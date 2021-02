Tener prisa para adelgazar, normalmente, es atajo para frustrarse. Inclusive, los investigadores de la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, de la Universidad de São Paulo, constataron que los resultados de un programa de educación alimentaria son duraderos, pero sólo aparecen a largo plazo.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores trabajan con dos grupos: el primero incluía personas que tenían un 30 por ciento de frecuencia en un programa de educación alimentaria, mientras que el otro mantenía el 70 por ciento de la frecuencia. El segundo equipo, que permaneció fiel a las orientaciones y con supervisión, dejó atrás las malas costumbres e incluso abandonó los riesgos (caso de quien fumaba y comenzó a practicar actividad física).

Lo mejor de todo es que los cambios han estado ocurriendo naturalmente, sin necesidad de permanecer horas en ayunas, tomar laxantes o hacer dietas locas. “Al controlar las referencias, puede marcar el día y la hora para pesarse, el éxito es correcto”, afirma la nutrióloga Cristiane Braga, experta en Medicina Estética.

Lo ideal es pesarlo una vez a la semana y siempre a la misma hora. Si la prisa es realmente una sensación que le molesta, la mejor alternativa es practicar ejercicios: El entrenamiento acelera los resultados del aumento, más siempre de una manera gradual, sin grandes pérdidas repentinas. Eso, sin embargo, no quiere decir que su verano está perdido. Todavía se puede adelgazar antes de que comience la mejor temporada del año, vea los consejos de los expertos y evite los principales errores de los que tiene prisa por secar medidas.

Comer rápido

El endocrinólogo Tercio Rocha, miembro de la Academia Brasileña antienvejecimiento, explica que el cerebro tarda 15 minutos en registrar la sensación de saciedad. “Comer rápido significa comer más para poder estar satisfecho, es decir, engordar”. Mastique bien cada porción que lleve a la boca y trate de prestar atención a los sabores, la comida se volverá más sabrosa y su digestión será más fácil.

Alternativa

Comer despacio es un hábito. “Si es necesario come contando las masticadas, veinte es un buen número para alimentos masticables más complicados, como carnes y verduras crudas”, afirma la nutricionista Thatyana Freitas. Con el paso de los días, el cerebro entiende que ese es el tiempo ideal de masticación. También evite las distracciones durante las referencias, leer, ver televisión y hablar por teléfono quitan el enfoque de los alimentos y aceleran la masticación. “Descanse los cubiertos en el plato con cada porción para masticar y tómese un tiempo generoso para la comida en lugar de exprimirla entre otros compromisos”, afirma la endocrinóloga Alessandra Rascovski, de la Sociedad Brasileña de Endocrinología y Metabología.

Beber alcohol para engañar al hambre

Beber alcohol para enganchar el hambre muchas personas usan el alcohol como forma de compensar, principalmente, aquel doce que se quedó de lado o un salado más calórico. “El alcohol, además de contener muchas calorías, estimula la síntesis de insulina, o que resulta en estímulo para la multiplicación de las células de grasa”, afirma la nutróloga Cristiane Braga. Además, las bebidas alcohólicas consumen las reservas de antioxidantes y aceleran el sobre.

Alternativa

Tomar una copa está permitido, pero reserve la bebida para una ocasión especial o para el fin de semana. Haciendo una dieta balanceada, su organismo recibirá todos los nutrientes que necesita y el reflejo de esa decisión aparecerá no sólo en su peso, sino también en su autoestima. “La dieta balanceada trae felicidad y buen humor, la necesidad de compensar las frustraciones desaparece, principalmente cuando hay práctica combinada de actividad física”, afirma la endocrinóloga Alessandra Rascovski.

Quedarse mucho tiempo sin comer

Uno de los errores más frecuentes de aquellos que quieren perder peso rápidamente es cortar las comidas y permanecer mucho tiempo sin alimentarse. “En ayunas, el organismo entiende que necesita ahorrar energía y pasa a gastar menos calorías para los procesos de siempre”, afirma la nutricionista Alline Cristina Schüncke, de Vitalin. Eso sin contar que en las próximas comidas, su cuerpo tiende a ahorrar más calorías para un eventual, próximo ayuno. Y no se equivoque: este tipo de comportamiento aumenta, ¡y mucho! – su deseo de comer dulces y alimentos con más grasa, es una especie de mecanismo de defensa que el metabolismo activa, formando reservas en caso de que haya otra crisis de abstinencia alimentaria.

