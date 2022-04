7 MEJORES WEBS Para VER PELÍCULAS ONLINE GRATIS!

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Mejores webs para ver películas online gratis: Vivimos en un mundo con una vergüenza de riquezas cuando se trata de streaming canales, pero suscribirse a Netflix, Hulu, Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y media docena de otros puede ser tan caro como una suscripción de cable a la antigua, o peor. El antídoto para las suscripciones de transmisión sin fin son películas gratuitas en línea. Aquí hay 7 de las mejores opciones para ver películas de forma Gratuita.

Mejores webs para ver películas online gratis

The Roku Channel

Mejores webs para ver películas online gratis

Roku no es solo un excelente dispositivo de transmisión de medios; la compañía también tiene un canal de transmisión gratuito al que puede acceder desde cualquier dispositivo Roku o la web. Aquí encontrará una impresionante variedad de programas de televisión y largometrajes que puede transmitir de forma gratuita.

La selección no es enorme, pero hay una mezcla de películas clásicas y contemporáneas («Driving Miss Daisy» a «Syriana») para elegir. No es necesario crear una cuenta (aunque puedes hacerlo si quieres) y los anuncios, aunque estén presentes, no son demasiado intrusivos.

YouTube

MEJORES WEBS PARA VER PELÍCULAS ONLINE GRATIS

YouTube pertenece a esta lista porque, además de ser el lugar al que vas para ver videos de gatos lindos y el clip del programa de entrevistas nocturno de anoche, YouTube ofrece cientos de películas gratuitas, lo que lo convierte en una práctica ventanilla única.

Además, YouTube es uno de los pocos sitios donde el contenido es calificado por los usuarios y puedes leer comentarios sobre las películas mientras las ves. No tienes que buscar cosas gratis al azar; YouTube ha organizado todas las películas gratis en una sola categoría.

Vudu

Mejores webs para ver películas online gratis

MEJORES WEBS PARA VER PELÍCULAS ONLINE GRATIS

Vudu es el brazo de transmisión de video de Fandango y ofrece videos gratuitos y de pago. Es fácil encontrar el contenido gratuito gracias a un enlace gratuito en la parte superior de la página, y allí encontrarás miles de películas, tanto nuevas como antiguas, películas populares y schlock.

El sitio también hace un buen trabajo clasificando las películas en categorías (como Las más vistas, Las Grandes Estrellas de Cine, la Familia y los Dramas) para una fácil navegación.

IMDb TV

Mejores webs para ver películas online gratis

MEJORES WEBS PARA VER PELÍCULAS ONLINE GRATIS

Propiedad de Amazon, IMDb TV es un servicio independiente y sorprendentemente no se ha incorporado a Amazon Prime video. Es posible que conozcas IMDb como el lugar al que ir para obtener información sobre películas, actores y cineastas, pero IMDb TV tiene cientos de programas de televisión y películas gratuitos.

Puede ver películas de TV de IMDb en una amplia variedad de dispositivos y a través del sitio web o la aplicación de Amazon Prime Video (el contenido de TV de IMDb está claramente marcado como tal).

Crackle

Mejores webs para ver películas online gratis

Crackle ha existido por mucho tiempo, comenzó en 2004. Y a diferencia de otros canales de streaming, Crackle es 100% gratuito, ofreciendo todo su contenido sin costo (con anuncios), por lo que cualquier cosa que veas en el sitio puedes verla sin pagar. Puede buscar películas y programas de televisión por género, alfabéticamente o buscar un título específico.

Popcornflix

Mejores webs para ver películas online gratis

Popcornflix es otro sitio de transmisión de video completamente gratuito, que ofrece algo menos de 2,000 películas en una variedad de categorías. Está disponible como una aplicación para una variedad de dispositivos, y también se puede ver en un navegador web.

No se requiere una cuenta; simplemente abra el sitio web, seleccione una película y comience a verla. Muchas de las entradas en Popcornflix entran en la categoría de placeres culpables («Ataque de tiburón de 2 cabezas») y imitaciones baratas de propiedades convencionales («Atlantic Rim» y «Todopoderoso Thor»), pero hay algo encantador en las películas que puedes atracar gratis con anuncios limitados.

Pluto TV

Mejores webs para ver películas online gratis

Pluto TV es un poco diferente a la mayoría de los servicios de transmisión de video. Además de poder ver películas y programas de televisión bajo demanda, también transmite programación en vivo a la que accede en una guía de programas como si estuviera viendo televisión por cable o vía satélite.

Puede saltar a los programas en curso después de navegar por las docenas de categorías dispuestas como canales. O cambia a la pestaña Bajo demanda e inicia cualquiera de los miles de programas de televisión y películas de la biblioteca, organizados en categorías fácilmente navegables. Y todo es gratis, con el apoyo de anuncios.