Experiencia personal con CurrencyFair: He utilizado CurrencyFair para enviar dinero desde los Estados Unidos a Suecia y funcionó igual de bien.

CurrencyFair es muy similar a Wise y todo el proceso es el mismo. Sin embargo, desafortunadamente no operan en el mercado brasileño, por lo que no pueden enviar o recibir real (R.).

Experiencia personal con XE: para ser honesto, nunca he usado XE. Pero una vez tuve una amiga que solía enviar dinero desde los Estados Unidos a Australia y me dijo que todo iba bien y que el costo era bueno.

Desafortunadamente no envían dinero a Brasil o Brasil. Sin embargo, si eres portugués o de otras nacionalidades, puedes usar Xe para enviar y recibir dinero de varios países de todo el mundo.

Experiencia personal con Wise: He utilizado Wise para enviar dinero desde los EE.UU. a su país (incluso se puede pagar con una tarjeta de crédito!), de los estados UNIDOS, Suecia, Australia y Suecia, de Australia a los Estados Unidos y de Suecia a los Estados Unidos. Nunca tuve problemas y siempre fue súper fácil! Así que recomiendo….

Si el monto total mensual no excede 3 3 mil dólares, en general, no hay problema. Pero tienes que ser una persona confiable!

No puede enviar dinero si la persona no tiene una cuenta corriente en el país de destino de la transacción

Para colmo, wise emitirá un boleto para que usted pague la cantidad que se transferirá. No hay cargos al emitir este boleto. Incluso, usted puede ir a un banco y pagar este billete en efectivo, incluso si usted no tiene una cuenta corriente en ese banco! O simplemente pague el boleto en línea para su “banca por Internet” (ahi ni siquiera necesita salir de casa para hacer la transferencia).

Todo lo que necesita hacer es tener una cuenta de cheques en el país de llegada del dinero (detalle: la cuenta que recibe el dinero no tiene que estar a su nombre, lo que hace que Wise sea perfecto para enviar dinero a familiares y amigos).

Es decir, no lo utilice para realizar sus transferencias internacionales:

Pero si tanta gente usa Western Union y MoneyGram, ¿por qué no deberías?

Estas son dos de las compañías de remesas de valor más grandes del mundo. Lo que significa, desafortunadamente, que muchas personas los están usando y malgastando dinero sin darse cuenta solo porque no sabían que había mejores opciones.

En general, cobran un porcentaje de la cantidad transferida, más una tarifa que a veces sale casi la cantidad a transferir….y encima de eso, el tipo de cambio que utilizan para la conversión es horrible! Por lo tanto, terminará perdiendo mucho en la transferencia de dinero a otro país si utiliza un banco comercial normal. Cosa que no necesitas porque hay mejores alternativas.

Muchas personas piensan que usar un banco es la forma más fácil y barata de enviar dinero al extranjero o recibir dinero. Sin embargo, esto no es cierto!

Por ejemplo, digamos que estoy en Ecuador y estoy planeando viajar a Australia donde mi hermano está estudiando. Utilizo una de las 9 compañías a continuación para enviar dinero a la cuenta de cheques australiana de mi hermano que está allí. Recibirá ese dinero en dólares australianos y luego me lo devolverá una vez que llegue a Australia. De esta manera no necesito cambiar dinero antes en Ecuador o poco después de llegar a Australia.

La alternativa más barata sería cambiar dinero en tu país antes ( comprar dólares, Euros u otras monedas en la bolsa de turismo ) en bancos u oficinas de cambio y usarlo en el extranjero. El problema es que además de no ser muy recomendable viajar con mucho dinero en especie, las cotizaciones utilizadas por los corredores de divisas son la cotización turística y no siempre son muy atractivas, así que usted puede terminar perdiendo un buen dinero en esta transacción.

En otras palabras, siempre trate de cambiar monedas utilizando el tipo de cambio oficial / comercial y no el tipo de cambio minorista/turístico. Mencionamos a continuación qué tasa utiliza cada empresa. “

El tipo de cambio turístico , por otro lado, es lo que encontrarás cuando vayas a cambiar dinero en aeropuertos, bancos, casas de cambio, etc. Utilizan el tipo de cambio de turismo porque tienen más costos y también porque quieren ganar más en la parte superior de usted en la operación. Por lo tanto, este es el peor tipo de cambio que hay.

La mayoría de las compañías que recomiendo a continuación utilizan el tipo de cambio de comercio / comercio o muy cerca de él(lo mencionaré cuando no).

Puede parecer que este tema no se aplica a los viajes. Pero créanme, puede ser muy útil tanto para sus viajes , pero especialmente si usted o alguno de sus familiares viven en el extranjero.