Alternativa

Establezca horarios para las comidas, manteniendo el intervalo de tres horas entre ellas (café, almuerzo, refrigerios y cena). Lo ideal es hacer dos aperitivos ligeros entre las grandes comidas, siendo uno entre el desayuno y el almuerzo y otro entre el almuerzo y la cena. De esta manera, no habrá tiempo para que se despierte una sensación muy fuerte de hambre, las comidas se vuelven más pequeñas y sus elecciones, más saludables.

Cortar los carbohidratos

Eliminar por completo los carbohidratos de la dieta una vez fue un éxito. El resultado de esta locura, sin embargo, dura poco: el cuerpo se adelgaza, pero la falta de carbohidratos (fuente de energía) causa una fatiga muy grande, dejándote sin energía para las actividades ordinarias. “La ausencia de los carbohidratos todavía puede causar desfases de cabello, debilitamiento de las uñas y mal humor”, afirma la endocrinóloga Alessandra Rascovski, de la Sociedad Brasileña de Endocrinología y Metabología.

Alternativa

Para comer carbohidratos sin dañar la dieta, opte por opciones con un índice glucémico bajo, es decir, que tardan más en digerirse. “Cuanto menor sea el índice glucémico del carbohidrato, mayor será el depósito de grasa corporal”, afirma la endocrinóloga. Los carbohidratos integrales, en pequeñas cantidades, son los más indicados.

Restringir demasiado la dieta

No tiene sentido abandonar todo su menú habitual y comer solo lechuga con tomate, esto solo te hará marearte de estos alimentos. Según la nutricionista Thatyana Freitas de la Clínica Stesis, una dieta balanceada debe tener proteínas, carbohidratos y, ¡créanme! – grasas también. Esta combinación y nutrientes es esencial para que el cuerpo funcione correctamente. “Las dietas excesivamente hipocalóricas funcionan por poco tiempo, la sensación de hambre, la debilidad y el desaliento te hacen renunciar a ellas”, dice la experta.

Alternativa

La endocrinóloga Myrna Pérez Campagnoli de Frischmann Aisengart Medicina Diagnóstica sugiere el montaje de un plato colorido. “Además de ser más apetitoso, ganas en la variedad de nutrientes.”¿Comió un filete a la parrilla con calabacín en el almuerzo ? Prepare una tortilla de cena con cebollas y tomates para la cena, por ejemplo. Para evitar la monotonía y no caer no exagere, prepare el menú de cada día con una semana de antelación, así da tiempo de ir al supermercado y organizar los ingredientes adecuados para dejar en la despensa.

Confiar sólo en la dieta

El razonamiento es simple: consume calorías con la alimentación y quema con la actividad física. Los ejercicios modulan las hormonas responsables de la descomposición de la grasa y aceleran el metabolismo, por lo que están tan indicados para adelgazar. ?Una buena dieta garantiza la pérdida de grasas, y no de los músculos, durante el entrenamiento?, dice la endocrinóloga Alessandra Rascovski.

Cuando enfoca sus esfuerzos solo en la dieta, es difícil lograr resultados duraderos rápidamente, por lo tanto. Alternativa Identifique una actividad física que practique con placer. ?De esa forma, los ejercicios pasan a ser parte de la rutina y usted no ve la hora de entrenar como un sacrificio?, afirma la nutricionista deportiva Vivian Ragasso, del Instituto Cohen de Ortopedia, rehabilitación y Medicina del Deporte. Hacer ejercicios al menos tres veces por semana acelera el metabolismo y el gasto calórico, sin contar el aumento en su disposición física.

Dejar la dieta a mitad de camino

Querer resultados instantáneos, y no alcanzarlos de inmediato, molesta. El resultado es que la dieta se queda atrás como si no funcionara y obtienes una historia más de frustración para contar, lo que demuestra que esta historia de dieta balanceada no funciona en absoluto. ?La dieta debe ser individualizada y contar con apoyo profesional, así usted puede sacar sus dudas y entender cómo el organismo responde a un proceso de adelgazamiento, sin hacer proyecciones imposibles de ser conquistadas?, dice la nutricionista Thatyana Freitas, de la Clínica Stesis. Alternativa

Dividir su objetivo de adelgazamiento en pequeños pasos es una forma de notar resultados en poco tiempo. Para eso, planifique menús y preste mucha atención a lo que come fuera de caso, incluidos los bocadillos si improviso ? una galleta del colega, un popsicle en la cafetería y una barrita después de apagar el teléfono, cuando usted nota, ya consumió más calorías que en el almuerzo. ?Los objetivos pequeños contribuyen a que mantenga la motivación y vaya haciendo que la reeducación alimentaria sea parte de la rutina, y no un cambio brusco y distante de todo lo que tenía por hábito?, afirma la endocrinóloga Myrna Pérez Campagnoli.