presente en los medicamentos es mínima y, por lo tanto, no se puede hacer esta comparación. “Las bebidas alcohólicas están permitidas con restricciones”, dice la nutricionista.

10.Aquellos que tienen diabetes deben hacer solo ejercicios ligeros

Verdad: los diabéticos deben ser estimulados a realizar actividades físicas, respetando las contraindicaciones, si las hubiera. “En general, el ejercicio mejora los niveles glucémicos, pero cuando el gasto calórico es mayor que el reemplazo de nutrientes después del entrenamiento, puede haber un cuadro de hipoglucemia, por lo que se debe hacer un monitoreo”, dice la nutricionista.

11.El estrés ayuda a salir de control o diabetes

Verdad: cuando una persona se pone nerviosa, su tasa de glucosa en sangre aumenta. “Pero esto no sucede solo con los diabéticos”, dice Patrícia.

12.Los diabéticos pueden usar la sauna y hacer escaldaduras en los pies

Mito: debido a que es una disfunción metabólica, la diabetes altera la circulación y compromete los vasos sanguíneos, dificultando el proceso de curación y puede causar problemas en varias otras funciones, como problemas renales y deterioro de la visión. “Debido a este cambio circulatorio, los riesgos de exposición a altas temperaturas y choques térmicos pueden agravar o desencadenar angiopatías y otros problemas cardíacos”, concluye Patricia.